NFL: Patrick Mahomes machuca, Chiefs perde e é eliminado

Patrick Mahomes lesionado e Kansas City Chiefs sem chances de classificar para os playoffs da NFL. O duelo contra o Los Angeles Chargers terminou de um jeito amargo para o torcedor do Geha Field. Mesmo em casa, o time de Kansas City saiu derrotado na rodada deste domingo (14) por 16 a 13 diante do rival da AFC Oeste.
Com a derrota, o Chiefs já não tem mais chances de chegar aos playoffs da NFL. Patrick Mahomes, por sua vez, saiu de campo com uma lesão no joelho. No duelo, o camisa 15 teve apenas 189 jardas e um TD corrido, além de uma interceptação. Pelo Chargers, Herbert passou para 210 jardas e um touchdown.
O jogo
O Chiefs começou o jogo em grande ritmo. Primeiro, Nikko Remigio conseguiu 26 jardas após o kickoff. Depois, com boas corridas, o time conseguiu avançar aos poucos até a redzone. No fim, Patrick Mahomes correu para 12 jardas para marcar o touchdown e deixar o placar em 7 a 0 após o ponto extra.
No primeiro drive do jogo, o Chargers também apostou em corridas. Porém, não conseguiu ter a mesma qualidade do Chiefs. Após passar da metade do campo, assim, a equipe falhou ao conseguir a terceira descida e ficou com um field goal de 49 jardas de Cameron Dicker. Desta forma, o marcador ficou em 7 a 3.
Após os pontos de Los Angeles, o Chiefs teve outro ataque, mas falhou e devolveu a bola em punt.
Segundo quarto
No segundo quarto, os ataques começaram em ritmo lento. Nos primeiros dois ataques, cada time teve um punt. Depois, Justin Herbert foi interceptado por Ashton Gillotte.
Com o turnover do Chargers, o ataque do Chiefs já começou na redzone. No entanto, com quatro corridas curtas e dois passes incompletos, Harrison Butker precisou chutar um field goal de 27 jardas, que deixou o placar em 10 a 3.
Logo na sequência, o ataque do Chargers conseguiu ter bons avanços. Porém, após chegar ao campo ofensivo, Justin Herbert foi sackado por Justin Watson. Na sequência, o QB teve um passe incompleto e outro de apenas duas jardas. Desta forma, o drive terminou em outro punt.
Mais uma vez com a bola, o Chiefs aproveitou para ampliar a vantagem. No drive, Mahomes conseguiu bons passes, sendo um para 11 jardas e outro para 26. No entanto, depois do lançamento mais longo, ele errou duas tentativas e Butker precisou chutar mais uma vez. Com a conversão de 47 jardas, o placar foi para 13 a 3.
Por fim, com menos de 40 segundos no relógio, o Chargers conseguiu ter o melhor ataque do jogo. Primeiro, KeAndre Lambert-Smith conseguiu um retorno de 34 jardas. Depois, Herbet acertou um passe de 37 jardas. Já na redzone, o QB conseguiu mais um lançamento de 16 jardas para Lambert-Smith, que marcou o TD. Após o ponto extra, o marcador ficou em 13 a 10 para Kansas City.
Terceiro quarto
Na volta dos vestiários, o Chargers voltou em bom ritmo. Herbert conseguiu 57 jardas em cinco tentativas de passe. As corridas, porém, não foram bem-sucedidas. Além disso, em uma terceira descida, o QB foi derrubado, o que forçou um FG de 23 jardas para Dicker empatar o placar.
Após isso, foram três punts seguidos, sendo dois do Chiefs. Desta forma, o Chargers teve a chance de virar o placar no último drive do terceiro quarto, que começou com uma corrida de 26 jardas de Omarion Hampton. Depois, no entanto, foram dois avanços curtos e outro sack de Kansas City. Ainda assim, Dicker acertou o chute de 49 jardas para virar o placar para 16 a 13.
Último quarto
No quarto final, Chiefs e Patrick Mahomes entraram para o tudo ou nada na busca pela sobrevida na NFL. O QB, desta forma, conseguiu achar bons passes, sendo um de 36 jardas. Porém, após o lançamento, ele errou um e foi interceptado por Daiyan Henley no segundo.
Apesar do turnover, a defesa do Chiefs conseguiu mais uma vez para o ataque. Isso porque conseguiu parar Herbert e companhia em um drive que durou sete minutos.
Porém, na última chance do Chiefs de buscar a vitória contra o Chargers na NFL, Patrick Mahomes machucou. O lance aconteceu após uma tentativa de passe do camisa 15. Ao concluir o lançamento, o astro foi derrubado por Da’Shawn Hand e sofreu uma torsão no joelho. Desse modo, foi substituído por Gardner Minshew, que terminou o drive com uma interceptação.
No fim, com apenas 15 segundos, bastou Herbert ajoelhar para garantir a vitória na NFL.
Portanto, com Patrick Mahomes lesionado, o Chiefs sofreu a oitava derrota na temporada e perdeu a chance de classificar aos playoffs. O Chargers, por sua vez, garantiu a décima vitória e seguiu com chance de tomar a liderança do Denver Broncos na AFC Oeste.
(10-4) Los Angeles Chargers 16 x 13 Kansas City Chiefs (6-8)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Justin Herbert
|Chargers
|29
|19
|65.5
|210
|1
|1
|4
|84
|Patrick Mahomes
|Chiefs
|28
|16
|57.1
|189
|0
|1
|5
|62.9
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Omarion Hampton
|Chargers
|15
|61
|0
|Patrick Mahomes
|Chiefs
|2
|15
|1
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Oronde Gadsden
|Chargers
|4
|61
|Tre Harris
|Chargers
|3
|49
|Travies Kelce
|Chiefs
|7
|70
|0
|Rashee Rice
|Chiefs
|7
|51
|0
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
