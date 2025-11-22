Nikola Jokic domina Rockets e Nuggets vence na Copa NBA

Rodada do torneio, que também vale para a fase regular, contou com outros oito jogos

Nikola Jokic Nuggets Rockets Fonte: Reprodução / X

O Denver Nuggets bateu o Houston Rockets na noite dessa sexta-feira (21) por 112 a 109 em mais um grande jogo de Nikola Jokic. O três vezes MVP da NBA flertou com um triplo-duplo para garantir o 12° triunfo em 15 partidas em 2025/26. Enquanto isso, o Rockets teve muitos problemas. Apesar de jogar em casa, o time texano viu Reed Sheppard aparecer para tentar salvar a partir do segundo quarto. Em vão, no entanto.

Kevin Durant e Alperen Sengun não foram bem, embora o turco tenha aparecido um pouco mais no último período.

Agora, falando de Copa NBA, o Nuggets deu um grande passo com o triunfo. Isso porque chegou a duas vitórias em três jogos e só está atrás do Portland Trail Blazers por conta do confronto direto.

O jogo

No primeiro quarto, o Nuggets de Nikola Jokic usou sua defesa para forçar o Rockets de Kevin Durant fazer jogadas isoladas. Como resultado, o time do Texas não conseguia produzir em conjunto. Então, em pouco tempo, a liderança de Denver passou a subir.

No entanto, Aaron Gordon sentiu lesão e teve de sair. Isso foi um problema para o Nuggets, que teve de testar a profundidade de seu banco contra o Rockets logo no começo. Mas a defesa de Denver seguia forte e a diferença subia. Assim, ao fim do período inicial, vencia por incríveis 25 a 12.

Mas as coisas mudaram logo no começo do segundo quarto. Isso porque Houston explorou os arremessos de Reed Sheppard para voltar ao jogo. E só ali, o jovem fez 16 pontos. O equilíbrio veio, então, quando o Rockets conseguiu fazer jogadas mais trabalhadas, encontrando arremessadores livres. Por outro lado, o técnico David Adelman deixou Tim Hardaway Jr para marcar Sheppard, o que se mostrou um grande erro.

Assim, com uma parcial de 11 a 5 nos últimos dois minutos antes do intervalo, o Rockets vencia por 49 a 46.

Leia mais

Então, na volta dos vestiários, Nikola Jokic mostrou o motivo de estar liderando a Corrida para o MVP da NBA e fez o Nuggets virar sobre o Rockets. Foram nove pontos consecutivos do astro para deixar em 55 a 51. Peyton Watson ampliou e a vantagem foi para seis. Depois, o ala colocou Denver na frente por nove. Jabari Smith Jr cortou o prejuízo para Houston, mas Jokic, com um arremesso de três, deixou em 67 a 57.

A vantagem do Nuggets foi para 12, mas Reed Sheppard e Smith recolocaram o Rockets no jogo em poucos minutos. Como resultado, Denver ainda vencia, mas por 69 a 67.

Josh Okogie virou para o Rockets, enquanto Nikola Jokic começava a ter problemas com faltas pelo Nuggets. De três, Tim Hardaway Jr deixou Denver na frente por 80 a 78.

Último quarto

Por fim, nos 12 minutos decisivos, Nikola Jokic seguiu brilhando pelo Nuggets sobre o Rockets. Sheppard, por outro lado, deixava Houston na liderança por 88 a 85. Amen Thompson, então, ampliou em 92 a 87.

Mas Jokic teve as ajudas de Spencer Jones e Jamal Murray para empatar em 94. Depois, Cam Johnson fez cinco pontos consecutivos, enquanto Denver liderava por 99 a 96.

Kevin Durant não fazia um grande jogo e errou os três arremessos que tentou no último quarto, mas Alperen Sengun finalmente apareceu.

No entanto, Jamal Murray fez cinco pontos em cerca de 30 segundos e deixou o Nuggets na frente do Rockets por 110 a 106. Parecia resolvido, mas Jabari Smith Jr acertou de três, cortando a diferença só para um, com 5.5 segundos para o fim.

Nikola Jokic, então, acertou dois lances livres. Sengun teve a chance de empatar, mas falhou no último arremesso. Como resultado, o Nuggets chegou a 12 vitórias em 15 jogos e o Rockets venceu dez de seus 14.

(12-3) Denver Nuggets 112 x 109 Houston Rockets (10-4)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nikola Jokic 34 10 9 2 1
Jamal Murray 26 2 10 1 1
Tim Hardaway Jr 12 3 2 0 0
Bruce Brown 10 1 3 3 1
Peyton Watson 9 10 3 1 1

Três pontos: 11/29 (37.9%) / Jokic: 4/8

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK
Reed Sheppard 27 0 4 2 0
Amen Thompson 22 7 2 2 0
Alperen Sengun 14 5 6 1 0
Kevin Durant 13 7 2 2 1
Steven Adams 5 8 2 0 0

Três pontos: 14/36 (38.9%) / Sheppard: 5/8

Outros jogos

Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Rockets de Kevin Durant, a rodada da Copa NBA de sexta-feira (21) ainda contou com outros oito jogos. Entre eles, destaque para o triunfo do Oklahoma City Thunder sobre o Utah Jazz. Agora, os atuais campeões da liga somam 16 triunfos em 17 partidas, enquanto o Jazz venceu cinco de seus 15 embates.

Por outro lado, o Miami Heat passou fácil pelo Chicago Bulls. Apesar de jogar fora de casa, o time de Miami não tomou conhecimento dos anfitriões. Como resultado, o Heat soma dez vitórias em 16 jogos. Enquanto isso, o Bulls venceu oito e perdeu sete.

Já o Toronto Raptors estendeu a sua sequência invicta para seis na vitória sobre o Washington Wizards. Enquanto o time canadense é o segundo no Leste, o Wizards perdeu o seu 13° jogo consecutivo e é o último na mesma conferência.

Por fim, Cooper Flagg fez grande jogo para ajudar o Dallas Mavericks diante do New Orleans Pelicans. Foi só a quinta vitória do time de Dallas, enquanto o Pelicans perdeu a oitava seguida.

(10-6) Miami Heat 143 x 107 Chicago Bulls (8-7)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kel’el Ware 20 14 1 2 1
Norman Powell 19 2 2 2 1
Bam Adebayo 18 7 5 0 3
Pelle Larsson 16 1 7 2 0
Davion Mitchell 16 0 6 1 0

Três pontos: 14/38 (36.8%) / Dru Smith: 2/2

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ayo Dosunmu 23 1 4 0 2
Josh Giddey 19 11 9 0 0
Jalen Smith 14 2 2 0 5
Jevon Carter 10 1 0 1 0
Isaac Okoro 9 2 0 0 0

Três pontos: 12/43 (27.9%) / Dosunmu: 3/4

(2-14) New Orleans Pelicans 115 x 118 Dallas Mavericks (5-12)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Trey Murphy 25 3 0 3 1
Zion Williamson 22 3 2 3 0
Jeremiah Fears 21 7 2 4 0
Derik Quinn 20 7 11 1 0
Herb Jones 7 2 1 2 1

Três pontos: 7/27 (25.9%) / Fears: 3/4

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cooper Flagg 29 7 5 2 0
PJ Washington 24 9 1 1 3
Max Christie 23 3 1 1 1
Jaden Hardy 11 2 0 0 0
Naji Marshall 9 5 5 0 0

Três pontos: 16/43 (37.2%) / Washington: 5/8

(3-12) Brooklyn Nets 113 x 105 Boston Celtics (8-8)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK
Michael Porter 33 8 2 0 0
Noah Clowney 19 3 0 1 3
Nic Claxton 18 11 12 1 1
Egor Demin 12 6 5 1 1
Tyrese Martin 10 1 4 0 0

Três pontos: 13/33 (39.4%) / Porter: 4/6

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 26 8 4 2 0
Anfernee Simons 23 3 4 2 0
Neemias Queta 16 12 3 0 1
Payton Pritchard 13 3 4 0 0
Jordan Walsh 9 6 0 1 0

Três pontos: 11/34 (32.4%) / Pritchard: 3/9

(1-14) Washington Wizards 110 x 140 Toronto Raptors (11-5)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK
CJ McCollum 20 3 3 1 0
Tre Johnson 14 2 2 0 1
Cam Whitmore 11 2 0 1 0
Bilal Coulibaly 9 3 2 2 0
Corey Kispert 9 3 1 1 0

Três pontos: 12/41 (29.3%) / Johnson: 3/5

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brandon Ingram 24 8 6 2 1
RJ Barrett 24 8 4 0 0
Scottie Barnes 23 5 2 3 0
Sandro Mamukelashvili 23 7 2 1 0
Immanuel Quickley 17 2 7 1 1

Três pontos: 14/28 (50.0%) / Barnes: 3/4

(2-14) Indiana Pacers 109 x 120 Cleveland Cavaliers (11-6)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK
Andrew Nembhard 32 1 8 2 0
Pascal Siakam 26 9 4 1 0
Bennedict Mathurin 21 7 2 1 1
TJ McConnell 10 3 4 1 0
Jay Huff 5 5 0 1 3

Três pontos: 11/37 (29.7%) / Nembhard: 3/5

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK
Donovan Mitchell 32 9 5 1 0
Evan Mobley 22 12 4 0 4
Darius Garland 20 2 7 0 0
De’Andre Hunter 20 7 1 2 0
Jaylon Tyson 14 8 3 0 0

Três pontos: 13/35 (37.1%) / Mitchell: 4/11

(10-6) Minnesota Timberwolves 113 x 114 Phoenix Suns (10-6)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK
Anthony Edwards 41 5 4 4 1
Julius Randle 20 5 2 1 0
Jalen McDaniels 13 5 2 4 0
Rudy Gobert 12 12 4 0 1
Naz Reid 9 2 2 2 2

Três pontos: 12/37 (32.4%) / Edwards: 5/11

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK
Dillon Brooks 22 5 1 2 0
Collin Gillespie 20 7 4 2 0
Devin Booker 16 3 10 1 0
Royce O’Neale 16 3 2 1 0
Jordan Goodwin 13 6 4 1 0

Três pontos: 14/31 (45.2%) / Gillespie: 4/7

(7-9) Portland Trail Blazers 127 x 123 Golden State Warriors (9-9)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK
Caleb Love 26 7 5 1 0
Deni Avdija 26 6 14 0 0
Donovan Clingan 22 10 4 2 0
Sidy Cissoko 15 1 2 1 0
Toumani Camara 20 7 1 0 0

Três pontos: 16/45 (35.6%) / Love: 6/14

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK
Stephen Curry 38 2 4 0 0
Jimmy Butler 20 8 5 2 1
Brandin Podziemski 20 0 3 3 0
Draymond Green 11 5 7 3 1
Moses Moody 10 2 1 0 1

Três pontos: 17/43 (39.5%) / Curry: 9/17

(16-1) Oklahoma City Thunder 144 x 112 Utah Jazz (5-10)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 38 2 8 1 1
Isaiah Joe 16 0 3 2 0
Jaylin Williams 15 6 6 2 0
Isaiah Hartenstein 12 6 7 1 0
Ajay Mitchell 12 4 4 2 1

Três pontos: 23/37 (62.2%) / Williams: 5/7

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK
Keyonte George 20 3 8 0 0
Lauri Markkanen 19 6 3 2 0
Kyle Filipowski 18 7 2 1 1
Ace Bailey 15 2 3 3 0
Kevin Love 12 1 0 0 1

Três pontos: 16/38 (42.1%) / Love: 4/5

Comentários
