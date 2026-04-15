Onde assistir play-in da NBA: Warriors x Clippers

Saiba onde assistir ao jogo entre Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, válido pelo play-in da temporada 2025/26 da NBA, nesta quarta-feira (15). As equipes se enfrentam no Intuit Dome, em Los Angeles, a partir das 23h (horário de Brasília).

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Golden State Warriors (37-45)

Em um ano de altos e baixos, o Warriors ainda tem uma chance mínima de disputa os playoffs. Para isso, a equipe precisa vencer dois jogos do play-in. A grande aposta é no talento de Stephen Curry, que ainda está se readaptando após perder 25 jogos por lesão no joelho.

Pos Jogador Altura Idade G Stephen Curry 1,88 38 G Moses Moody 1,98 23 G Gary Payton II 1,91 33 G Brandin Podziemski 1,96 23 G Pat Spencer 1,91 29 G De’Anthony Melton 2,03 27 G Seth Curry 1,85 35 G LJ Cryer 1,83 24 G Nate Williams 1,96 27 F Jimmy Butler 2,01 36 F Draymond Green 1,98 36 F Will Richard 1,93 23 F Gui Santos 1,98 23 F Malevy Leons 2,06 26 C Kristaps Porzingis 2,21 30 C Al Horford 2,06 39 C Quinten Post 2,13 26

Time titular: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr

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Los Angeles Clippers (42-40)

A vaga no play-in é uma recompensa para o Clippers que começou com dificuldades em 2025/26. Após ter 21 derrotas dos 27 primeiros jogos, o time angelino conseguiu 35 vitórias e 19 derrotas para confirmar a vaga. O grande nome da campanha foi Kawhi Leonard.

Pos Jogador Altura Idade G Darius Garland 1,85 26 G Kris Dunn 1,91 32 G Bennedict Mathurin 1,98 23 G Bogdan Bogdanovic 1,98 33 G Kobe Sanders 2,06 23 G Bradley Beal 1,93 32 G Cam Christie 1,98 20 G Jordan Miller 2,01 26 G TyTy Washington 1,91 24 F Kawhi Leonard 2,01 34 F John Collins 2,06 28 F Derrick Jones 1,96 29 F Nicolas Batum 2,03 37 F Trentyn Flowers 2,01 21 F Jahmyl Telfort 2,01 24 C Brook Lopez 2,16 38 C Isaiah Jackson 2,08 24 C Yanic Konan Niederhauser 2,08 23

Time titular: Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Kelly Oubre Jr, Paul George e Joel Embiid

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Onde assistir Warriors x Clippers pelo play-in da NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video

Data: 15/04/2026

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Intuit Dome, Los Angeles