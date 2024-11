O amor de Russell Westbrook pelo pôquer

Russell Westbrook, armador do Denver Nuggets, não é só bom dentro das quadras. O jogador também mostrou talento em outro esporte. Em 2024, ele chamou a atenção da mídia por organizar o seu próprio torneio de pôquer.

Mas não é a primeira vez que ele mostra talento no jogo de cartas e aqui neste artigo vamos explorar algumas de suas façanhas neste esporte que envolve sorte e habilidade.

Derrotando Tiger Woods

Tiger Woods é um jogador de golfe americano que para muitos é o melhor de todos os tempos. Em 2019, em um evento de pôquer beneficente promovido por ele mesmo, ele foi derrotado por Russell Westbrook.

As notícias que circularam na época não eram só que Tiger foi derrotado, mas de que ele foi atropelado em seu próprio evento. Após este feito, Russell Westbrook ganhou crédito de ser alguém que sabe o que está fazendo com as cartas.

O pôquer por uma boa causa

O jogo de pôquer envolvendo Russell Westbrook e Tiger Woods não era um jogo qualquer, mas, na verdade, um torneio beneficente. Isso é algo comum na vida do jogador de basquete que tem sua própria instituição de caridade chamada “Why Not?”.

É através desta instituição que Russell Westbrook organiza torneios de pôquer com o objetivo de arrecadar fundos para comunidades carentes, em especial para a região de Los Angeles, e outras causas nos Estados Unidos.

Inclusive, em 2024, Russell fez uma parceria com a WPT para organizar a Quarta Noite Anual do Poker que aconteceu em Las Vegas. A WPT, ou World Poker Tour, é uma organização de campeonatos de pôquer que reúne profissionais do esporte.

No campeonato organizado por Russell Westbrook em 2024, o público poderia participar com uma doação de US$ 7.500. É claro, todo dinheiro arrecadado vai para a instituição Why Not? e, a partir dela, é repassado para causas sociais.

Russell Westbrook não é o único jogador de basquete que ama o pôquer

Diversos jogadores de basquete amam jogar pôquer nas horas vagas. Podemos citar vários nomes conhecidos como Shaquille O’Neal, Michael Jordan, Magic Johnson e Charles Barkley.

Parte disso é causado pela acessibilidade do jogo. Um simples baralho e alguns amigos já são o bastante para começar uma partida de pôquer. A versão online não é diferente.

Onde acompanhar as estrelas do basquete jogando pôquer

Se você quer acompanhar Russell Westbrook e outras estrelas do basquete e de outros esportes jogando pôquer, saiba que a WPT tem uma parceria com a PlutoTV, um serviço de streaming gratuito disponível para brasileiros.

Dentro deste serviço, você encontrará um canal 24 horas de eventos organizados pela WPT. É claro, alguns deles são apenas reprises, mas você poderá ver jogadores de basquete e outras celebridades jogando pôquer, bem como profissionais de verdade.