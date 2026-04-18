Onde assistir playoffs da NBA: Timberwolves x Nuggets

Saiba onde assistir ao jogo entre Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets, válido pela primeira rodada dos playoffs temporada 2025/26 da NBA, neste sábado (18). As equipes se enfrentam na Ball Arena, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

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Datas da série

18/04: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

20/04: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

23/04: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

25/04: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

27/04: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets *

30/04: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves *

02/05: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets *

* Se necessário

Minnesota Timberwolves (0)

O Timberwolves lidou com altos e baixos ao longo de 2025/26, mas garantiu a vaga direta aos playoffs ao ficar na sexta posição do Oeste. Entre os problemas na temporada, esteve a lesão de Anthony Edwards. A expectativa é de que o astro volte já para o primeiro jogo da série. Porém, seu físico pode pesar contra Minnesota.

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Pos Jogador Altura Idade G Donte DiVincenzo 1,94 29 G Anthony Edwards 1,93 24 G Ayo Dosunmu 1,96 26 G Bones Hyland 1,92 25 G Jaylen Clark 1,96 24 G Mike Conley 1,85 38 G Joe Ingles 2,03 38 G Terrence Shannon 1,98 25 G Johnny Juzang 2,01 25 F Jaden McDaniels 2,06 25 F Julius Randle 2,03 31 F Kyle Anderson 2,06 32 F Julian Phillips 2,03 22 F Enrique Freeman 2,01 25 C Rudy Gobert 2,16 33 C Naz Reid 2,06 26 C Joan Beringer 2,11 19 C Rocco Zikarsky 2,21 19

Time titular: Donte DiVincenzo, Anthony Edwards, Ayo Dosunmu, Julius Randle e Rudy Gobert

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Denver Nuggets (0)

Nas rodadas finais, o Nuggets garantiu a terceira melhor campanha do Oeste. O recorde é excelente para a equipe que conviveu com lesões em todo o quinteto titular ao longo de 2025/26. Vale lembrar que Denver tem o melhor ataque da NBA e é o quarto melhor em média de assistências, impulsionado pelo astro Nikola Jokic.

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Pos Jogador Altura Idade G Jamal Murray 1,93 29 G Christian Braun 2,01 25 G Tyus Jones 1,85 29 G Bruce Brown 1,93 29 G Tim Hardaway Jr. 1,96 34 G Jalen Pickett 1,93 26 G Julian Strawther 2,01 24 G Curtis Jones 1,93 24 G Tamar Bates 1,96 23 F Cameron Johnson 2,04 30 F Aaron Gordon 2,03 30 F Peyton Watson 2,03 23 F Spencer Jones 2,01 24 C Nikola Jokic 2,11 31 C Jonas Valanciunas 2,13 33 C DaRon Holmes 2,08 23 C Zeke Nnaji 2,06 25

Time titular: Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic

Onde assistir Timberwolves x Nuggets pelos playoffs a NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video

Data: 18/04/2026

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Ball Arena, Denver