Onde assistir aos jogos da NFL domingo (21/09)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 21/09, da segunda rodada da temporada regular da NFL. A rodada conta com 14 partidas, sendo que cinco terão transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje.
Assim como na semana passada, as transmissões contam com canais do Grupo Globo. Diferente das últimas décadas, a emissora brasileira dividirá com a ESPN as transmissões dos jogos. Aliás, SporTV e GeTV terão a maior parte das partidas, com direito ao Sunday Night Football, que será entre New York Giants x Kansas City Chiefs.
(2-0) Indianapolis Colts x Tennessee Titans (0-2)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília
Mandante: Tennessee Titans
(1-1) Pittsburgh Steelers x New England Patriots (1-1)
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 3 e Disney +
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: New England Patriots
(0-2) New York Jets x Tampa Bay Buccaneers (2-0)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Tampa Bay Buccaneers
(1-1) Las Vegas Raiders x Washington Commanders (1-1)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Washington Commanders
(2-0) Los Angeles Rams x Philadelphia Eagles (2-0)
Informações da partida
Onde assistir: GeTV
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Philadelphia Eagles
(1-1) Atlanta Falcons x Carolina Panthers (0-2)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Carolina Panthers
(2-0) Cincinnati Bengals x Minnesota Vikings (1-1)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Minnesota Vikings
(0-2) Houston Texans x Jacksonville Jaguars (1-1)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Jacksonville Jaguars
(2-0) Green Bay Packers x Cleveland Browns (0-2)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Cleveland Browns
(1-1) Denver Broncos x Los Angeles Chargers (2-0)
Informações da partida
Onde assistir: SporTV 3
Horário: 17h05 (horário de Brasília)
Mandante: Los Angeles Chargers
(0-2) New Orleans Saints x Seattle Seahawks (1-1)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 17h05 (horário de Brasília)
Mandante: Seattle Seahawks
(2-0) Arizona Cardinals x San Francisco 49ers (2-0)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: San Francisco 49ers
(1-1) Dallas Cowboys x Chicago Bears (0-2)
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 3 e Disney +
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Chicago Bears
(0-2) Kansas City Chiefs x New York Giants (0-2)
O destaque do onde assistir aos jogos da NFL neste domingo, 21/09, é o Sunday Night Football. O duelo será entre Kansas City Chiefs e New York Giants.
O time de Nova York busca surpreender, enquanto o Chiefs tenta se recuperar após sofrer duas derrotas seguidas.
Informações da partida
Onde assistir: SporTV 2
Horário: 21h20 (horário de Brasília)
Mandante: New York Giants
