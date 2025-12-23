NFL: Brock Purdy tem melhor marca da carreira e 49ers bate Colts

Brock Purdy teve cinco touchdowns para liderar o San Francisco 49ers na vitória por 48 a 27 sobre o Indianapolis Colts fora de casa no fechamento da semana 16 da NFL nessa segunda-feira (22). Foi a quinta vitória consecutiva da equipe da Califórnia, enquanto o Colts segue em queda e acumula a quinta derrota seguida.
O jogo dessa segunda da NFL começou em alta rotação, pois 49ers e Colts conseguiram touchdowns logo no primeiro quarto. Enquanto os donos da casa tiveram um na primeira campanha após passe de Philip Rivers para Alec Pierce, o time de San Francisco fez dois.
Após o Colts abrir 7 a 0, Brock Purdy achou Demarcus Robinson para empatar com um passe de 22 jardas. Então, Indianapolis cometeu um fumble após o kickoff e a bola voltou para San Francisco. Em cinco jogadas simples, Christian McCaffrey recebeu de Purdy para deixar em 14 a 7.
O Colts empatou no começo do segundo quarto, após novo TD de Pierce. No entanto, o 49ers voltou a liderar quando George Kittle recebeu de Purdy e marcou 21 a 14. Até então, não havia acontecido nenhum punt.
Mas na próxima campanha do Colts, o time não avançou após três jogadas e devolveu a bola para o 49ers, que abriu 24 a 14 após field goal. Indianapolis respondeu na mesma moeda e cortou para sete. Eddy Pineiro tentou um chute de 64 jardas, mas falhou ao fim do primeiro tempo.
Então, na volta do intervalo, Jauan Jennings pegou passe de Brock Purdy de três jardas para ampliar o placar em 31 a 17 para o 49ers sobre o Colts. Na sequência, os dois times trocaram field goals e fecharam o terceiro quarto em 34 a 20 para os visitantes.
Apesar de todos os touchdowns saírem de passes, o 49ers vinha bem no quesito, enquanto o Colts tinha problemas no jogo terrestre. Mas foi de Indianapolis o primeiro TD pelo chão. Jonathan Taylor esboçou a reação para os anfitriões, enquanto a diferença caiu para um touchdown.
Mas Purdy, em grande noite, conseguiu o seu quinto TD após passar mais uma vez para McCaffrey. Como resulado, o placar apontava 41 a 27.
O Colts devolveu a bola com um punt, enquanto Purdy começou boa campanha. No entanto, o QB foi interceptado e os donos da casa exploraram os passes mais longos. Só que nisso, Rivers foi interceptado. O problema, todavia, é que o 49ers retornou para touchdown, deixando em 48 a 27, com pouco mais de três minutos para o fim.
Classificado para os playoffs, o 49ers de Brock Purdy volta aos campos na semana 17 da NFL contra o Chicago Bears no dia 28 de dezembro. Por outro lado, o Colts está quase fora da fase de mata-matas e pega o Jacksonville Jaguars no mesmo dia.
Vale lembrar que o 49ers não tinha um QB com cinco touchdowns desde Joe Montana. Foi a melhor marca de Brock Pudry na carreira na NFL.
(11-4) San Francisco 49ers 48 x 27 Indianapolis Colts (8-7)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Brock Purdy
|49ers
|34
|25
|73.5
|295
|5
|1
|1
|126.8
|Philip Rivers
|Colts
|35
|23
|65.7
|277
|2
|1
|2
|97.0
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|
Christian McCaffrey
|49ers
|21
|117
|0
|Jonathan Taylor
|Colts
|16
|46
|1
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|George Kittle
|49ers
|7
|115
|1
|Christian McCaffrey
|49ers
|6
|29
|2
|Alec Pierce
|Colts
|4
|86
|2
|Josh Downs
|Colts
|5
|65
|0
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
