Onde assisitr Brasil x EUA semifinal AmeriCup

Saiba onde assistir ao jogo entre Brasil x EUA, válido pela semifinal da AmeriCup 2025, neste sábado (30). As equipes se enfrentam no Polideportivo Alexis Argüello, a partir das 21h10 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa onde assistir à semifinal da AmeriCup, quintetos prováveis e seus elencos.

Brasil (3-1)

Pos Jogador Altura Idade G Yago 1,78 26 G Alexey Borges 1,88 29 G Caio Pacheco 1,88 26 G Georginho 1,97 29 F Vítor Benite 1,90 35 F Gui Deodato 1,92 34 F Reynan 1,92 21 C Bruno Caboclo 2,08 29 C Lucas Dias 2,07 30 C Mãozinha 1,98 25 C Nathan Mariano 2,07 21 C Ruan Miranda* 2,03 24

O Brasil chega às semifinais da AmeriCup após vencer a República Dominicana. No duelo, Georginho foi o grande destaque com 28 pontos, além de sete assistências e cinco rebotes. Yago e Caboclo também brilharam, com 25 e 19 pontos, para garantir o triunfo por 94 a 82.

Nas semis, o Brasil enfrenta agora os EUA para tentar uma vaga na final. O adversário, aliás, foi o responsável pela única derrota da selação brasileira na competição, ainda na fase de grupos. Portanto, a equipe tem a chance de uma revanche antes da decisão.

Time titular: Yago, Georginho, Gui Deodato, Lucas Dias e Bruno Caboclo

Estados Unidos (3-1)

Pos Jogador Altura Idade G Langston Galloway 1,88 33 G Andrew Andrews 1,88 32 G Jarell Eddie 2,01 33 G Speedy Smith 1,90 32 G Javonte Smart 1,93 26 G Jahmius Ramsey 1,91 24 G Jerian Grant 1,93 22 F Cameron Reynolds 2,03 30 F Rob Baker II 2,06 27 F Zachary Auguste 2,08 32 C Jack Cooley 2,06 34 C Tyler Cavanaugh 2,06 31

Os EUA estão longe de ter os grandes astros da NBA à disposição. Ainda assim, a equipe tem feito uma campanha de alto nível na AmeriCup 2025. Na fase de grupos, o time americano perdeu apenas uma vez, para a seleção de Uruguai.

Nas quartas, porém, os EUA venceram justamente o Uruguai, antes da semifinal contra o Brasil. No duelo, Javonte Smart foi o grande destaque, com 27 pontos, para garantir o triunfo por 83 a 70.

Time titular: Langston Galloway, Javonte Smart, Jerian Grant, Jack Cooley e Tyler Cavanaugh

Onde assistir Brasil e EUA pela AmeriCup 2025

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+

Data: 30/08/2025

Horário: 21h10 (horário de Brasília)

Local: Polideportivo Alexis Arguello, Nicaragua

