Onde assistir jogos da NFL (19/10)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 19/10, da sexta semana da temporada regular da NFL. A rodada conta com 12 partidas, sendo que seis terão transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje.
(4-2) Los Angeles Rams x Jacksonville Jaguars (4-2)
Informações da partida
Onde assistir: Madhouse TV
Horário: 10h30 (horário de Brasília)
Mandante: Jacksonville Jaguars
(4-2) New England Patriots x Tennessee Titans (1-5)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Tennessee Titans
(3-3) Carolina Panthers x New York Jets (0-6)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: New York Jets
(1-5) Miami Dolphins x Cleveland Browns (1-5)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Cleveland Browns
(1-5) New Orleans Saints x Chicago Bears (3-2)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Chicago Bears
(2-4) Las Vegas Raiders x Kansas City Chiefs (3-3)
Informações da partida
Onde assistir: ESPN2 e Disney +
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Kansas City Chiefs
(4-2) Philadelphia Eagles x Minnesota Vikings (3-2)
Informações da partida
Onde assistir: GeTV e Globoplay
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Minnesota Vikings
(5-1) Indianapolis Colts x Los Angeles Chargers (4-2)
Informações da partida
Onde assistir: SporTV 3 e Globoplay
Horário: 17h05 (horário de Brasília)
Mandante: Los Angeles Chargers
(2-4) New York Giants x Denver Broncos (4-2)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 17h05 (horário de Brasília)
Mandante: Denver Broncos
(3-1-1) Green Bay Packers x Arizona Cardinals (2-4)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Arizona Cardinals
(3-3) Washington Commanders x Dallas Cowboys (2-3-1)
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Dallas Cowboys
(3-2) Atlanta Falcons x San Francisco 49ers (4-2)
O destaque do onde assistir aos jogos da NFL deste domingo, 19/10, é o Sunday Night Football. Na sétima semana, o duelo é entre Atlanta Falcons e San Francisco 49ers. Desse modo, duas forças da NFC. O time da Georgia vem de uma sequência de duas vitórias, enquanto o adversário perdeu na última rodada de busca se recuperar neste domingo.
Informações da partida
Onde assistir: SporTV 2 e Globoplay
Horário: 21h20 (horário de Brasília)
Mandante: San Francisco 49ers
