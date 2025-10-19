Onde assistir jogos da NFL (19/10)

A rodada deste domingo conta com 12 partidas

onde assistir jogos NFL 19 Fonte: Reprodução / X

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 19/10, da sexta semana da temporada regular da NFL. A rodada conta com 12 partidas, sendo que seis terão transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje.

Continua após a publicidade

(⁠4-2⁠) Los Angeles Rams x Jacksonville Jaguars (4-2)

Informações da partida

Onde assistir: Madhouse TV
Horário: 10h30 (horário de Brasília)
Mandante: Jacksonville Jaguars

(⁠4-2⁠) New England Patriots x Tennessee Titans (⁠1-5)

Informações da partida

Continua após a publicidade

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Tennessee Titans

(⁠3-3) Carolina Panthers x New York Jets (⁠0-6)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: New York Jets

(⁠1-5) Miami Dolphins x Cleveland Browns (⁠1-5⁠)

Informações da partida

Continua após a publicidade

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Cleveland Browns

(⁠1-5⁠) New Orleans Saints x Chicago Bears (⁠3-2)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Chicago Bears

(⁠2-4) Las Vegas Raiders x Kansas City Chiefs (⁠3-3⁠)

Continua após a publicidade

Informações da partida

Onde assistir: ESPN2 e Disney +
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Kansas City Chiefs

Leia mais!

(⁠4-2) Philadelphia Eagles x Minnesota Vikings (⁠3-2)

Informações da partida

Continua após a publicidade

Onde assistir: GeTV e Globoplay
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Minnesota Vikings

(⁠5-1) Indianapolis Colts x Los Angeles Chargers (⁠4-2)

Informações da partida

Onde assistir: SporTV 3 e Globoplay
Horário: 17h05 (horário de Brasília)
Mandante: Los Angeles Chargers

Continua após a publicidade

(⁠2-4) New York Giants x Denver Broncos (⁠4-2)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 17h05 (horário de Brasília)
Mandante: Denver Broncos

(⁠3-1-1) Green Bay Packers x Arizona Cardinals (⁠2-4⁠)

Informações da partida

Continua após a publicidade

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Arizona Cardinals

(⁠3-3) Washington Commanders x Dallas Cowboys (⁠2-3-1)

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Dallas Cowboys

(⁠3-2) Atlanta Falcons x San Francisco 49ers (⁠4-2)

O destaque do onde assistir aos jogos da NFL deste domingo, 19/10, é o Sunday Night Football. Na sétima semana, o duelo é entre Atlanta Falcons e San Francisco 49ers. Desse modo, duas forças da NFC. O time da Georgia vem de uma sequência de duas vitórias, enquanto o adversário perdeu na última rodada de busca se recuperar neste domingo.

Continua após a publicidade

Informações da partida

Onde assistir: SporTV 2 e Globoplay
Horário: 21h20 (horário de Brasília)
Mandante: San Francisco 49ers

Siga nossas redes sociais

Além do onde assistir aos jogos da NFL neste domingo, 19/10, todas as informações da NBA e NFL estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
JJ Redick define time titular do Lakers para estreia na temporada
Últimas Notícias Thumbnail
Técnico do Kings explica papel de Russell Westbrook no novo time
Últimas Notícias Thumbnail
NBA: Joel Embiid tem choque de realidade no 76ers
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.