Onde assistir jogos da NBA hoje (31/12)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira, 31 de dezembro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com seis partidas. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 31.

A NBA chega à rodada final de 2024. Com o desenho das conferências se formando, 12 times se enfrentam nesta terça-feira em busca de ganhar força na disputa por uma vaga na pós-temporada.

Na Conferência Leste, o líder se mantém o mesmo há meses: o Cleveland Cavaliers. Com uma sequência de seis vitórias, a franquia de Ohio tem o melhor recorde da NBA, com 27 triunfos e somente quatro derrotas. O Boston Celtics, por outro lado, se distanciou da disputa pela liderança, após duas derrotas. Desse modo, o New York Knicks encostou, graças aos sete triunfos consecutivos.

No Oeste, enquanto isso, o Oklahoma City Thunder caminha como amplo favorito à primeira posição. Isso porque, a franquia já não perde há 11 jogos e tem 26 vitórias e somente cinco tropeços. Entre o segundo e o 11º colocado, por outro lado, a disputa é embolada e tem uma diferença de seis jogos. Por enquanto, o segundo e terceiro colocados são Memphis Grizzlies e Houston Rockets.

Diante do cenário, duelos entre times do Oeste são os destaques. Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, por exemplo, estão no bolo e buscam o triunfo para tentar subir na tabela. Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder, por sua vez, querem ampliar a sequência de vitórias. Por fim, Memphis Grizzlies e Phoenix Suns vivem situação semelhante a Clippers e Spurs.

Ainda assim, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers representam o principal duelo. Afinal, é mais um reencontro entre LeBron James e o Cavs. Em boa fase, a equipe de Ohio quer seguir com a melhor campanha da NBA. Por outro lado, o time da Califórnia visa subir ainda mais entre as primeiras posições do Oeste.

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 31 de dezembro:

Hora Partida Canal 17h Toronto Raptors x Boston Celtics NBA League Pass 17h Milwaukee Bucks x Indiana Pacers NBA League Pass 21h Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs NBA League Pass 22h Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder NBA League Pass 23h Memphis Grizzlies x Phoenix Suns NBA League Pass 23h Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers NBA League Pass

