NFL: Drake Maye decide no fim e Patriots vence Ravens

Candidato ao MVP da NFL, Drake Maye teve mais uma grande atuação pelo New England Patriots. Diante do Baltimore Ravens, o camisa 10 foi decisivo no quarto final para liderar a vitória da equipe por 28 a 24, no último jogo da rodada de domingo (21). Então, a franquia confirmou a classificação para os playoffs.
Drake Maye teve o melhor jogo dele pelo Patriots na temporada da NFL. Com mais de 70% de acerto nos passes, o QB conseguiu 380 jardas e dois passes para TD. Pelo Ravens, o astro Lamar Jackson saiu lesionado ainda no segundo quarto. Desse modo, Derrick Henry foi o destaque com 128 jardas corridas e dois touchdowns.
O jogo
O Ravens teve o primeiro ataque do jogo contra o Patriots. Na posse, a equipe começou em grande ritmo, sendo liderada pelo astro Lamar Jackson. O QB acertou os dois passes que tentou, somados para 37 jardas. Desta forma, o time chegou com facilidade à red zone. No fim, Derrick Henry conseguiu uma corrida de 21 jardas para marcar o primeiro touchdown. Com o ponto extra, o placar ficou em 7 a 0.
Com o ataque do Ravens que durou menos de três minutos, o Patriots tentou dar a resposta na sequência. Drake Maye, desse modo, conseguiu bons passes para levar o time às 20 jardas finais do campo. No entanto, a defesa de Baltimore brilhou na red zone. Primeiro, New England voltou três jardas com uma corrida ruim. Depois, o QB da equipe sofreu um sack. Por fim, foi interceptado por Marlon Humphrey.
Com o erro do adversário, o Ravens teve a chance de ampliar a vantagem. A aposta, assim, ficou com o jogo terrestre, com cinco corridas seguidas. Depois, Lamar Jackson acertou dois passes, sendo um de 14 jardas e outro de 18 jardas. Porém, já no campo de ataque, Henry sofreu um fumble durante uma corrida, que foi recuperado pelo Patriots.
Segundo quarto
O erro do Ravens recolocou o Patriots no jogo. Após não pontuar no primeiro quarto, o time de New England combinou corridas e passes para avançar devagar no ataque. Já no campo ofensivo, Maye brilhou ao acertar dois lançamentos, longos que somaram 46 jardas e deixaram o time perto do TD. No fim, bastou um passe curto para Hunter Henry marcar o touchdown e empatar o marcador em 7 a 7 após o chute extra.
Após os pontos do Patriots, foi a vez da defesa brilhar ao forçar um punt do Ravens em menos de um minuto.
Com isso, New England aproveitou o segundo ataque do quarto para assumir a liderança no joelho. Maye, aliás, acertou um passe de 33 jardas, que deixou o ataque já no campo ofensivo. Porém, após sofrer outro sack e errar um passe, o QB perdeu a chance do TD. Ainda assim, Andrés Borregales acertou um FG de 45 jardas para colocar o placar em 10 a 7.
Com cinco minutos restantes, o Ravens teve mais um ataque após perder a liderança. A equipe, desse modo, escolheu avançar com corridas e passes para gastar aos poucos o tempo no relógio. No entanto, com dois minutos recentes, Lamar Jackson lesionou após uma corrida. Desse modo, o reserva Tyler Huntley falhou ao tentar completar a descida. Então, Tyler Loop entrou em campo e acertou um chute de 36 jardas para empatar em 10 a 10.
Por fim, no minuto final do quarto, cada time teve um ataque. Para o Patriots, o drive terminou em fumble, enquanto o Ravens não teve tempo para pontuar.
Leia mais
- Aaron Rodgers brilha e Steelers vence Dolphins na NFL
- NFL: Patrick Mahomes machuca, Chiefs perde e é eliminado
- NFL: Kirk Cousins dribla recorde negativo e Falcons vence Bucs
Terceiro quarto
Na volta dos vestiários, o Patriots começou no ataque. Porém, a equipe não conseguiu aproveitar o drive. Após um passe curto e dois incompletos, o time precisou devolver a bola em punt.
Como resultado, o Ravens teve a chance de reassumir a frente. O desafio, porém, foi a ausência de Lamar Jackson. Com o craque lesionado, Huntley seguiu no lugar dele e as corridas se tornaram a preferência no plano de jogo. Henry, aliás, conseguiu um avanço de 23 jardas. Porém, após um sack e um passe curto QB reserva, Loop precisou arriscar um FG de 56 jardas. No entanto, ele errou e o placar seguiu em 10 a 10.
Com o erro do Ravens, o Patriots voltou ao ataque em busca de pontuar. No começo do drive, assim, Maye acertou um passe de 23 jardas e correu outras oito na jogada seguinte. Desta forma, New England chegou ao campo de ataque. Entretanto, com uma corrida ruim e um lançamento incompleto, Borregales teve que chutar um FG de 41 jardas para deixar o marcador em 13 a 10.
Mais uma vez atrás, o Ravens seguiu sem Jackson. Porém, desta vez, Huntley teve mais chances de passe. Como resultado, acertou dois lançamentos que somaram 39 jardas. Com o time já na red zone, Zay Flowers conseguiu uma corrida de 18 jardas para marcar o TD e colocar Baltimore à frente por 17 a 13.
No fim, a última campanha do quarto terminou com outro erro do Patriots. Apesar de Maye acertar bons passes no começo do drive, ele emplacou três lançamentos incompletos. Desse modo, New England decidiu arriscar a quarta descida, mas a defesa do Ravens conseguiu um sack.
Último quarto
Nos 15 minutos finais, o ataque do Ravens seguiu em bom ritmo. O drive inicial do último quarto, aliás, teve Derrick Henry como destaque. Em cinco corridas, o RB conseguiu 37 jardas, sendo que teve um avanço de 22. No fim, ele teve outra jogada de apenas duas para marcar o TD e deixar o placar em 24 a 13 após o ponto extra.
Com uma diferença de duas posses, o ataque do Patriots voltou ao campo em busca da reação. Com isso, foi a vez de Maye assumir o protagonismo. Após 34 jardas em cinco passes, o QB conseguiu um lançamento de 37 para Kyle Williams marcar o touchdown. Após os seis pontos, New England conseguiu convertar a jogada de dois pontos para colocar o marcador em 24 a 21.
New England voltou ao ataque após forçar um punt. Então, Drake Maye seguiu brilhando pelo Patriots na NFL. Na primeira jogada do drive, o camisa 10 acertou um passe de 20 jardas. Depois, teve dois lançamentos que somaram 13 jardas, mas errou outros dois que forçaram uma quarta descida. Ainda assim, o QB conseguiu um passe difícil para Diggs, que avançou 21 jardas. No fim, Rhamondre Stevenson conseguiu uma corrida longa para marcar o TD. Então, New England virou para 28 a 24.
Nos dois minutos finais, o Ravens teve a última chance de vencer o jogo. Porém, após passe de Huntley para Zay Flowers, o recebedor sofreu um fumble, que foi recuperado pelo Patriots para garantir o triunfo.
Portanto, em grande jogo de Drake Maye, o Patriots confirmou a vaga nos playoffs da NFL. Desse modo, é a primeira vez que a equipe avança à pós-temporada desde 2021, ainda com Bill Belichick como treinador. O Ravens, por sua vez, sofreu a oitava derrota em 15 jogos, mas ainda com chances de vaga.
(12-3) New England Patriots 28 x 24 Baltimore Ravens (7-8)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Drake Maye
|Patriots
|44
|31
|70.5
|380
|2
|1
|3
|102.5
|Lamar Jackson
|Ravens
|10
|7
|70
|101
|0
|0
|0
|102.5
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|
Rhamondre Stevenson
|Patriots
|8
|51
|1
|Derrick Henry
|Ravens
|18
|128
|2
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|Stefon Diggs
|Patriots
|9
|138
|0
|Kyle Williams
|Patriots
|2
|46
|1
|Zay Flowers
|Ravens
|7
|84
|0
|Deandre Hopkins
|Ravens
|4
|41
|0
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
Outros jogos
(11-4) Los Angeles Chargers 34 x 17 Dallas Cowboys (6-8-1)
(7-8) Minnesota Vikings 16 x 13 New York Giants (2-13)
(5-10) Cincinnati Bengals 45 x 21 Miami Dolphins (6-9)
(7-8) Tampa Bay Buccaneers 20 x 23 Carolina Panthers (8-7)
(3-12) New York Jets 6 x 29 New Orleans Saints (5-10)
(11-4) Buffalo Bills 23 x 20 Cleveland Browns (3-12)
(6-9) Kansas City Chiefs 9 x 26 Tennessee Titants (3-12)
(11-4) Jacksonville Jaguars 34 x 20 Denver Broncos (12-3)
(6-9) Atlanta Falcons 26 x 19 Arizona Cardinals (3-12)
(2-13) Las Vegas Raiders 21 x 23 Houston Texans (10-5)
(9-6) Pittsburgh Steelers 29 x 24 Detroit Lions (8-7)
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA