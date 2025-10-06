Para Carmelo Anthony, Knicks vai vencer o Leste da NBA

O New York Knicks chegou às finais de conferência na última temporada e o ídolo Carmelo Anthony aposta que a equipe pode ir para a decisão da NBA. Isso porque, para o ex-jogador, a franquia é favorita a vencer o Leste em 2025/26. Ao apostar no seu ex-time, ele rasgou elogios ao elenco e seus principais jogadores.

“O Knicks foi preparado para esta posição nos últimos três, quatro anos. Então, tem tudo o que precisar para uma fórmula vencedora. Tem os jogadores, tem o armador e o melhor pivô arremessador… Inclusive, possivelmente o melhor pivô arremessador da história da NBA“, disse Carmelo Anthony em programa da rede NBC Sports.

Ao falar sobre armador e o pivô do New York Knicks, Carmelo Anthony e refere a Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, que devem liderar o time na temporada da NBA. Enquanto isso, ele também colocou o novo técnico Mike Brown como nome importante em uma campanha finalista.

“Jalen Brunson está comandando a equipe e ainda tem Mike Brown, que é um técnico que traz uma energia diferente. Observando o Knikcs na pré-temporada, vejo o ritmo acelerado e o sistema com que o time joga. Então, para mim, é o time favorito no Leste”, completou o ex-atleta.

O Knicks terminou entre os cinco primeiros do Leste nas últimas três temporadas. Nas duas últimas campanhas, ficou na segunda e terceira posição, respectivamente. Assim, com a base do elenco mantida e outros times desfalcados, com Boston Celtics e Indiana Pacers, a equipe de Nova York é tida como favorita ao primeiro lugar da conferência. Caso consiga, será a primeira vez desde a temporada 2012/13. Aliás, naquele ano, Carmelo Anthony liderava a equipe.

Não é só Carmelo Anthony

Vale lembrar que Carmelo Anthony não é o único que aposta no Knicks nas finais da NBA em 2025/26. Na última semana, o analista da ESPN, Stephen A. Smith, que é torcedor da franquia, cravou que a equipe de Mike Brown é favorita no Leste.

“Estou ansioso para que o meu Knicks capitalize as lesões no tendão de Aquiles de Jayson Tatum, Tyrese Haliburton e Damian Lillard. Então, estará nas finais da NBA em 2026. Aconteceu por acaso… Desejo tudo de bom, uma recuperação rápida a todos os jogadores lesionados. Enfim, o Knicks é a minha escolha para representar o Leste nas finais do ano que vem”, disse o jornalista, durante o programa First Take.

Ídolo do Knicks

Anthony se tornou ídolo do Knicks após mais de seis anos defendendo a franquia. O antigo ala teve passagem por Nova York entre 2011 e 2017. Apesar de não conquistar títulos, fez parte da retomada de um time competitivo. Pela equipe, conquistou médias de 24.7 pontos, 7.0 rebotes, 3.2 assistências e mais de 44% de aproveitamento nos arremessos. Como resultado, pode ter seu número aposentado.

De acordo com Ian Begley, da rede Sports NY, o debate sobre o tema está em alta no Knicks e Carmelo Anthony deve receber a homenagem. Assim, o número sete usado pelo craque deve ser aposentado.

“Há um forte apoio dentro do Madison Square Garden para que se retire o número de Carmelo. Posso dizer que, depois de todas as homenagens que recebeu nas últimas semanas, ele segue com uma boa aprovação interna. Não sei se isso é uma certeza, mas a discussão segue forte nos bastidores por lá”, disse o jornalista.

