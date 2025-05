Onde assistir playoffs da NBA: Knicks x Celtics – Jogo 1

Saiba onde assistir ao Jogo 1 entre New York Knicks x Boston Celtics, válido pelos playoffs da NBA, nesta segunda-feira (5). As equipes se enfrentam no TD Garden, a partir de 20h (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao Jogo 1 dos playoffs da NBA entre Knicks x Celtics, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos da série

05/05: New York Knicks x Boston Celtics

07/05: New York Knicks x Boston Celtics

10/05: Boston Celtics x New York Knicks

12/05: Boston Celtics x New York Knicks

14/05: New York Knicks x Boston Celtics*

16/05:Boston Celtics x New York Knicks*

19/05: New York Knicks x Boston Celtics*

* Se necessário

New York Knicks

O Knicks entra na série tentando apagar os problemas contra o Celtics na fase regular. Afinal, o time de Nova York perdeu as quatro partidas. Então, para evitar isso, a equipe conta com um inspirado Jalen Brunson. Karl-Anthony Towns, por outro lado, não brilhou diante do Detroit Pistons na primeira rodada.

Pos Jogador Altura Idade G Jalen Brunson 1,88 28 G Cameron Payne 1,90 30 G Delon Wright 1,96 32 G Miles McBride 1,88 23 G Tyler Kolek 1,85 23 G Mikal Bridges 1,98 28 G Kevin McCullar (tw) 1,95 21 G Landry Shamet 1,93 27 F OG Anunoby 2,06 27 F Josh Hart 1,93 29 F PJ Tucker 1,96 39 F Pacome Dadiet 2,01 19 PF Precious Achiuwa 2,03 24 C Mitchell Robinson 2,13 26 C Karl-Anthony Towns 2,13 28 C Ariel Hukporti (tw) 2,13 22

Time titular: Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns

Boston Celtics

Atual campeão, o Celtics encara o Knicks após grande nível em 2024/25 e tenta voltar às finais do Leste. Apesar de Jrue Holiday não atuar em dois jogos contra o Orlando Magic, ele pode retornar às quadras diante do rival nas semifinais de conferência. Por fim, Jayson Tatum faz, até aqui, grandes partidas nos playoffs da NBA.

Posição Jogador Altura Idade G Jrue Holiday 1,93 34 G Derrick White 1,93 30 G Payton Pritchard 1,85 26 G Drew Peterson (tw) 2,06 24 G Baylor Scheierman 1,98 23 G JD Davison (tw) 1,85 21 G Jordan Walsh 2,01 20 F Jaylen Brown 1,98 27 F Jayson Tatum 2,03 26 F Torrey Craig 1,96 34 F Sam Hauser 2,03 26 C Kristaps Porzingis 2,18 29 C Al Horford 2,06 38 C Xavier Tillman 2,03 25 C Luke Kornet 2,18 29 C Neemias Queta 2,13 25

Time titular: Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford e Kristaps Porzingis

Saiba onde assistir ao jogo dos playoffs da NBA entre Knicks e Celtics

Onde assistir: Prime Video

Data: 05/05/2025

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: TD Garden, Boston

