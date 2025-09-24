Mikal Bridges explica novo contrato no Knicks: “Não sou uma fraude”

O New York Knicks vê a extensão prévia do contrato de Mikal Bridges como uma de suas grandes vitórias na offseason. Apesar de algumas críticas da torcida, o time fechou um acordo de US$150 milhões por quatro temporadas com o ala. O valor foi US$6 milhões abaixo do máximo que ele poderia embolsar. O especialista defensivo acha que esse “desconto” foi, acima de tudo, um sinal de sinceridade da sua parte.

“Esse foi um ato importante por causa das minhas palavras. Eu acho que posso vir aqui e falar como quero vencer o quanto quiser. Mas, se fosse negociar um novo contrato e tentasse tirar cada centavo da organização, pareceria uma fraude. E, isso, eu não sou. Quero vencer com todas as minhas forças e, por isso, estou disposto a fazer o que for preciso pelas vitórias”, garantiu o jogador de 29 anos.

A postura de Bridges nas negociações segue uma tendência dos principais jogadores do Knicks. O astro Jalen Brunson, por exemplo, assinou uma extensão no ano passado que representou uma economia potencial de mais de US$100 milhões para a franquia. Diante disso, seis milhões até parece um valor pequeno. Mas foi o que o time precisava para não pagar multas por exceder o teto salarial da liga.

“Eu amo os jogadores desse elenco, então por que pegaria todo o dinheiro? Por que não daria a chance do próximo atleta a negociar também conseguir o que merece? Eu acho que, em síntese, consegui um bom valor por um tempo legal. E não acredito que mais alguns dólares mudariam a minha vida”, resumiu o veterano, sem se arrepender da decisão.

Pesado

Parte da torcida do Knicks, a princípio, não gostou da proposta da extensão de contrato com Mikal Bridges tão cedo. Afinal, a visão geral é que ele foi uma decepção em seu primeiro ano na franquia. A maioria de suas estatísticas caíram em relação aos tempos de Brooklyn Nets. Ele garante, no entanto, que os comentários de parte dos fãs não fizeram com que se abalasse. Pelo contrário.

“Eu sei que muita gente imaginava que estava triste com os torcedores por causa das críticas que recebi. Mas fiquei mais triste e até bravo comigo mesmo, pois tudo o que queriam é o que eu queria ter entregue também. Então, nunca pensei que as pessoas pegaram pesado. Todos desejamos chegar ao mesmo objetivo, no fim das contas”, refletiu o ex-atleta do Phoenix Suns.

Bridges manteve uma rotina de treinos em quadra desde o início da offseason. Mas isso não teve nada a ver com a cobrança dos torcedores. “Quando você perde alguma coisa que queria muito, isso sempre vira motivação. É a vida. Por isso, fui para o ginásio com mais afinco nas férias e peguei um pouco mais pesado. Foi uma questão pessoal, pois não quero mais perder assim”, completou.

Nova vida

O Knicks, antes de tudo, foi uma surpresa na vida de Bridges. Quem poderia imaginar que o Nets negociaria um dos seus principais jogadores com o rival local? A notícia da troca caiu como uma “bomba” na NBA. Mas, depois de uma temporada, tudo está em seu lugar de direito. O ala crava que já não se vê em nenhum outro time a não ser o Knicks.

“Eu amo Nova Iorque. Adoro os torcedores e, além disso, a cultura que construímos aqui dentro. Sinto confiança em todos que estão nos bastidores e adoro os companheiros de elenco. Para mim, não há nada mais importante do que um ambiente assim. É verdade que a última temporada foi dura, mas só agradeço por tudo o que vivo nessa organização”, concluiu o veterano.

