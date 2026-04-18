Onde assistir playoffs da NBA: Timberwolves x Nuggets

Times abrem série de primeira rodada dpplayoffs do Oeste

onde assistir nba Timberwolves Nuggets Fonte: Reprodução / X

Saiba onde assistir ao jogo entre Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets, válido pela primeira rodada dos playoffs temporada 2025/26 da NBA, neste sábado (18). As equipes se enfrentam na Ball Arena, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

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Datas da série

18/04: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets 
20/04: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets
23/04: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves
25/04: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves
27/04: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets *
30/04: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves *
02/05: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets *

* Se necessário

Minnesota Timberwolves (0)

O Timberwolves lidou com altos e baixos ao longo de 2025/26, mas garantiu a vaga direta aos playoffs ao ficar na sexta posição do Oeste. Entre os problemas na temporada, esteve a lesão de Anthony Edwards. A expectativa é de que o astro volte já para o primeiro jogo da série. Porém, seu físico pode pesar contra Minnesota.

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Pos Jogador Altura Idade
G Donte DiVincenzo 1,94 29
G Anthony Edwards 1,93 24
G Ayo Dosunmu 1,96 26
G Bones Hyland 1,92 25
G Jaylen Clark 1,96 24
G Mike Conley 1,85 38
G Joe Ingles 2,03 38
G Terrence Shannon 1,98 25
G Johnny Juzang 2,01 25
F Jaden McDaniels 2,06 25
F Julius Randle 2,03 31
F Kyle Anderson 2,06 32
F Julian Phillips 2,03 22
F Enrique Freeman 2,01 25
C Rudy Gobert 2,16 33
C Naz Reid 2,06 26
C Joan Beringer 2,11 19
C Rocco Zikarsky 2,21 19

Time titular: Donte DiVincenzo, Anthony Edwards, Ayo Dosunmu, Julius Randle e Rudy Gobert

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Denver Nuggets (0)

Nas rodadas finais, o Nuggets garantiu a terceira melhor campanha do Oeste. O recorde é excelente para a equipe que conviveu com lesões em todo o quinteto titular ao longo de 2025/26. Vale lembrar que Denver tem o melhor ataque da NBA e é o quarto melhor em média de assistências, impulsionado pelo astro Nikola Jokic.

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Pos Jogador Altura Idade
G Jamal Murray 1,93 29
G Christian Braun 2,01 25
G Tyus Jones 1,85 29
G Bruce Brown 1,93 29
G Tim Hardaway Jr. 1,96 34
G Jalen Pickett 1,93 26
G Julian Strawther 2,01 24
G Curtis Jones 1,93 24
G Tamar Bates 1,96 23
F Cameron Johnson 2,04 30
F Aaron Gordon 2,03 30
F Peyton Watson 2,03 23
F Spencer Jones 2,01 24
C Nikola Jokic 2,11 31
C Jonas Valanciunas 2,13 33
C DaRon Holmes 2,08 23
C Zeke Nnaji 2,06 25

Time titular: Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic

Onde assistir Timberwolves x Nuggets pelos playoffs a NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 18/04/2026
Horário: 16h30 (horário de Brasília)
Local: Ball Arena, Denver

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Escrito por:

Jornalista graduado pela Unifran. Natural de Franca-SP. Redator do Jumper Brasil desde 2023. Contato: [email protected]

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