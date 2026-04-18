Onde assistir playoffs da NBA: Lakers x Rockets

Saiba onde assistir ao jogo entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets, válido pela primeira rodada dos playoffs temporada 2025/26 da NBA, neste sábado (18). As equipes se enfrentam na Crypto.com Arena, a partir das 21h30 (horário de Brasília).
Datas da série Lakers x Rockets
18/04: Houston Rockets x Los Angeles Lakers
21/04: Houston Rockets x Los Angeles Lakers
24/04: Los Angeles Lakers x Houston Rockets
26/04: Los Angeles Lakers x Houston Rockets
29/04: Houston Rockets x Los Angeles Lakers *
01/05: Los Angeles Lakers x Houston Rockets *
03/05: Houston Rockets x Los Angeles Lakers *
* Se necessário
Houston Rockets (0)
O Rockets chega aos playoffs com a quinta melhor campanha do Oeste. O recorde é positivo visto que a equipe viveu altos e baixos ao longo da temporada regular. Em especial, pela ausência de Fred VanVleet durante todo o ano. Nos playoffs, o destaque deve ser Kevin Durant.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Amen Thompson
|2,01
|23
|G
|Josh Okogie
|1,94
|27
|G
|Reed Sheppard
|1,91
|21
|G
|Fred VanVleet
|1,83
|32
|G
|Aaron Holiday
|1,83
|29
|G
|Jae’Sean Tate
|1,96
|30
|G
|JD Davison
|1,85
|23
|G
|Tristen Newton
|1,96
|24
|G
|Isaiah Crawford
|1,98
|24
|F
|Kevin Durant
|2,11
|37
|F
|Jabari Smith Jr.
|2,11
|22
|F
|Dorian Finney-Smith
|2,01
|32
|F
|Tari Eason
|2,03
|24
|F
|Jeff Green
|2,03
|39
|C
|Alperen Sengun
|2,11
|23
|C
|Steven Adams
|2,11
|32
|C
|Clint Capela
|2,08
|31
Time titular: Reed Sheppard, Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun
Leia mais
- Boletim de rumores e trocas da NBA (14/04/2026)
- NBA define datas do Draft 2026
- LeBron James amplia recorde com mais um prêmio da NBA
Los Angeles Lakers (0)
O Lakers teve a quarta melhor campanha do Oeste em 2025/26. Porém, para a primeira rodada dos playoffs, o recorde não deve jogar à favor. Isso porque, justo na reta final de temporada, Luka Doncic e Austin Reaves lesionaram e devem voltar apenas nos últimos jogos da série. Portanto, LeBron James é a esperança do time angelino.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Luka Doncic
|2,01
|27
|G
|Austin Reaves
|1,96
|27
|G
|Marcus Smart
|1,91
|32
|G
|Luke Kennard
|1,96
|29
|G
|Kobe Bufkin
|1,93
|22
|G
|Bronny James
|1,88
|21
|G
|Dalton Knecht
|1,99
|24
|G
|Nick Smith
|1,91
|21
|G
|Chris Mañon
|1,96
|24
|F
|LeBron James
|2,06
|41
|F
|Rui Hachimura
|2,03
|28
|F
|Jake LaRavia
|2,01
|24
|F
|Jarred Vanderbilt
|2,06
|27
|F
|Adou Thiero
|1,98
|21
|C
|Deandre Ayton
|2,11
|27
|C
|Jaxson Hayes
|2,12
|25
|C
|Maxi Kleber
|2,08
|34
|C
|Drew Timme
|2,08
|25
Time titular: Marcus Smart, Luke Kennard, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton
Onde assistir Rockets x Lakers pelos playoffs a NBA
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 18/04/2026
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
Local: Crypto.com Arena, Los Angeles