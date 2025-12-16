Aaron Rodgers brilha e Steelers vence Dolphins na NFL

Time de Pittsburgh chegou ao oitavo triunfo na atual temporada da liga

Aaron Rodgers NFL Steelers Fonte: Reprodução / X

O veterano Aaron Rodgers liderou o Pittsburgh Steelers na noite dessa segunda-feira (15) na vitória sobre o Miami Dolphins por 28 a 15 para fechar a semana 16 da NFL. Em casa, o Steelers dominou o adversário, especialmente depois do segundo quarto. Enquanto isso, o time da Flórida sofreu muito com o seu ataque.

Continua após a publicidade

Aaron Rodgers, em sua vigésima primeira temporada na NFL, a primeira pelo Steelers, somou 224 jardas e dois touchdowns. Por outro lado, Tua Tagovailoa ficou com 254 jardas e um passe interceptado. No entanto, o último quarto de Tagovailoa foi incrível. Ele tinha 65 jardas até os 15 minutos finais, quando deu a Miami uma última chance. Em vão, no entanto.

Após um primeiro quarto em que punts e uma interceptação aconteceram, os times seguiram com problemas em seus ataques até a metade do segundo. Então, o Dolphins abriu o placar com um field goal de 54 jardas de Riley Patterson. No entanto, os donos da casa reagiram e viraram logo na próxima campanha. Com 12 jogadas e 60 jardas conquistadas, o Steelers abriu 7 a 3 após Connor Heyward cruzar a linha em touchdown.

Continua após a publicidade

O Dolphins ainda teve tempo para mais uma jogada antes do intervalo, mas em vão. Como resultado, os times foram para os vestiários com o placar em 7 a 3.

Leia mais

Então, na volta para o segundo tempo, o Steelers, por meio de Aaron Rodgers, deixou o placar em 14 a 3 após TD de Marquez Valdes-Scantling. O time de Miami seguiu sem avançar. Na verdade, foi oito jardas negativas na próxima campanha, enquanto os anfitriões seguiam conseguindo first downs e ganhando campo.

Continua após a publicidade

Aaron Rodgers, de novo, deu um grande passe e DK Metcalf completou para mais um touchdown, deixando o jogo em 21 a 3 para o Steelers no jogo único da noite na NFL. Enquanto isso, o Dolphins seguia com sérios problemas no ataque, com o seu quarto punt da noite.

Depois, já no último quarto, o Steelers ampliou em 28 a 3 após TD terrestre de Jonnu Smith. Então, o Dolphins finalmente teve uma sequência no ataque e Darren Waller competou para o touchdown após passe de Tua Tagovailoa. O time de Miami tentou uma conversão de dois pontos, mas sem sucesso. Ainda assim, os donos da casa tinham grande vantagem: 28 a 9.

Continua após a publicidade

Na próxima campanha, Tagovailoa seguiu de onde estava e emplacou oito passes certos consecutivos para fazer um TD após encontrar Waller mais uma vez. Ainda assim, o placar era de 28 a 15.

Miami ainda tentou encostar no placar, mas sem sucesso.

Agora, o Steelers soma oito vitórias em 14 jogos, enquanto o Dolphins tem campanha contrária: seis triunfos e oito derrotas.

(6-8) Miami Dolphins 15 x 28 Pittsburgh Steelers (8-6)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R
Tua Tagovailoa Dolphins 28 22 78.6 254 2 1 4 113.4
Aaron Rodgers Steelers 27 23 85.2 224 2 0 3 125.9

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD
De’Von Achane Dolphins 12 60 0
Kenneth Gainwell Steelers 13 80 0

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD
De’Von Achane Dolphins 6 68 0
Darren Waller Dolphins 7 66 2
Kenneth Gainwell Steelers 7 46 0
DK Metcalf Steelers 3 55 1

T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Victor Wembanyama: “Final da Copa NBA foi o melhor treino”
Últimas Notícias Thumbnail
Adam Silver crava data para expansão de times na NBA
Últimas Notícias Thumbnail
Copa NBA: estrelas do Knicks, Brunson e Towns vão doar prêmio
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.