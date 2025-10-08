Pacers frustra Anthony Edwards e bate Timberwolves

Em sua estreia na pré-temporada, o Indiana Pacers venceu o Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards na prorrogação por 135 a 134. O duelo dessa terça-feira (7) contou com uma vantagem grande de Indiana em quase todo o confronto. Mas, no fim, Minnesota conseguiu uma reação, forçou a prorrogação, mas não venceu a partida. Foi o segundo jogo amistoso do time de Minneapolis em 2025.

O Timberwolves já volta a jogar na quinta-feira (9), quando enfrenta o New York Knicks. Por outro lado, Indiana tem um descanso um pouco maior e só joga no próximo sábado, quando enfrenta o Oklahoma City Thunder em um reencontro após a final da NBA de 2024/25.

Escalações

No duelo em Minnesota, as duas equipes tiveram poucos desfalques. O Timberwolves até entrou em quadra com uma formação alternativa, mas não necessariamente pelos nomes. Naz Reid, Julius Randle e Rudy Gobert foram titulares juntos, acompanhados por Anthony Edwards e Mike Conley. O especialista defensivo Jaden McDaniels foi desfalque nessa noite. Além disso, o veterano Joe Ingles também ficou de fora.

Por outro lado, apesar de não ter Tyrese Haliburton para a temporada, Indiana colocou o quinteto que deve começar a campanha de 2025/26 como titular. Andrew Nembhard, Pascal Siakam e Aaron Nesmith seguem, agora acompanhados por Isaiah Jackson como pivô e Bennedict Mathurin. Nembhard é o armador sem o astro. A única ausência além de Haliburton, foi a do jovem Ben Sheppard.

Destaques

Do lado do Indiana Pacers, mesmo sem seu grande craque, foi interessante ver como a identidade da equipe foi mantida. Sobretudo, quando os titulares pensados por Rick Carlisle estiveram em quadra no primeiro tempo. A frequência com que eles pegavam rebotes e corriam a quadra para uma cesta fácil foi incrível.

A equipe visitante venceu os minutos de todos os titulares por pelo menos dez pontos, com destaque central para Siakam, Nesmith e Mathurin. A vantagem parecia consolidada no terceiro quarto, quando titulares até deixaram a quadra, mas os reservas principais ainda jogavam. Nomes como Johnny Furphy, Jay Huff e Quenton Jackson foram muito bem nesse período, enquanto o jovem Jarace Walker foi um dos principais destaques.

Mas a vantagem que chegou a ser de 24 pontos no meio do terceiro período, derreteu com a entrada dos reservas de contrato não garantido. Nomes como Ray J Dennis e o calouro Taelon Peter (acordo Two-Way). A equipe sofreu o empate nos segundos finais em transição, mas sofreu para vencer por um ponto nos cinco minutos decisivos. Jalen Slawson fez seis dos 11 pontos da equipe na prorrogação que confirmou o resultado.

O Timberwolves teve Anthony Edwards arremessando muito no primeiro tempo contra o Pacers. O astro não esteve em quadra na vitória sobre o Denver Nuggets no último sábado e fez seu primeiro amistoso de preparação. Ele esbanjou algumas boas jogadas de costas para a cesta, enquanto fez alguns arremessos de meia distância. Essas, afinal, eram duas áreas em que o craque trabalhou muito na offseason.

Apesar de algum ritmo dele e de Julius Randle, Minnesota não conseguiu ficar no jogo em uma partida de pouco esforço na parte defensiva. O time, acima de tudo, sofreu com a transição do rival.

Mas quando o duelo parecia perdido, surgiu o arremessador Johnny Juzang para puxar a reação. Então, o ala que briga por vaga no elenco nesse período, anotou 20 pontos e seis bolas de três, com uma grande sequência no terceiro quarto. Enquanto isso, a reação que foi muito impactada por ele e pelo armador Tristen Newton, forçou uma prorrogação. Porém, os donos da casa ainda assim caíram.

(1-0) Indiana Pacers 135 x 134 Minnesota Timberwolves (1-1)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Ray J Dennis 16 0 5 0 0 Pascal Siakam 14 3 3 2 0 Jarace Walker 13 5 3 1 1 Aaron Nesmith 12 1 1 1 0 Taelon Peter 10 5 2 2 1

Três pontos: 20/46 (43.5%) / Dennis: 4/6

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Johnny Juzang 20 2 0 0 1 Anthony Edwards 17 1 2 0 0 Julius Randle 14 4 1 1 0 Bones Hyland 11 1 0 2 0 Naz Reid 10 3 1 2 0

Três pontos: 17/36 (47.2%) / Juzang: 6/8

Bulls bate Cavaliers em final tenso

Além da vitória do Indiana Pacers sobre o Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards, outro jogo também movimentou a terça-feira (7). Foi a vitória do Chicago Bulls sobre o Cleveland Cavaliers em Ohio. A partida marcou as estreias de Lonzo Ball e Isaac Okoro nas equipes, após a troca feita nessa offseason.

Os donos da casa lideraram o placar na maior parte do jogo em grande atuação de De’Andre Hunter e Craig Porter Jr, mas viram os visitantes virarem o placar em um grande último quarto, liderado por Jevon Carter e Zach Collins. Entre os principais jogadores, destaques sobretudo para os desempenhos de Evan Mobley e Matas Buzelis.

Foi um dos raros jogos de pré-temporada que chegam vivos até a última posse. Thomas Bryant tentou uma bandeja estranha para virar a partida nos instantes finais, mas levou um toco de Dalen Terry. Chicago, então, venceu Cleveland.

(1-0) Chicago Bulls 118 x 117 Cleveland Cavaliers (0-1)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK Matas Buzelis 19 8 1 0 1 Zach Collins 16 2 3 0 0 Ayo Dosunmu 12 3 1 0 0 Patrick Williams 11 2 3 0 0 Tre Jones 10 1 2 4 0

Três pontos: 13/40 (32.5%) / Dosunmu: 2/2

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Andre Hunter 17 7 1 1 0 Craig Porter Jr. 17 4 4 2 0 Tyrese Proctor 14 0 2 1 0 Evan Mobley 12 6 2 1 1 Larry Nance Jr. 11 3 4 2 0

Três pontos: 15/41 (36.6%) / Porter: 5/5

