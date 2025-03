Para ex-jogador da NBA, Bol Bol tem as mesmas habilidades de Victor Wembanyama

Bol Bol e Victor Wembanyama estão entre os jogadores mais altos da NBA. O ala pivô de Sudão tem 2,21 metros, enquanto o pivô da França tem 2,24 metros. Para a maioria, a altura é somente a única semelhança entre eles. No entanto, existe analistas e ex-jogadores que costumam compará-los.

O mais recente a comparar Bol a Wembanyama foi Tim Hardaway Sr. O ex-jogador da NBA já havia polemizado com esse comentário em janeiro do ano passado. Neste tempo, o astro do San Antonio Spurs se consolidou ainda mais como um fenômeno, enquanto o jogador do Phoenix Suns, não. Ainda assim, o astro dos anos 90 mantém sua opinião.

“Acho que Bol tem as mesmas habilidades de Wembanyama. Victor acerta arremessos de uma perna da linha de três pontos ou até de mais longe. Bol faz isso também. Vejo a mesma capacidade atlética nele”, afirmou Hardaway Sr.

Apesar da comparação, os números de Bol e Wembanyama mostram outra coisa. O ala-pivô do Suns está em seu sexto ano na NBA, mas jamais conseguiu se consolidar como um bom jogador na liga. Em 194 jogos, ele tem médias de 6.2 pontos, 3.6 rebotes e 0.8 toco, com 32.7% dos três pontos.

Wembanyama, enquanto isso, é um astro em ascensão na NBA. Somente em sua segunda temporada, interrompida por uma lesão, ele foi convocado para o All-Star Game e era o favorito para Defensor do Ano. Nos números, por fim, ele tem 22.5 pontos, 10.8 rebotes, 3.7 tocos e 33.9% dos três pontos.

O ex-jogador, no entanto, insiste que o ala-pivô do Suns ainda pode elevar seu nível. De acordo com ele, o Bol não teve as mesmas oportunidades que Victor Wembanyama na NBA. Portanto, não é justo comparar somente pelos números de ambos na carreira.

“Acho que Bol não conseguiu mostrar potencial na NBA por algum motivo, mas vejo a mesma capacidade atlética. Não sei se é falta de confiança, se o time não está dando espaço ou bola para ele. Mas te digo: sempre estarei do lado de Bol, porque vejo o potencial dele e o que ele pode fazer. Só acho que ele não teve a oportunidade certa como Victor Wembanyama”, encerrou Hardaway Sr.

O ídolo do Miami Heat, inclusive, não é o único que enxerga potencial em Bol na NBA. Assim como ele, Shaquille O’Neal também já comparou o ala-pivô a O francês. A opinião foi dada em janeiro do ano passado. Portanto, Shaq pode ter mudado de análise com o crescimento do francês.

“Victor apareceu por aqui um dia driblando uma bola, arremessando para três pontos, e todos ficaram loucos. Mas ele não foi o pioneiro. Mantenho que Bol foi o primeiro a fazê-lo. Disseram que estava comparando os dois e, a princípio, não gostei. Mas, na verdade, estou comparando. Victor faz as mesmas coisas que Bol já fazia, mas tem mais vontade de ser um grande jogador”, comentou Shaq, na época.

