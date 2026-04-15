Onde assistir play-in da NBA: Warriors x Clippers

Saiba onde assistir ao jogo entre Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, válido pelo play-in da temporada 2025/26 da NBA, nesta quarta-feira (15). As equipes se enfrentam no Intuit Dome, em Los Angeles, a partir das 23h (horário de Brasília).
Golden State Warriors (37-45)
Em um ano de altos e baixos, o Warriors ainda tem uma chance mínima de disputa os playoffs. Para isso, a equipe precisa vencer dois jogos do play-in. A grande aposta é no talento de Stephen Curry, que ainda está se readaptando após perder 25 jogos por lesão no joelho.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Stephen Curry
|1,88
|38
|G
|Moses Moody
|1,98
|23
|G
|Gary Payton II
|1,91
|33
|G
|Brandin Podziemski
|1,96
|23
|G
|Pat Spencer
|1,91
|29
|G
|De’Anthony Melton
|2,03
|27
|G
|Seth Curry
|1,85
|35
|G
|LJ Cryer
|1,83
|24
|G
|Nate Williams
|1,96
|27
|F
|Jimmy Butler
|2,01
|36
|F
|Draymond Green
|1,98
|36
|F
|Will Richard
|1,93
|23
|F
|Gui Santos
|1,98
|23
|F
|Malevy Leons
|2,06
|26
|C
|Kristaps Porzingis
|2,21
|30
|C
|Al Horford
|2,06
|39
|C
|Quinten Post
|2,13
|26
Time titular: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr
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Los Angeles Clippers (42-40)
A vaga no play-in é uma recompensa para o Clippers que começou com dificuldades em 2025/26. Após ter 21 derrotas dos 27 primeiros jogos, o time angelino conseguiu 35 vitórias e 19 derrotas para confirmar a vaga. O grande nome da campanha foi Kawhi Leonard.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Darius Garland
|1,85
|26
|G
|Kris Dunn
|1,91
|32
|G
|Bennedict Mathurin
|1,98
|23
|G
|Bogdan Bogdanovic
|1,98
|33
|G
|Kobe Sanders
|2,06
|23
|G
|Bradley Beal
|1,93
|32
|G
|Cam Christie
|1,98
|20
|G
|Jordan Miller
|2,01
|26
|G
|TyTy Washington
|1,91
|24
|F
|Kawhi Leonard
|2,01
|34
|F
|John Collins
|2,06
|28
|F
|Derrick Jones
|1,96
|29
|F
|Nicolas Batum
|2,03
|37
|F
|Trentyn Flowers
|2,01
|21
|F
|Jahmyl Telfort
|2,01
|24
|C
|Brook Lopez
|2,16
|38
|C
|Isaiah Jackson
|2,08
|24
|C
|Yanic Konan Niederhauser
|2,08
|23
Time titular: Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Kelly Oubre Jr, Paul George e Joel Embiid
Onde assistir Warriors x Clippers pelo play-in da NBA
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 15/04/2026
Horário: 23h (horário de Brasília)
Local: Intuit Dome, Los Angeles