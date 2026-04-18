Onde assistir playoffs da NBA: Lakers x Rockets

Times abrem série válida pela primeira rodada dos playoffs do Oeste

onde assistir nba Lakers Rockets Fonte: Reprodução / X

Saiba onde assistir ao jogo entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets, válido pela primeira rodada dos playoffs temporada 2025/26 da NBA, neste sábado (18). As equipes se enfrentam na Crypto.com Arena, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Datas da série Lakers x Rockets

18/04: Houston Rockets x Los Angeles Lakers
21/04: Houston Rockets x Los Angeles Lakers
24/04: Los Angeles Lakers x Houston Rockets
26/04: Los Angeles Lakers x Houston Rockets
29/04: Houston Rockets x Los Angeles Lakers *
01/05: Los Angeles Lakers x Houston Rockets *
03/05: Houston Rockets x Los Angeles Lakers *

* Se necessário

Houston Rockets (0)

O Rockets chega aos playoffs com a quinta melhor campanha do Oeste. O recorde é positivo visto que a equipe viveu altos e baixos ao longo da temporada regular. Em especial, pela ausência de Fred VanVleet durante todo o ano. Nos playoffs, o destaque deve ser Kevin Durant.

Pos Jogador Altura Idade
G Amen Thompson 2,01 23
G Josh Okogie 1,94 27
G Reed Sheppard 1,91 21
G Fred VanVleet 1,83 32
G Aaron Holiday 1,83 29
G Jae’Sean Tate 1,96 30
G JD Davison 1,85 23
G Tristen Newton 1,96 24
G Isaiah Crawford 1,98 24
F Kevin Durant 2,11 37
F Jabari Smith Jr. 2,11 22
F Dorian Finney-Smith 2,01 32
F Tari Eason 2,03 24
F Jeff Green 2,03 39
C Alperen Sengun 2,11 23
C Steven Adams 2,11 32
C Clint Capela 2,08 31

Time titular: Reed Sheppard, Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun

Los Angeles Lakers (0)

O Lakers teve a quarta melhor campanha do Oeste em 2025/26. Porém, para a primeira rodada dos playoffs, o recorde não deve jogar à favor. Isso porque, justo na reta final de temporada, Luka Doncic e Austin Reaves lesionaram e devem voltar apenas nos últimos jogos da série. Portanto, LeBron James é a esperança do time angelino.

Pos Jogador Altura Idade
G Luka Doncic 2,01 27
G Austin Reaves 1,96 27
G Marcus Smart 1,91 32
G Luke Kennard 1,96 29
G Kobe Bufkin 1,93 22
G Bronny James 1,88 21
G Dalton Knecht 1,99 24
G Nick Smith 1,91 21
G Chris Mañon 1,96 24
F LeBron James 2,06 41
F Rui Hachimura 2,03 28
F Jake LaRavia 2,01 24
F Jarred Vanderbilt 2,06 27
F Adou Thiero 1,98 21
C Deandre Ayton 2,11 27
C Jaxson Hayes 2,12 25
C Maxi Kleber 2,08 34
C Drew Timme 2,08 25

Time titular: Marcus Smart, Luke Kennard, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton

Onde assistir Rockets x Lakers pelos playoffs a NBA

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 18/04/2026
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
Local: Crypto.com Arena, Los Angeles

Escrito por:

Jornalista graduado pela Unifran. Natural de Franca-SP. Redator do Jumper Brasil desde 2023. Contato: [email protected]

