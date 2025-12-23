NFL: Brock Purdy tem melhor marca da carreira e 49ers bate Colts

Já nos playoffs, time de San Francisco vence a quinta partida consecutiva

NFL Brock Purdy 49ers Fonte: Reprodução / X

Brock Purdy teve cinco touchdowns para liderar o San Francisco 49ers na vitória por 48 a 27 sobre o Indianapolis Colts fora de casa no fechamento da semana 16 da NFL nessa segunda-feira (22). Foi a quinta vitória consecutiva da equipe da Califórnia, enquanto o Colts segue em queda e acumula a quinta derrota seguida.

Continua após a publicidade

O jogo dessa segunda da NFL começou em alta rotação, pois 49ers e Colts conseguiram touchdowns logo no primeiro quarto. Enquanto os donos da casa tiveram um na primeira campanha após passe de Philip Rivers para Alec Pierce, o time de San Francisco fez dois.

Após o Colts abrir 7 a 0, Brock Purdy achou Demarcus Robinson para empatar com um passe de 22 jardas. Então, Indianapolis cometeu um fumble após o kickoff e a bola voltou para San Francisco. Em cinco jogadas simples, Christian McCaffrey recebeu de Purdy para deixar em 14 a 7.

Continua após a publicidade

O Colts empatou no começo do segundo quarto, após novo TD de Pierce. No entanto, o 49ers voltou a liderar quando George Kittle recebeu de Purdy e marcou 21 a 14. Até então, não havia acontecido nenhum punt.

Mas na próxima campanha do Colts, o time não avançou após três jogadas e devolveu a bola para o 49ers, que abriu 24 a 14 após field goal. Indianapolis respondeu na mesma moeda e cortou para sete. Eddy Pineiro tentou um chute de 64 jardas, mas falhou ao fim do primeiro tempo.

Continua após a publicidade

Leia mais

Então, na volta do intervalo, Jauan Jennings pegou passe de Brock Purdy de três jardas para ampliar o placar em 31 a 17 para o 49ers sobre o Colts. Na sequência, os dois times trocaram field goals e fecharam o terceiro quarto em 34 a 20 para os visitantes.

Apesar de todos os touchdowns saírem de passes, o 49ers vinha bem no quesito, enquanto o Colts tinha problemas no jogo terrestre. Mas foi de Indianapolis o primeiro TD pelo chão. Jonathan Taylor esboçou a reação para os anfitriões, enquanto a diferença caiu para um touchdown.

Continua após a publicidade

Mas Purdy, em grande noite, conseguiu o seu quinto TD após passar mais uma vez para McCaffrey. Como resulado, o placar apontava 41 a 27.

O Colts devolveu a bola com um punt, enquanto Purdy começou boa campanha. No entanto, o QB foi interceptado e os donos da casa exploraram os passes mais longos. Só que nisso, Rivers foi interceptado. O problema, todavia, é que o 49ers retornou para touchdown, deixando em 48 a 27, com pouco mais de três minutos para o fim.

Continua após a publicidade

Classificado para os playoffs, o 49ers de Brock Purdy volta aos campos na semana 17 da NFL contra o Chicago Bears no dia 28 de dezembro. Por outro lado, o Colts está quase fora da fase de mata-matas e pega o Jacksonville Jaguars no mesmo dia.

Vale lembrar que o 49ers não tinha um QB com cinco touchdowns desde Joe Montana. Foi a melhor marca de Brock Pudry na carreira na NFL.

(11-4) San Francisco 49ers 48 x 27 Indianapolis Colts (8-7)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R
Brock Purdy 49ers 34 25 73.5 295 5 1 1 126.8
Philip Rivers Colts 35 23 65.7 277 2 1 2 97.0

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD
Christian McCaffrey
 49ers 21 117 0
Jonathan Taylor Colts 16 46 1

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD
George Kittle 49ers 7 115 1
Christian McCaffrey 49ers 6 29 2
Alec Pierce Colts 4 86 2
Josh Downs Colts 5 65 0

T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Stephen Curry comanda e Warriors vence Magic
Últimas Notícias Thumbnail
NFL: Brock Purdy tem melhor marca da carreira e 49ers bate Colts
Últimas Notícias Thumbnail
Grizzlies fecha contrato com antigo jogador do Lakers
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.