Para analista, Knicks tem melhor chance de título da NBA em 30 anos

O New York Knicks não vence um título da NBA há mais de 50 anos. Mesmo com grandes elencos e uma torcida tradicional, o time novaiorquino perdeu duas finais desde então e acumula fracassos nos playoffs. No entanto, para Stephen A. Smith, da ESPN, essa é a melhor chance desde a decisão de 1994.

Na época, o Knicks enfrentou o Houston Rockets nas finais da NBA. Sem Michael Jordan, que estava aposentado no Chicago Bullls, o time de New York venceu o Leste e forçou sete jogos contra Hakeem Olajuwon. Porém, perdeu no último e decisivo jogo. Desde então, passou pelas finais de 99, mas não teve chances contra o San Antonio Spurs e, após isso, nunca mais repetiu o feito.

“Quando o Knicks foi para as finais de 99, a gente sabia que não daria certo. Quando tinha Carmelo Anthony, sabíamos que também não era suficiente, porque LeBron James estava no Leste. No entango, quando você olha para esse time atual, acho que é a melhor chance de título do Knicks em 30 anos”, disse Smith.

O Knicks vence por 3 a 2 a série contra o Celtics na NBA. Com o adversário sem Jayson Tatum, o time de New York é favorito e pode fechar a série no Madison Square Garden para voltar às finais do Leste contra o Pacers. Desse modo, se chegar à decisão, o adversário será Minnesota Timberwolves ou Oklahoma City Thunder.

Embora não veja o Knicks favorito contra os times do Oeste, Smith acha que é possível vencê-los para conquistar o título da NBA após 50 anos. Isso porque, não vê nos adversários uma equipe dominante, como as que New York caiu no passado.

“Minnesota e Thunder são favoritos contra o Knicks. Porém, são times vencíveis. Não é como olhar para o San Antonio Spurs de Tim Duncan em 2007 ou o Golden State Warriors de Kevin Durant, Stephen Curry e Klay Thompson”, explicou o analista.

“Contra Pacers, Thunder ou Timberwolves, o Knicks tem uma chance. Eu daria 40% de chance para vencer qualquer uma dessas séries. Este, com certeza, é o melhor momento para o Knicks na NBA desde 1994”, finalizou.

Para isso, portanto, o Knicks precisa primeiro avançar sobre o Celtics nas semifinais da NBA. O Jogo 6, aliás, acontece nesta sexta-feira (16), a partir das 21h (horário de Brasília), no Madison Square Garden.

