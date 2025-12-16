Aaron Rodgers brilha e Steelers vence Dolphins na NFL

O veterano Aaron Rodgers liderou o Pittsburgh Steelers na noite dessa segunda-feira (15) na vitória sobre o Miami Dolphins por 28 a 15 para fechar a semana 16 da NFL. Em casa, o Steelers dominou o adversário, especialmente depois do segundo quarto. Enquanto isso, o time da Flórida sofreu muito com o seu ataque.
Aaron Rodgers, em sua vigésima primeira temporada na NFL, a primeira pelo Steelers, somou 224 jardas e dois touchdowns. Por outro lado, Tua Tagovailoa ficou com 254 jardas e um passe interceptado. No entanto, o último quarto de Tagovailoa foi incrível. Ele tinha 65 jardas até os 15 minutos finais, quando deu a Miami uma última chance. Em vão, no entanto.
Após um primeiro quarto em que punts e uma interceptação aconteceram, os times seguiram com problemas em seus ataques até a metade do segundo. Então, o Dolphins abriu o placar com um field goal de 54 jardas de Riley Patterson. No entanto, os donos da casa reagiram e viraram logo na próxima campanha. Com 12 jogadas e 60 jardas conquistadas, o Steelers abriu 7 a 3 após Connor Heyward cruzar a linha em touchdown.
O Dolphins ainda teve tempo para mais uma jogada antes do intervalo, mas em vão. Como resultado, os times foram para os vestiários com o placar em 7 a 3.
Então, na volta para o segundo tempo, o Steelers, por meio de Aaron Rodgers, deixou o placar em 14 a 3 após TD de Marquez Valdes-Scantling. O time de Miami seguiu sem avançar. Na verdade, foi oito jardas negativas na próxima campanha, enquanto os anfitriões seguiam conseguindo first downs e ganhando campo.
Aaron Rodgers, de novo, deu um grande passe e DK Metcalf completou para mais um touchdown, deixando o jogo em 21 a 3 para o Steelers no jogo único da noite na NFL. Enquanto isso, o Dolphins seguia com sérios problemas no ataque, com o seu quarto punt da noite.
Depois, já no último quarto, o Steelers ampliou em 28 a 3 após TD terrestre de Jonnu Smith. Então, o Dolphins finalmente teve uma sequência no ataque e Darren Waller competou para o touchdown após passe de Tua Tagovailoa. O time de Miami tentou uma conversão de dois pontos, mas sem sucesso. Ainda assim, os donos da casa tinham grande vantagem: 28 a 9.
Na próxima campanha, Tagovailoa seguiu de onde estava e emplacou oito passes certos consecutivos para fazer um TD após encontrar Waller mais uma vez. Ainda assim, o placar era de 28 a 15.
Miami ainda tentou encostar no placar, mas sem sucesso.
Agora, o Steelers soma oito vitórias em 14 jogos, enquanto o Dolphins tem campanha contrária: seis triunfos e oito derrotas.
(6-8) Miami Dolphins 15 x 28 Pittsburgh Steelers (8-6)
Destaques
Passes
|Jogador
|Time
|T
|C
|%
|Jardas
|TD
|INT
|Sacks
|R
|Tua Tagovailoa
|Dolphins
|28
|22
|78.6
|254
|2
|1
|4
|113.4
|Aaron Rodgers
|Steelers
|27
|23
|85.2
|224
|2
|0
|3
|125.9
Jogo terrestre
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|De’Von Achane
|Dolphins
|12
|60
|0
|Kenneth Gainwell
|Steelers
|13
|80
|0
Recebendo
|Jogador
|Time
|T
|Jardas
|TD
|De’Von Achane
|Dolphins
|6
|68
|0
|Darren Waller
|Dolphins
|7
|66
|2
|Kenneth Gainwell
|Steelers
|7
|46
|0
|DK Metcalf
|Steelers
|3
|55
|1
T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating
