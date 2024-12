Onde assistir NBA: Detroit Pistons x Los Angeles Lakers

Saiba onde assistir à partida da NBA entre Detroit Pistons x Los Angeles Lakers, nesta segunda-feira (23). As equipes se enfrentam na Califórnia a partir de 00h30 (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir ao jogo da temporada regular da NBA entre Pistons x Lakers, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos em 2024/25

04/11/24: Los Angeles Lakers 103 x 115 Detroit Pistons

23/12/24: Detroit Pistons x Los Angeles Lakers

Detroit Pistons (11-17)

Pos. Jogador Altura Idade PG Cade Cunningham 1,98 22 PG Marcus Sasser 1,88 23 SG Jaden Ivey 1,93 22 SG Malik Beasley 1,93 27 SG Tim Hardaway Jr 1,96 32 SG Wendell Moore Jr 1,96 22 SG Alondes Williams (tw) 1,93 22 SG Daniss Jenkins (tw) 1,93 22 SF Ausar Thompson 2,01 21 SF Simone Fontecchio 2,01 28 SF Ron Holland 2,03 19 SF Cole Swider (tw) 2,06 25 PF Tobias Harris 2,03 32 PF Bobi Klintman 2,06 21 C Jalen Duren 2,08 20 C Isaiah Stewart 2,03 23 C Paul Reed 2,06 25

Time titular: Cade Cunningham, Jaden Ivey, Tim Hardaway Jr, Tobias Harris e Jalen Duren

Publicidade

Leia mais!

Los Angeles Lakers (16-12)

Pos Jogador Altura Idade G D’Angelo Russell 1,90 28 G Gabe Vincent 1,90 28 G Bronny James 1,88 19 G Austin Reaves 1,96 26 G Quincy Olivari (tw) 1,90 23 G Jalen Hood-Schifino 1,98 21 G Dalton Knetch 1,96 23 G Max Christie 1,98 21 F LeBron James 2,06 39 F Cam Reddish 2,03 24 F Maxwell Lewis 2,01 22 F Rui Hachimura 2,03 26 F Jarred Vanderbilt 2,03 25 F Armell Traore (tw) 2,03 21 C/F Anthony Davis 2,08 31 C Jaxson Hayes 2,13 24 C Christian Wood 2,03 28 C Christian Koloko 2,16 24

Time titular: Austin Reaves, Max Christie, LeBron James, Rui Hachimura e Anthony Davis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Data: 23/12/2024

Horário: 00h30 (horário de Brasília)

Local: Crypto.com Arena, Los Angeles

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA