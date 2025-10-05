Mesmo sem Anthony Edwards, Timberwolves bate Nuggets

Mesmo com o desfalque de Anthony Edwards, o Minnesota Timberwolves bateu o Denver Nuggets em duelo de pré-temporada nesse sábado (4). Em duelo de alto ritmo ofensivo e pouca defesa por parte das duas equipes, venceu a equipe que jogou em maior ritmo, sobretudo nos primeiros minutos. Com os poucos titulares jogando menos minutos, Minnesota ainda sustentou sua vitória.

Após perder para o Timberwolves de Anthony Edwards, o Nuggets de Nikola Jokic volta a jogar na próxima segunda-feira (6) contra o Toronto Raptors. Enquanto isso, Minnesota joga novamente na terça-feira (7) contra o Indiana Pacers.

Escalações

O Timberwolves foi para o jogo contra o Nuggets desfalcado de Anthony Edwards, Julius Randle e o veterano Mike Conley. Os dois principais jogadores e o veterano foram poupados do primeiro amistoso do time na pré-temporada. Então, Minnesota começou a partida com Rob Dillingham, Donte DiVincenzo e Naz Reid, além dos titulares Rudy Gobert e Jaden McDaniels.

Por outro lado, Denver esteve praticamente completo para o jogo. Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon, Cam Johnson e Christian Braun foram a quadra no primeiro tempo. Além disso, novas contratações na agência livre da NBA como Bruce Brown, Tim Hardaway Jr e Jonas Valanciunas vieram do banco.

Destaques

Mesmo com uma rotação alternativa, natural da época de amistosos, a química do quinteto titular de Minnesota foi boa. DiVincenzo foi ótimo na distribuição com seis assistências totais, Reid e McDaniels acertaram todas as suas bolas de três e o quarteto com Gobert atuou durante os primeiros 12 minutos inteiros, anotando 40 pontos. A fluidez ofensiva superando a defesa do rival, foi um grande destaque.

Porém, depois disso, nenhum deles voltou para quadra. Minnesota passou a utilizar seus jogadores reservas ou alternativas, enquanto do grupo titular, apenas Dillingham se manteve jogando. Aliás, ele também não atuou por todos os 12 minutos iniciais como o grupo titular. Ainda assim, as coisas seguiram bem. Afinal, a unidade reserva continuou quente.

Nomes como por exemplo, Bones Hyland, Terrence Shannon Jr, Johnny Juzang e o calouro Joan Beringer seguiram em grande nível ofensivo. Em geral, uma atuação sólida e fluída ofensivamente dos lados de Minnesota, o que é muito promissor pensando que seus três principais criadores não jogaram.

Leia mais!

O Nuggets, apesar de ter sua unidade titular em quadra, parecia em uma rotação mais baixa que o rival desde o primeiro minuto. A unidade titular também conseguiu manter o ataque em uma nota, mas realmente não estava muito ligada na parte defensiva. O quinteto atuou por todo o primeiro tempo, e até conseguiu cortar uma desvantagem inicial de 12 pontos duas posses em determinado momento, mas não concluiu uma reação.

A segunda unidade continuou tentando empatar o jogo em um terceiro quarto mais frio de ambas as equipes. Mas outra vez, não foi o suficiente para empatar a partida em nenhum momento. Destaque sobretudo para nomes como Julian Strawther, Peyton Watson, Hunter Tyson e o bom jogo do armador Jalen Pickett.

Mesmo com um aproveitamento próximo de Minnesota e até melhor em algumas partes do jogo, o time não conseguiu uma reação e acabou controlado nos minutos finais. A intensidade baixa inicial no duelo acabou, por fim, determinante para a derrota. Ao menos o ataque mostrou muito de seu potencial.

(1-0) Minnesota Timberwolves 126 x 116 Denver Nuggets (0-1)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Bones Hyland 18 3 3 1 0 Johnny Juzang 16 6 0 1 0 Joan Beringer 14 4 0 0 1 Terrence Shannon Jr. 11 4 4 0 0 Rob Dillingham 7 2 9 0 0

Três pontos: 15/30 (50%) / Hyland: 3/4

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 14 5 2 1 0 Aaron Gordon 14 3 1 0 0 Jalen Pickett 13 3 4 0 0 Jamal Murray 12 1 5 0 1 Peyton Watson 10 4 0 0 0

Três pontos: 11/28 (39.3%) / Pickett: 3/4

Outros jogos

Além da vitória do Timberwolves sem Anthony Edwards contra o Nuggets, a rodada de pré-temporada também teve outras partidas. Confira os resultados e números das vitórias de Knicks, Magic, Pelicans e Nets.

(0-2) Philadelphia 76ers 104 x 110 New York Knicks (2-0)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Kennedy Chandler 16 3 5 1 1 Tyrese Maxey 16 2 2 1 0 Malcolm Hill 14 2 0 1 0 Kelly Oubre Jr. 13 4 3 2 1 V.J Edgecombe 10 1 2 0 1

Três pontos: 12/28 (42.9%) / Maxey: 3/7

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 14 1 2 2 0 OG Anunoby 13 2 1 1 0 Mikal Bridges 10 2 1 0 2 Garrison Matthews 9 0 0 1 0 Mitchell Robinson 6 8 0 0 0

Três pontos: 12/29 (41.4%) / Anunoby: 3/5

(0-1) Hapoel Jerusalem 88 x 123 Brooklyn Nets (1-0)

Hapoel

Jogador PTS REB AST STL BLK Shea Ili 16 7 2 3 0 Henry Sewell 14 11 0 0 1 Kyle Bowen 13 8 4 3 0 Finn Delaney 13 2 2 0 0 Malith Machar 9 1 4 0 0

Três pontos: 6/29 (20.7%) / Zonsman: 2/5

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK Terance Mann 15 3 0 0 0 Michael Porter Jr. 13 5 4 1 0 Noah Clowney 13 4 2 1 1 Nic Claxton 11 8 0 0 0 Ben Saraf 9 0 6 0 0

Três pontos: 17/38 (44.7%) / Mann: 2/2

(1-0) Orlando Magic 126 x 118 Miami Heat (0-1)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Jase Richardson 13 4 2 1 0 Tristan Da Silva 12 3 1 0 0 Reece Beekman 11 0 2 0 0 Wendell Carter Jr. 10 5 0 0 2 Jett Howard 10 2 2 2 0

Três pontos: 13/39 (33.3%) / Richardson: 3/3

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Trevor Keels 12 1 2 0 0 Andrew Wiggins 11 0 2 1 0 Kel’el Ware 10 9 0 1 0 Myron Gardner 10 4 1 1 0 Nikola Jovic 10 3 2 0 1

Três pontos: 14/28 (50%) / Wiggins: 2/2

(2-0) New Orleans Pelicans 127 x 92 Melbourne Phoenix (0-1)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK Saddiq Bey 21 6 3 0 0 Jordan Poole 15 2 4 0 0 Jordan Hawkins 14 0 0 1 0 Jeremiah Fears 12 1 3 0 0 Yves Missi 10 6 3 1 2

Três pontos: 12/33 (36.4%) / Bey: 4/6

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Hunter 17 6 2 0 0 Nathan Sobey 16 0 5 2 0 Akech Allir 16 3 2 0 2 Malique Lewis 8 5 4 0 1 John Brown III 6 7 2 1 0

Três pontos: 8/46 (17.4%) / Allir: 2/5

