Mesmo sem Anthony Edwards, Timberwolves bate Nuggets

Mesmo com o desfalque de Anthony Edwards, o Minnesota Timberwolves bateu o Denver Nuggets em duelo de pré-temporada nesse sábado (4). Em duelo de alto ritmo ofensivo e pouca defesa por parte das duas equipes, venceu a equipe que jogou em maior ritmo, sobretudo nos primeiros minutos. Com os poucos titulares jogando menos minutos, Minnesota ainda sustentou sua vitória.
Após perder para o Timberwolves de Anthony Edwards, o Nuggets de Nikola Jokic volta a jogar na próxima segunda-feira (6) contra o Toronto Raptors. Enquanto isso, Minnesota joga novamente na terça-feira (7) contra o Indiana Pacers.
Escalações
O Timberwolves foi para o jogo contra o Nuggets desfalcado de Anthony Edwards, Julius Randle e o veterano Mike Conley. Os dois principais jogadores e o veterano foram poupados do primeiro amistoso do time na pré-temporada. Então, Minnesota começou a partida com Rob Dillingham, Donte DiVincenzo e Naz Reid, além dos titulares Rudy Gobert e Jaden McDaniels.
Por outro lado, Denver esteve praticamente completo para o jogo. Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon, Cam Johnson e Christian Braun foram a quadra no primeiro tempo. Além disso, novas contratações na agência livre da NBA como Bruce Brown, Tim Hardaway Jr e Jonas Valanciunas vieram do banco.
Destaques
Mesmo com uma rotação alternativa, natural da época de amistosos, a química do quinteto titular de Minnesota foi boa. DiVincenzo foi ótimo na distribuição com seis assistências totais, Reid e McDaniels acertaram todas as suas bolas de três e o quarteto com Gobert atuou durante os primeiros 12 minutos inteiros, anotando 40 pontos. A fluidez ofensiva superando a defesa do rival, foi um grande destaque.
Porém, depois disso, nenhum deles voltou para quadra. Minnesota passou a utilizar seus jogadores reservas ou alternativas, enquanto do grupo titular, apenas Dillingham se manteve jogando. Aliás, ele também não atuou por todos os 12 minutos iniciais como o grupo titular. Ainda assim, as coisas seguiram bem. Afinal, a unidade reserva continuou quente.
Nomes como por exemplo, Bones Hyland, Terrence Shannon Jr, Johnny Juzang e o calouro Joan Beringer seguiram em grande nível ofensivo. Em geral, uma atuação sólida e fluída ofensivamente dos lados de Minnesota, o que é muito promissor pensando que seus três principais criadores não jogaram.
Leia mais!
- Nikola Jokic quer jogar no Nuggets pelo resto da carreira na NBA
- NBA: Timberwolves dá prioridade para contrato com jogador
- Boletim de rumores e trocas da NBA (01/10/2025)
O Nuggets, apesar de ter sua unidade titular em quadra, parecia em uma rotação mais baixa que o rival desde o primeiro minuto. A unidade titular também conseguiu manter o ataque em uma nota, mas realmente não estava muito ligada na parte defensiva. O quinteto atuou por todo o primeiro tempo, e até conseguiu cortar uma desvantagem inicial de 12 pontos duas posses em determinado momento, mas não concluiu uma reação.
A segunda unidade continuou tentando empatar o jogo em um terceiro quarto mais frio de ambas as equipes. Mas outra vez, não foi o suficiente para empatar a partida em nenhum momento. Destaque sobretudo para nomes como Julian Strawther, Peyton Watson, Hunter Tyson e o bom jogo do armador Jalen Pickett.
Mesmo com um aproveitamento próximo de Minnesota e até melhor em algumas partes do jogo, o time não conseguiu uma reação e acabou controlado nos minutos finais. A intensidade baixa inicial no duelo acabou, por fim, determinante para a derrota. Ao menos o ataque mostrou muito de seu potencial.
(1-0) Minnesota Timberwolves 126 x 116 Denver Nuggets (0-1)
Minnesota
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bones Hyland
|18
|3
|3
|1
|0
|Johnny Juzang
|16
|6
|0
|1
|0
|Joan Beringer
|14
|4
|0
|0
|1
|Terrence Shannon Jr.
|11
|4
|4
|0
|0
|Rob Dillingham
|7
|2
|9
|0
|0
Três pontos: 15/30 (50%) / Hyland: 3/4
Denver
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|14
|5
|2
|1
|0
|Aaron Gordon
|14
|3
|1
|0
|0
|Jalen Pickett
|13
|3
|4
|0
|0
|Jamal Murray
|12
|1
|5
|0
|1
|Peyton Watson
|10
|4
|0
|0
|0
Três pontos: 11/28 (39.3%) / Pickett: 3/4
Outros jogos
Além da vitória do Timberwolves sem Anthony Edwards contra o Nuggets, a rodada de pré-temporada também teve outras partidas. Confira os resultados e números das vitórias de Knicks, Magic, Pelicans e Nets.
(0-2) Philadelphia 76ers 104 x 110 New York Knicks (2-0)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kennedy Chandler
|16
|3
|5
|1
|1
|Tyrese Maxey
|16
|2
|2
|1
|0
|Malcolm Hill
|14
|2
|0
|1
|0
|Kelly Oubre Jr.
|13
|4
|3
|2
|1
|V.J Edgecombe
|10
|1
|2
|0
|1
Três pontos: 12/28 (42.9%) / Maxey: 3/7
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|14
|1
|2
|2
|0
|OG Anunoby
|13
|2
|1
|1
|0
|Mikal Bridges
|10
|2
|1
|0
|2
|Garrison Matthews
|9
|0
|0
|1
|0
|Mitchell Robinson
|6
|8
|0
|0
|0
Três pontos: 12/29 (41.4%) / Anunoby: 3/5
(0-1) Hapoel Jerusalem 88 x 123 Brooklyn Nets (1-0)
Hapoel
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shea Ili
|16
|7
|2
|3
|0
|Henry Sewell
|14
|11
|0
|0
|1
|Kyle Bowen
|13
|8
|4
|3
|0
|Finn Delaney
|13
|2
|2
|0
|0
|Malith Machar
|9
|1
|4
|0
|0
Três pontos: 6/29 (20.7%) / Zonsman: 2/5
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Terance Mann
|15
|3
|0
|0
|0
|Michael Porter Jr.
|13
|5
|4
|1
|0
|Noah Clowney
|13
|4
|2
|1
|1
|Nic Claxton
|11
|8
|0
|0
|0
|Ben Saraf
|9
|0
|6
|0
|0
Três pontos: 17/38 (44.7%) / Mann: 2/2
(1-0) Orlando Magic 126 x 118 Miami Heat (0-1)
Orlando
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jase Richardson
|13
|4
|2
|1
|0
|Tristan Da Silva
|12
|3
|1
|0
|0
|Reece Beekman
|11
|0
|2
|0
|0
|Wendell Carter Jr.
|10
|5
|0
|0
|2
|Jett Howard
|10
|2
|2
|2
|0
Três pontos: 13/39 (33.3%) / Richardson: 3/3
Miami
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Trevor Keels
|12
|1
|2
|0
|0
|Andrew Wiggins
|11
|0
|2
|1
|0
|Kel’el Ware
|10
|9
|0
|1
|0
|Myron Gardner
|10
|4
|1
|1
|0
|Nikola Jovic
|10
|3
|2
|0
|1
Três pontos: 14/28 (50%) / Wiggins: 2/2
(2-0) New Orleans Pelicans 127 x 92 Melbourne Phoenix (0-1)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Saddiq Bey
|21
|6
|3
|0
|0
|Jordan Poole
|15
|2
|4
|0
|0
|Jordan Hawkins
|14
|0
|0
|1
|0
|Jeremiah Fears
|12
|1
|3
|0
|0
|Yves Missi
|10
|6
|3
|1
|2
Três pontos: 12/33 (36.4%) / Bey: 4/6
Phoenix
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jordan Hunter
|17
|6
|2
|0
|0
|Nathan Sobey
|16
|0
|5
|2
|0
|Akech Allir
|16
|3
|2
|0
|2
|Malique Lewis
|8
|5
|4
|0
|1
|John Brown III
|6
|7
|2
|1
|0
Três pontos: 8/46 (17.4%) / Allir: 2/5
Siga nossas redes sociais!
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA