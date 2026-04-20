Onde assistir playoffs da NBA: Timberwolves x Nuggets

Time do Colorado abriu 1 a 0 na série contra Minnesota

Saiba onde assistir ao Jogo 2 entre Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets, válido pela primeira rodada dos playoffs temporada 2025/26 da NBA, nesta segunda (18). As equipes se enfrentam na Ball Arena, a partir das 23h30 (horário de Brasília).

Datas da série

18/04: Minnesota Timberwolves 116 x 105 Denver Nuggets
20/04: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets
23/04: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves
25/04: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves
27/04: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets *
30/04: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves *
02/05: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets *

* Se necessário

Minnesota Timberwolves (0)

O Timberwolves saiu atrás na série contra o Nuggets. Mesmo após abrir dez pontos no primeiro quarto, a equipe de Minnesota não foi capaz de controlar o placar e saiu derrotada por 116 a 105. Anthony Edwards foi o cestinha do time com 22 pontos.

Pos Jogador Altura Idade
G Donte DiVincenzo 1,94 29
G Anthony Edwards 1,93 24
G Ayo Dosunmu 1,96 26
G Bones Hyland 1,92 25
G Jaylen Clark 1,96 24
G Mike Conley 1,85 38
G Joe Ingles 2,03 38
G Terrence Shannon 1,98 25
G Johnny Juzang 2,01 25
F Jaden McDaniels 2,06 25
F Julius Randle 2,03 31
F Kyle Anderson 2,06 32
F Julian Phillips 2,03 22
F Enrique Freeman 2,01 25
C Rudy Gobert 2,16 33
C Naz Reid 2,06 26
C Joan Beringer 2,11 19
C Rocco Zikarsky 2,21 19

Time titular: Donte DiVincenzo, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Denver Nuggets (1)

Em casa, o Nuggets confirmou a vitória no Jogo 1 da série contra o Wolves. Após ser dominando no primeiro quarto, o time respondeu no segundo e passou a controlar o jogo nos 24 minutos finais. A dupla Nikola Jokic e Jamal Murray brilhou, combinando para 55 pontos, sendo que o sérvio ainda conseguiu um triplo-duplo.

Pos Jogador Altura Idade
G Jamal Murray 1,93 29
G Christian Braun 2,01 25
G Tyus Jones 1,85 29
G Bruce Brown 1,93 29
G Tim Hardaway Jr. 1,96 34
G Jalen Pickett 1,93 26
G Julian Strawther 2,01 24
G Curtis Jones 1,93 24
G Tamar Bates 1,96 23
F Cameron Johnson 2,04 30
F Aaron Gordon 2,03 30
F Peyton Watson 2,03 23
F Spencer Jones 2,01 24
C Nikola Jokic 2,11 31
C Jonas Valanciunas 2,13 33
C DaRon Holmes 2,08 23
C Zeke Nnaji 2,06 25

Time titular: Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic

Onde assistir Timberwolves x Nuggets pelos playoffs a NBA

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 20/04/2026
Horário: 23h30 (horário de Brasília)
Local: Ball Arena, Denver

Jornalista graduado pela Unifran. Natural de Franca-SP. Redator do Jumper Brasil desde 2023. Contato: [email protected]

