Para analista da ESPN, NBA não pode ter jogador estrangeiro como a “cara” da liga

Recentemente, os debates da ESPN americana abordaram o fato de que a “cara” da NBA atual é um jogador estrangeiro. O atual MVP, por exemplo, é Nikola Jokic. O favorito em 2024/25 para o prêmio é Shai Gilgeous-Alexander, um canadense. Enquanto isso, Victor Wembanyama, um francês, é visto como o futuro da liga.

O aumento de astros estrangeiros tira o histórico domínio dos EUA. Algo reforçado após uma declaração de Anthony Edwards durante o All-Star Game. Visto como uma das esperanças do país para recuperar o legado norte-americano, o craque do Minnesota Timberwolves afirmou que não se vê capaz de se tornar o “rosto” da NBA.

No entanto, o analista Stephen A. Smith deseja que isso mude. Segundo o jornalista da ESPN, durante o programa First Take, a “cara” da NBA não pode ser um jogador estrangeiro. Portanto, algo precisa mudar nos próximos anos.

“Minha opinião pessoal é que um estrangeiro não pode ser o rosto da NBA. Sei que eles são figuras globais, mas a NBA é um esporte nascido nos Estados Unidos e precisa ressoar na América. Se não ressoar aqui, não importa o impacto que terá no resto do mundo. Não estou dizendo que nomes internacionais não podem ser populares. Porém, é assim que vejo a questão”, explicou Smith.

O desejo de Smith é que a NBA retome seu antigo padrão. Mesmo nos anos 80, quando os estrangeiros começaram a aparecer com maior frequência, os principais nomes eram dos EUA. Foi assim graças a Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James e Stephen Curry.

Na década atual, porém, tudo caminha para que isso mude. Para Smith, ainda assim, Anthony Edwards é um dos americanos com condição de retomar o domínio. Apesar da fala do astro do Wolves, o analista acredita que o ala-armador é sim capaz de ser o rosto da NBA.

“Meu desejo é que Anthony Edwards mude de ideia. Ele é um dos meus jogadores favoritos ao lado de Stephen Curry e me apaixonei por ele não pelas enterradas, mas pela sua personalidade nos playoffs passados. Para mim, esse foi o momento decisivo. Porque ele provocou seu ídolo, Kevin Durant, e ia para cima”, justificou o analista.

Por fim, Smith comparou Edwards a um outro astro dos EUA, o ala-armador Devin Booker. Embora o craque do Phoenix Suns também seja um estrela, o jornalista afirmou que aquela série comprovou que Edwards está um nível acima e pode fazer isso contra estrangeiros.

“Eu tenho grande consideração por Booker. Acho ele um craque absoluto. No entanto, Edwards entrou contra ele e diminuiu sua moral. Ele basicamente mostrou que existem níveis diferentes. E eu não sei quem disse que Booker estava nesse nível, mas claramente não estava”, finalizou Smith.

