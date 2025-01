Onde assistir jogos da NBA hoje (01/01)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quarta-feira, 01 de janeiro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com oito partidas, sendo uma com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 01.

A temporada da NBA entra oficialmente em 2025. Próximo da metade da campanha, a liga vai tomando forma e os favoritos aos playoffs já vão se definindo. Ainda assim, oito jogos acontecem nesta rodada de Ano Novo e podem ser importantes para as disputas nas conferências.

Na conferência Leste, o Cleveland Cavaliers caminha como líder isolado. Após uma sequência invicta no início da temporada, a franquia sofreu somente quatro derrotas e tem uma vantagem tranquila na ponta. O Boston Celtics, por outro lado, se recuperou após duas derrotas seguidas, enquanto o New York Knicks se aproximou da disputa.

No Oeste, enquanto isso, o Oklahoma City Thunder é amplamente favorito e ocupa a primeira posição. Entre o segundo e o 11º colocado, por outro lado, a disputa é intensa e tem uma curta diferença. Ainda assim, Memphis Grizzlies e Houston Rockets seguem como segundo e terceiro colocados.

Diante do cenário, o principal destaque é confronto entre Dallas Mavericks e Houston Rockets. As duas franquias do Texas se encontram em terceiro e quarto do Oeste, respectivamente. Desse modo, a vitória para qualquer um dos lados será importante na disputa.

Por fim, Philadelphia 76ers e Sacramento Kings marcam um outro destaque. Ambas projetadas para a pós-temporada, as equipes estão fora da disputa, sendo 11º do Leste e 12º do Oeste. Portanto, a busca pela vitória deve acontecer dos dois lados, uma vez que ambos querem se recuperar.

Veja onde assistir aos jogos da NBA hoje, 01 de dezembro:

Hora Partida Canal 21h Orlando Magic x Detroit Pistons NBA League Pass 21h Chicago Bulls x Washington Wizards NBA League Pass 21h30 New Orleans Pelicans x Miami Heat NBA League Pass 21h30 Utah Jazz x New York Knicks NBA League Pass 21h30 Brooklyn Nets x Toronto Raptors NBA League Pass 22h Dallas Mavericks x Houston Rockets NBA League Pass 23h Atlanta Hawks x Denver Nuggets NBA League Pass 00h Philadelphia 76ers x Sacramento Kings ESPN 2 e Disney +

