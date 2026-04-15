Onde assistir play-in da NBA: Warriors x Clippers

Times da Califórnia disputam sobrevida no play-in do Oeste

onde assistir nba warriors clippers Fonte: Reprodução / X

Saiba onde assistir ao jogo entre Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, válido pelo play-in da temporada 2025/26 da NBA, nesta quarta-feira (15). As equipes se enfrentam no Intuit Dome, em Los Angeles, a partir das 23h (horário de Brasília).

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Golden State Warriors (37-45)

Em um ano de altos e baixos, o Warriors ainda tem uma chance mínima de disputa os playoffs. Para isso, a equipe precisa vencer dois jogos do play-inA grande aposta é no talento de Stephen Curry, que ainda está se readaptando após perder 25 jogos por lesão no joelho.

Pos Jogador Altura Idade
G Stephen Curry 1,88 38
G Moses Moody 1,98 23
G Gary Payton II 1,91 33
G Brandin Podziemski 1,96 23
G Pat Spencer 1,91 29
G De’Anthony Melton 2,03 27
G Seth Curry 1,85 35
G LJ Cryer 1,83 24
G Nate Williams 1,96 27
F Jimmy Butler 2,01 36
F Draymond Green 1,98 36
F Will Richard 1,93 23
F Gui Santos 1,98 23
F Malevy Leons 2,06 26
C Kristaps Porzingis 2,21 30
C Al Horford 2,06 39
C Quinten Post 2,13 26

Time titular: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr

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Los Angeles Clippers (42-40)

A vaga no play-in é uma recompensa para o Clippers que começou com dificuldades em 2025/26. Após ter 21 derrotas dos 27 primeiros jogos, o time angelino conseguiu 35 vitórias e 19 derrotas para confirmar a vaga. O grande nome da campanha foi Kawhi Leonard.

Pos Jogador Altura Idade
G Darius Garland 1,85 26
G Kris Dunn 1,91 32
G Bennedict Mathurin 1,98 23
G Bogdan Bogdanovic 1,98 33
G Kobe Sanders 2,06 23
G Bradley Beal 1,93 32
G Cam Christie 1,98 20
G Jordan Miller 2,01 26
G TyTy Washington 1,91 24
F Kawhi Leonard 2,01 34
F John Collins 2,06 28
F Derrick Jones 1,96 29
F Nicolas Batum 2,03 37
F Trentyn Flowers 2,01 21
F Jahmyl Telfort 2,01 24
C Brook Lopez 2,16 38
C Isaiah Jackson 2,08 24
C Yanic Konan Niederhauser 2,08 23

Time titular: Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Kelly Oubre Jr, Paul George e Joel Embiid

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Onde assistir Warriors x Clippers pelo play-in da NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 15/04/2026
Horário: 23h (horário de Brasília)
Local: Intuit Dome, Los Angeles

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Escrito por:

Jornalista graduado pela Unifran. Natural de Franca-SP. Redator do Jumper Brasil desde 2023. Contato: [email protected]

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