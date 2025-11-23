Onde assistir jogos da NFL hoje (23/11)

A rodada deste domingo conta com 12 partidas

nfl onde assistir hoje Fonte: Reprodução / X

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 23/11, da 12ª semana da temporada regular da NFL. A rodada conta com 12 partidas, sendo que cinco terão transmissão em português. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos da rodada deste domingo de NFL.

(8-3) Indianapolis Colts x Kansas City Chiefs (5-5)

Informações da partida

Onde assistir: ESPN e Disney+
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Chiefs

(7-3) Seattle Seahawks x Tennessee Titans (1-9)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Titans

(4-6) Minnesota Vikings x Green Bay Packers (6-3-1)

Informações da partida

Onde assistir: YouTube GeTV
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Packers

(2-8) New York Jets x Baltimore Ravens (5-5)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Ravens

(2-9) New York Giants x Detroit Lions (6-4)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Lions

(6-4) Pittsburgh Steelers x Chicago Bears (7-3)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Bears

(9-2) New England Patriots x Cincinnati Bengals (3-7)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Bengals

(2-8) Cleveland Browns x Las Vegas Raiders (2-8)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 18h05 (horário de Brasília)
Mandante: Raiders

(⁠6-4) Jacksonville Jaguars x Arizona Cardinals (3-7)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 18h05 (horário de Brasília)
Mandante: Los Angeles Rams

(8-2) Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys (4-5-1)

Informações da partida

Onde assistir: SporTV 3
Horário: 18h25 (horário de Brasília)
Mandante: Cowboys

(3-7) Atlanta Falcons x New Orleans Saints (2-8)

Informações da partida

Onde assistir: ESPN e Disney+
Horário: 18h25 (horário de Brasília)
Mandante: Saints

(6-4) Tampa Bay Buccaneers x Los Angeles Rams (8-2)

O destaque do onde assistir aos jogos da NFL de hoje é o Sunday Night Football. Desta vez, o duelo final da rodada é entre Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams. Portanto, um encontro importante entre duas equipes que lutam pelo topo da NFC rumo aos playoffs. Ambos os times, aliás, lideram suas divisões, até o momento.

Informações da partida

Onde assistir: SporTV 2
Horário: 22h20 (horário de Brasília)
Mandante: Rams

