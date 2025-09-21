Onde assistir aos jogos da NFL domingo (21/09)

A rodada deste domingo conta com 14 partidas

onde assistir nfl domingo 21 Fonte: Reprodução / X

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 21/09, da segunda rodada da temporada regular da NFL. A rodada conta com 14 partidas, sendo que cinco terão transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje.

Assim como na semana passada, as transmissões contam com canais do Grupo Globo. Diferente das últimas décadas, a emissora brasileira dividirá com a ESPN as transmissões dos jogos. Aliás, SporTV e GeTV terão a maior parte das partidas, com direito ao Sunday Night Football, que será entre New York Giants x Kansas City Chiefs.

(2-0) Indianapolis Colts x Tennessee Titans (0-2)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília
Mandante: Tennessee Titans

(1-1) Pittsburgh Steelers x New England Patriots (1-1)

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 3 e Disney +
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: New England Patriots

(0-2) New York Jets x Tampa Bay Buccaneers (2-0)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Tampa Bay Buccaneers

(1-1) Las Vegas Raiders x Washington Commanders (1-1)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Washington Commanders

(2-0) Los Angeles Rams x Philadelphia Eagles (2-0)

Informações da partida

Onde assistir: GeTV
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Philadelphia Eagles

(1-1) Atlanta Falcons x Carolina Panthers (0-2)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Carolina Panthers

(2-0) Cincinnati Bengals x Minnesota Vikings (1-1)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Minnesota Vikings

(0-2) Houston Texans x Jacksonville Jaguars (1-1)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Jacksonville Jaguars

(2-0) Green Bay Packers x Cleveland Browns (0-2)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 14h (horário de Brasília)
Mandante: Cleveland Browns

(1-1) Denver Broncos x Los Angeles Chargers (2-0)

Informações da partida

Onde assistir: SporTV 3 
Horário: 17h05 (horário de Brasília)
Mandante: Los Angeles Chargers

(0-2) New Orleans Saints x Seattle Seahawks (1-1)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 17h05 (horário de Brasília)
Mandante: Seattle Seahawks

(2-0) Arizona Cardinals x San Francisco 49ers (2-0)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: San Francisco 49ers

(1-1) Dallas Cowboys x Chicago Bears (0-2)

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 3 e Disney +
Horário: 17h25 (horário de Brasília)
Mandante: Chicago Bears

(0-2) Kansas City Chiefs x New York Giants (0-2)

O destaque do onde assistir aos jogos da NFL neste domingo, 21/09, é o Sunday Night Football. O duelo será entre Kansas City Chiefs e New York Giants.

O time de Nova York busca surpreender, enquanto o Chiefs tenta se recuperar após sofrer duas derrotas seguidas.

Informações da partida

Onde assistir: SporTV 2 
Horário: 21h20 (horário de Brasília)
Mandante: New York Giants

Onde assistir aos jogos da NFL domingo (21/09)
