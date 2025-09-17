Nova liga da NBA deve ter início em 2027, segundo Adam Silver

O comissário Adam Silver revelou mais detalhes da nova liga da NBA na Europa. De acordo com o dirigente, a competição em parceria com a FIBA pode começar a ser disputada entre 2027 e 2028. A ideia, desse modo, é conseguir dar início ao projeto antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles.

“O início em 2027 é ambicioso, sem dúvida alguma. No entanto, não acho que gostaria de ir muito além de 2028. A chance para fazer algo assim é agora”, disse Adam Silver.

O prazo determinado por Silver de fato é apertado. A NBA sequer definiu quais serão as primeiras cidades da nova liga na Europa. Porém, a aposta é conseguir usar arenas e estruturas já existentes no continente, até que uma estrutura mais moderna como a dos EUA seja construída.

Em relação aos times, a expectativa de Silver é que a liga atraia grandes clubes mundiais. Os espanhóis Barcelona e Real Madrid, além do Fernerbahce, estão nos planos da NBA, bem como marcas do futebol, como Manchester City e Paris Saint-Germain. O desejo, aliás, é ter 16 equipes na temporada de estreia, sendo 12 fixas e outras quatro se alternando anualmente.

Em busca de conseguir os times, Adam Silver realizou nos últimos meses algumas reuniões importantes para tornar real a liga da NBA na Europa. No período, assim, aconteceram encontros com líderes políticos, equipes, empresas de mídia, possíveis investidores em todo o continente.

“Eu diria que estou bem feliz com isso”, declarou Adam Silver. “O basquete é o esporte que mais cresce no mundo neste até aqui, e já é o segundo maior da Europa, atrás apenas do futebol. Por isso, eu acho que existe uma chance real”.

Vale lembrar que a NBA tem ampliado a presença na Europa durante os últimos anos. Ainda mais após o crescimento de jogadores vindos de lá. A cada seis atletas, por exemplo, um é europeu.

Uma das estratégias de Silver foi levar partidas da NBA a Europa. Nos últimos meses, por exemplo, a liga anunciou seis jogos de fase regular no continente durante os próximos três anos. Os primeiros jogos acontecem em Berlim e Londres, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2026. E 2026/27, por sua vez, estão previstos duelos em Manchester e Paris.

