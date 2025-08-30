Onde assisitr Brasil x EUA semifinal AmeriCup

Saiba onde assistir ao jogo entre Brasil x EUA, válido pela semifinal da AmeriCup 2025, neste sábado (30). As equipes se enfrentam no Polideportivo Alexis Argüello, a partir das 21h10 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa onde assistir à semifinal da AmeriCup, quintetos prováveis e seus elencos.
Brasil (3-1)
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Yago
|1,78
|26
|G
|Alexey Borges
|1,88
|29
|G
|Caio Pacheco
|1,88
|26
|G
|Georginho
|1,97
|29
|F
|Vítor Benite
|1,90
|35
|F
|Gui Deodato
|1,92
|34
|F
|Reynan
|1,92
|21
|C
|Bruno Caboclo
|2,08
|29
|C
|Lucas Dias
|2,07
|30
|C
|Mãozinha
|1,98
|25
|C
|Nathan Mariano
|2,07
|21
|C
|Ruan Miranda*
|2,03
|24
O Brasil chega às semifinais da AmeriCup após vencer a República Dominicana. No duelo, Georginho foi o grande destaque com 28 pontos, além de sete assistências e cinco rebotes. Yago e Caboclo também brilharam, com 25 e 19 pontos, para garantir o triunfo por 94 a 82.
Nas semis, o Brasil enfrenta agora os EUA para tentar uma vaga na final. O adversário, aliás, foi o responsável pela única derrota da selação brasileira na competição, ainda na fase de grupos. Portanto, a equipe tem a chance de uma revanche antes da decisão.
Time titular: Yago, Georginho, Gui Deodato, Lucas Dias e Bruno Caboclo
Estados Unidos (3-1)
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Langston Galloway
|1,88
|33
|G
|Andrew Andrews
|1,88
|32
|G
|Jarell Eddie
|2,01
|33
|G
|Speedy Smith
|1,90
|32
|G
|Javonte Smart
|1,93
|26
|G
|Jahmius Ramsey
|1,91
|24
|G
|Jerian Grant
|1,93
|22
|F
|Cameron Reynolds
|2,03
|30
|F
|Rob Baker II
|2,06
|27
|F
|Zachary Auguste
|2,08
|32
|C
|Jack Cooley
|2,06
|34
|C
|Tyler Cavanaugh
|2,06
|31
Os EUA estão longe de ter os grandes astros da NBA à disposição. Ainda assim, a equipe tem feito uma campanha de alto nível na AmeriCup 2025. Na fase de grupos, o time americano perdeu apenas uma vez, para a seleção de Uruguai.
Nas quartas, porém, os EUA venceram justamente o Uruguai, antes da semifinal contra o Brasil. No duelo, Javonte Smart foi o grande destaque, com 27 pontos, para garantir o triunfo por 83 a 70.
Time titular: Langston Galloway, Javonte Smart, Jerian Grant, Jack Cooley e Tyler Cavanaugh
Onde assistir Brasil e EUA pela AmeriCup 2025
Onde assistir: ESPN 4 e Disney+
Data: 30/08/2025
Horário: 21h10 (horário de Brasília)
Local: Polideportivo Alexis Arguello, Nicaragua
