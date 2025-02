Onde assistir NBA: Warriors x Magic

Saiba onde assistir à partida da NBA entre Golden State Warriors x Orlando Magic, nesta quinta-feira (27). As equipes se enfrentam em Orlando, a partir de 21h (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao jogo da temporada regular da NBA entre Warriors x Magic, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos em 2024/25

03/02/25: Orlando Magic 99 x 104 Golden State Warriors

27/02/25: Golden State Warriors x Orlando Magic

Magic e Warriors se enfrentaram há pouco mais de 20 dias. No Chase Center, o time de San Francisco venceu por uma diferença de somente cinco pontos. Agora, as equipes voltam a se encontrar, mas, dessa vez, na casa da equipe de Orlando.

Desde o confronto recente, muita coisa mudou. Em especial, para o Warriors. Isso porque a franquia adicionou Jimmy Butler ao elenco e subiu na disputa do Oeste. Então, o time não perde há quatro jogos e está na oitava posição da Conferência. A equipe de Orlando, enquanto isso, vem de derrota e está na sétima colocação do Leste.

Golden State Warriors (31-27)

Pos Jogador Altura Idade PG Stephen Curry 1,88 36 PG Yuri Collins 1,83 22 SG Brandin Podziemski 1,93 21 SG Buddy Hield 1,93 31 SG Gary Payton II 1,88 31 SG Taran Armstrong (tw) 1,98 22 SG Pat Spencer (tw) 1,91 28 SF Jimmy Butler 2,01 34 SF Moses Moody 1,96 22 SF Gui Santos 1,98 22 PF Draymond Green 1,98 34 PF Jonathan Kuminga 2,01 21 PF Kevin Knox 2,01 24 C Trayce Jackson-Davis 2,06 24 C Kevon Looney 2,06 28 C Quinten Post (tw) 2,13 24

Time titular: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Moses Moody, Jimmy Butler e Draymond Green

Orlando Magic (29-31)

Pos Jogador Altura Idade G Jalen Suggs 1,93 23 G Anthony Black 2,01 20 G Cole Anthony 1,88 24 G Cory Joseph 1,88 32 G Gary Harris 1,93 29 G Mac McClung (tw) 1,88 25 G Jett Howard 2,03 20 G Trevelin Queen (tw) 1,98 27 F Franz Wagner 2,06 22 F Kentavious Caldwell-Pope 1,96 31 F Tristan da Silva 2,03 23 F Caleb Houstan 2,03 21 F Paolo Banchero 2,08 21 F Jonathan Isaac 2,11 26 C Wendell Carter Jr. 2,08 25 C Moritz Wagner 2,11 27 C Goga Bitadze 2,11 25

Time titular: Anthony Black, Kentavious Caldwell-Pope, Franz Wagner, Paolo Banchero e Goga Bitadze

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Data: 27/02/2025

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Kia Center, Orlando

