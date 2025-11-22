Nikola Jokic domina Rockets e Nuggets vence na Copa NBA

O Denver Nuggets bateu o Houston Rockets na noite dessa sexta-feira (21) por 112 a 109 em mais um grande jogo de Nikola Jokic. O três vezes MVP da NBA flertou com um triplo-duplo para garantir o 12° triunfo em 15 partidas em 2025/26. Enquanto isso, o Rockets teve muitos problemas. Apesar de jogar em casa, o time texano viu Reed Sheppard aparecer para tentar salvar a partir do segundo quarto. Em vão, no entanto.
Kevin Durant e Alperen Sengun não foram bem, embora o turco tenha aparecido um pouco mais no último período.
Agora, falando de Copa NBA, o Nuggets deu um grande passo com o triunfo. Isso porque chegou a duas vitórias em três jogos e só está atrás do Portland Trail Blazers por conta do confronto direto.
O jogo
No primeiro quarto, o Nuggets de Nikola Jokic usou sua defesa para forçar o Rockets de Kevin Durant fazer jogadas isoladas. Como resultado, o time do Texas não conseguia produzir em conjunto. Então, em pouco tempo, a liderança de Denver passou a subir.
No entanto, Aaron Gordon sentiu lesão e teve de sair. Isso foi um problema para o Nuggets, que teve de testar a profundidade de seu banco contra o Rockets logo no começo. Mas a defesa de Denver seguia forte e a diferença subia. Assim, ao fim do período inicial, vencia por incríveis 25 a 12.
Mas as coisas mudaram logo no começo do segundo quarto. Isso porque Houston explorou os arremessos de Reed Sheppard para voltar ao jogo. E só ali, o jovem fez 16 pontos. O equilíbrio veio, então, quando o Rockets conseguiu fazer jogadas mais trabalhadas, encontrando arremessadores livres. Por outro lado, o técnico David Adelman deixou Tim Hardaway Jr para marcar Sheppard, o que se mostrou um grande erro.
Assim, com uma parcial de 11 a 5 nos últimos dois minutos antes do intervalo, o Rockets vencia por 49 a 46.
Leia mais
- NBA tem maior audiência nos EUA em 15 anos
- Comentarista exige troca de Zion Williamson: “Destruiu o Pelicans”
- NBA: Pacers fecha contrato com ala e dispensa armador
Então, na volta dos vestiários, Nikola Jokic mostrou o motivo de estar liderando a Corrida para o MVP da NBA e fez o Nuggets virar sobre o Rockets. Foram nove pontos consecutivos do astro para deixar em 55 a 51. Peyton Watson ampliou e a vantagem foi para seis. Depois, o ala colocou Denver na frente por nove. Jabari Smith Jr cortou o prejuízo para Houston, mas Jokic, com um arremesso de três, deixou em 67 a 57.
A vantagem do Nuggets foi para 12, mas Reed Sheppard e Smith recolocaram o Rockets no jogo em poucos minutos. Como resultado, Denver ainda vencia, mas por 69 a 67.
Josh Okogie virou para o Rockets, enquanto Nikola Jokic começava a ter problemas com faltas pelo Nuggets. De três, Tim Hardaway Jr deixou Denver na frente por 80 a 78.
Último quarto
Por fim, nos 12 minutos decisivos, Nikola Jokic seguiu brilhando pelo Nuggets sobre o Rockets. Sheppard, por outro lado, deixava Houston na liderança por 88 a 85. Amen Thompson, então, ampliou em 92 a 87.
Mas Jokic teve as ajudas de Spencer Jones e Jamal Murray para empatar em 94. Depois, Cam Johnson fez cinco pontos consecutivos, enquanto Denver liderava por 99 a 96.
Kevin Durant não fazia um grande jogo e errou os três arremessos que tentou no último quarto, mas Alperen Sengun finalmente apareceu.
No entanto, Jamal Murray fez cinco pontos em cerca de 30 segundos e deixou o Nuggets na frente do Rockets por 110 a 106. Parecia resolvido, mas Jabari Smith Jr acertou de três, cortando a diferença só para um, com 5.5 segundos para o fim.
Nikola Jokic, então, acertou dois lances livres. Sengun teve a chance de empatar, mas falhou no último arremesso. Como resultado, o Nuggets chegou a 12 vitórias em 15 jogos e o Rockets venceu dez de seus 14.
(12-3) Denver Nuggets 112 x 109 Houston Rockets (10-4)
Denver
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|34
|10
|9
|2
|1
|Jamal Murray
|26
|2
|10
|1
|1
|Tim Hardaway Jr
|12
|3
|2
|0
|0
|Bruce Brown
|10
|1
|3
|3
|1
|Peyton Watson
|9
|10
|3
|1
|1
Três pontos: 11/29 (37.9%) / Jokic: 4/8
Houston
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Reed Sheppard
|27
|0
|4
|2
|0
|Amen Thompson
|22
|7
|2
|2
|0
|Alperen Sengun
|14
|5
|6
|1
|0
|Kevin Durant
|13
|7
|2
|2
|1
|Steven Adams
|5
|8
|2
|0
|0
Três pontos: 14/36 (38.9%) / Sheppard: 5/8
Outros jogos
Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Rockets de Kevin Durant, a rodada da Copa NBA de sexta-feira (21) ainda contou com outros oito jogos. Entre eles, destaque para o triunfo do Oklahoma City Thunder sobre o Utah Jazz. Agora, os atuais campeões da liga somam 16 triunfos em 17 partidas, enquanto o Jazz venceu cinco de seus 15 embates.
Por outro lado, o Miami Heat passou fácil pelo Chicago Bulls. Apesar de jogar fora de casa, o time de Miami não tomou conhecimento dos anfitriões. Como resultado, o Heat soma dez vitórias em 16 jogos. Enquanto isso, o Bulls venceu oito e perdeu sete.
Já o Toronto Raptors estendeu a sua sequência invicta para seis na vitória sobre o Washington Wizards. Enquanto o time canadense é o segundo no Leste, o Wizards perdeu o seu 13° jogo consecutivo e é o último na mesma conferência.
Por fim, Cooper Flagg fez grande jogo para ajudar o Dallas Mavericks diante do New Orleans Pelicans. Foi só a quinta vitória do time de Dallas, enquanto o Pelicans perdeu a oitava seguida.
(10-6) Miami Heat 143 x 107 Chicago Bulls (8-7)
Miami
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kel’el Ware
|20
|14
|1
|2
|1
|Norman Powell
|19
|2
|2
|2
|1
|Bam Adebayo
|18
|7
|5
|0
|3
|Pelle Larsson
|16
|1
|7
|2
|0
|Davion Mitchell
|16
|0
|6
|1
|0
Três pontos: 14/38 (36.8%) / Dru Smith: 2/2
Chicago
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ayo Dosunmu
|23
|1
|4
|0
|2
|Josh Giddey
|19
|11
|9
|0
|0
|Jalen Smith
|14
|2
|2
|0
|5
|Jevon Carter
|10
|1
|0
|1
|0
|Isaac Okoro
|9
|2
|0
|0
|0
Três pontos: 12/43 (27.9%) / Dosunmu: 3/4
(2-14) New Orleans Pelicans 115 x 118 Dallas Mavericks (5-12)
New Orleans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Trey Murphy
|25
|3
|0
|3
|1
|Zion Williamson
|22
|3
|2
|3
|0
|Jeremiah Fears
|21
|7
|2
|4
|0
|Derik Quinn
|20
|7
|11
|1
|0
|Herb Jones
|7
|2
|1
|2
|1
Três pontos: 7/27 (25.9%) / Fears: 3/4
Dallas
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cooper Flagg
|29
|7
|5
|2
|0
|PJ Washington
|24
|9
|1
|1
|3
|Max Christie
|23
|3
|1
|1
|1
|Jaden Hardy
|11
|2
|0
|0
|0
|Naji Marshall
|9
|5
|5
|0
|0
Três pontos: 16/43 (37.2%) / Washington: 5/8
(3-12) Brooklyn Nets 113 x 105 Boston Celtics (8-8)
Brooklyn
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Michael Porter
|33
|8
|2
|0
|0
|Noah Clowney
|19
|3
|0
|1
|3
|Nic Claxton
|18
|11
|12
|1
|1
|Egor Demin
|12
|6
|5
|1
|1
|Tyrese Martin
|10
|1
|4
|0
|0
Três pontos: 13/33 (39.4%) / Porter: 4/6
Boston
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|26
|8
|4
|2
|0
|Anfernee Simons
|23
|3
|4
|2
|0
|Neemias Queta
|16
|12
|3
|0
|1
|Payton Pritchard
|13
|3
|4
|0
|0
|Jordan Walsh
|9
|6
|0
|1
|0
Três pontos: 11/34 (32.4%) / Pritchard: 3/9
(1-14) Washington Wizards 110 x 140 Toronto Raptors (11-5)
Washington
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|CJ McCollum
|20
|3
|3
|1
|0
|Tre Johnson
|14
|2
|2
|0
|1
|Cam Whitmore
|11
|2
|0
|1
|0
|Bilal Coulibaly
|9
|3
|2
|2
|0
|Corey Kispert
|9
|3
|1
|1
|0
Três pontos: 12/41 (29.3%) / Johnson: 3/5
Toronto
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Ingram
|24
|8
|6
|2
|1
|RJ Barrett
|24
|8
|4
|0
|0
|Scottie Barnes
|23
|5
|2
|3
|0
|Sandro Mamukelashvili
|23
|7
|2
|1
|0
|Immanuel Quickley
|17
|2
|7
|1
|1
Três pontos: 14/28 (50.0%) / Barnes: 3/4
(2-14) Indiana Pacers 109 x 120 Cleveland Cavaliers (11-6)
Indiana
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Andrew Nembhard
|32
|1
|8
|2
|0
|Pascal Siakam
|26
|9
|4
|1
|0
|Bennedict Mathurin
|21
|7
|2
|1
|1
|TJ McConnell
|10
|3
|4
|1
|0
|Jay Huff
|5
|5
|0
|1
|3
Três pontos: 11/37 (29.7%) / Nembhard: 3/5
Cleveland
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|32
|9
|5
|1
|0
|Evan Mobley
|22
|12
|4
|0
|4
|Darius Garland
|20
|2
|7
|0
|0
|De’Andre Hunter
|20
|7
|1
|2
|0
|Jaylon Tyson
|14
|8
|3
|0
|0
Três pontos: 13/35 (37.1%) / Mitchell: 4/11
(10-6) Minnesota Timberwolves 113 x 114 Phoenix Suns (10-6)
Minnesota
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Edwards
|41
|5
|4
|4
|1
|Julius Randle
|20
|5
|2
|1
|0
|Jalen McDaniels
|13
|5
|2
|4
|0
|Rudy Gobert
|12
|12
|4
|0
|1
|Naz Reid
|9
|2
|2
|2
|2
Três pontos: 12/37 (32.4%) / Edwards: 5/11
Phoenix
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dillon Brooks
|22
|5
|1
|2
|0
|Collin Gillespie
|20
|7
|4
|2
|0
|Devin Booker
|16
|3
|10
|1
|0
|Royce O’Neale
|16
|3
|2
|1
|0
|Jordan Goodwin
|13
|6
|4
|1
|0
Três pontos: 14/31 (45.2%) / Gillespie: 4/7
(7-9) Portland Trail Blazers 127 x 123 Golden State Warriors (9-9)
Portland
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Caleb Love
|26
|7
|5
|1
|0
|Deni Avdija
|26
|6
|14
|0
|0
|Donovan Clingan
|22
|10
|4
|2
|0
|Sidy Cissoko
|15
|1
|2
|1
|0
|Toumani Camara
|20
|7
|1
|0
|0
Três pontos: 16/45 (35.6%) / Love: 6/14
Golden State
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Stephen Curry
|38
|2
|4
|0
|0
|Jimmy Butler
|20
|8
|5
|2
|1
|Brandin Podziemski
|20
|0
|3
|3
|0
|Draymond Green
|11
|5
|7
|3
|1
|Moses Moody
|10
|2
|1
|0
|1
Três pontos: 17/43 (39.5%) / Curry: 9/17
(16-1) Oklahoma City Thunder 144 x 112 Utah Jazz (5-10)
Oklahoma City
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|38
|2
|8
|1
|1
|Isaiah Joe
|16
|0
|3
|2
|0
|Jaylin Williams
|15
|6
|6
|2
|0
|Isaiah Hartenstein
|12
|6
|7
|1
|0
|Ajay Mitchell
|12
|4
|4
|2
|1
Três pontos: 23/37 (62.2%) / Williams: 5/7
Utah
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Keyonte George
|20
|3
|8
|0
|0
|Lauri Markkanen
|19
|6
|3
|2
|0
|Kyle Filipowski
|18
|7
|2
|1
|1
|Ace Bailey
|15
|2
|3
|3
|0
|Kevin Love
|12
|1
|0
|0
|1
Três pontos: 16/38 (42.1%) / Love: 4/5
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA