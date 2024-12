Onde assistir NBA: Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves

Saiba onde assistir à partida da NBA entre Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves, nesta sexta-feira (13). As equipes se enfrentam em Minneapolis a partir de 22h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir ao jogo da temporada regular da NBA entre Lakers x Timberwolves, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos em 2024/25

04/10/24: Minnesota Timberwolves 124 x 107 Los Angeles Lakers (pré-temporada)

22/10/24: Minnesota Timberwolves 103 x 110 Los Angeles Lakers

02/12/24: Los Angeles Lakers 80 x 109 Minnesota Timberwolves

13/12/24: Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves

28/02/25: Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers (13-11)

Pos Jogador Altura Idade G D’Angelo Russell 1,90 28 G Gabe Vincent 1,90 28 G Bronny James 1,88 19 G Austin Reaves 1,96 26 G Quincy Olivari (tw) 1,90 23 G Jalen Hood-Schifino 1,98 21 G Dalton Knetch 1,96 23 G Max Christie 1,98 21 F LeBron James 2,06 39 F Cam Reddish 2,03 24 F Maxwell Lewis 2,01 22 F Rui Hachimura 2,03 26 F Jarred Vanderbilt 2,03 25 F Armell Traore (tw) 2,03 21 C/F Anthony Davis 2,08 31 C Jaxson Hayes 2,13 24 C Christian Wood 2,03 28 C Christian Koloko 2,16 24

Time titular: Gabe Vincent, Max Christie (Austin Reaves), Dalton Knetch, Rui Hachimura e Anthony Davis

Leia mais!

Minnesota Timberwolves (12-11)

Pos Jogador Altura Idade PG Mike Conley 1,83 36 PG Rob Dillingham 1,91 19 PG Daishen Nix (tw) 1,91 22 SG Anthony Edwards 1,93 23 SG Nickeil Alexander-Walker 1,96 25 SG Donte DiVincenzo 1,93 27 SG Terrence Shannon Jr 1,98 24 SF Jaden McDaniels 2,06 23 SF Joe Ingles 2,06 36 SF PJ Dozier 1,98 27 SF Keita Bates-Diop 2,03 28 SF Josh Minott 2,03 21 PF Julius Randle 2,03 29 PF Leonard Miller 2,08 20 C Rudy Gobert 2,16 32 C Naz Reid 2,06 25 C Luka Garza 2,08 25 C Jesse Edwards (tw) 2,11 24

Time titular: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Data: 13/12/2024

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Target Center, Minnesota

