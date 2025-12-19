Sam Darnold lidera e Seahawks vence Rams na NFL

Time de Seattle esteve atrás no placar por 16 pontos no último quarto, mas virou

NFL Sam Darnold Seahawks Fonte: Reprodução / X

Na abertura da semana 16 da NFL, o Seattle Seahawks recebeu o Los Angeles Rams na noite de quinta-feira (18), quando Sam Darnold liderou seu time ao triunfo. Após prorrogação, o Seahawks venceu por 38 a 37 um jogo que perdia por 16 no último quarto.

Após o Rams cometer turnover em downs, o Seahawks aproveitou a primeira campanha para Zach Charbonnet deixar em 7 a 0 após o ponto extra. Então, Los Angeles descontou com um field goal de 23 jardas. No entanto o ataque de Seattle parou de produzir. Enquanto isso, os visitantes cortaram para um após novo field goal.

Então, depois do segundo punt consecutivo dos anfitriões, Matthew Stafford passou para Terrance Ferguson virar o jogo para o Rams em 13 a 7. Já na próxima posse, o Seahawks cometeu um fumble, mas não houve tempo para os visitantes marcarem antes do fim do primeiro tempo.

Já no começo do segundo tempo, Kenneth Walker correu para 55 jardas para virar o placar para o Seahawks em 14 a 13. Na campanha seguinte, o Rams até tentou o TD, mas teve de se contentar com o seu terceiro field goal. Como resultado, o placar estava em 16 a 14 para Los Angeles.

Então, a sequência para o Seahawks foi terrível. Primeiro, uma interceptação de Sam Darnold. A bola parou na linha de uma jarda, enquanto Blake Corum completou o touchdown. Assim, o placar estava em 23 a 14. Logo depois, Seattle teve outro punt para fechar o terceiro quarto.

Último quarto

Puka Nacua recebeu passe de Matthew Stafford para deixar o jogo em 30 a 14 quando restavam cerca de nove minutos para o fim. Depois, Darnold teve outro passe interceptado e o resultado parecia decretado.

Só parecia.

Afinal, o Rams foi para o punt de forma consecutiva e o Seahawks reagiu de forma incrível. Primeiro, em um retorno para punt, o time especial de Seattle fez um TD e cortou para oito. Depois, uma corrida de 31 jardas e um passe de 26 para AJ Barner, deram aos donos da casa mais um touchdown. Como o time de Seattle converteu (com muita sorte) a tentativa de dois pontos, o placar estava igual em 30, restando pouco mais de seis minutos para o fim.

Depois de um punt para cada lado, o Rams teve a chance de retomar a liderança, mas Harrison Mevis errou um field goal de 48 jardas. Como resultado, a bola foi para o Seahawks, só que o time não aproveitou a oportunidade.

Então, Matthew Stafford começou uma campanha da própria linha de 12. Mas após passes ruins, a bola voltou para o Seahawks. Sam Darnold sofreu o seu quarto sack no jogo e, assim, foi para os dez minutos extras.

Prorrogação

Matthew Stafford quase teve uma interceptação, mas conseguiu primeiras descidas. Após gastar quase quatro minutos, ele encontrou Puka Nacua mais uma vez para deixar em 37 a 30 após o ponto extra.

O Seahawks teve sua chance e cruzou todo o campo com passes de Sam Darnold paa chegar ao TD com Jaxon Smith-Njigba. Então, para vencer, Seattle partiu para uma conversão de dois pontos. Eric Saubert recebeu de Darnold, que completou para virar e garantir o triunfo por 38 a 37.

Agora, o Seahawks de Sam Darnold volta aos campos da NFL contra o Carolina Panthers no dia 28, enquanto o Rams de Matthew Stafford pega o Atlanta Falcons no dia seguinte.

(11-4) Los Angeles Rams 37 x 38 Seattle Seahawks (12-3)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R
Matthew Stafford Rams 49 29 59.2 457 3 0 0 110.7
Sam Darnold Seahawks 34 22 64.7 270 2 2 4 84.2

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD
Kyren Williams Rams 23 80 0
Kenneth Walker Seahawks 11 100 1

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD
Puka Nacua Rams 12 225 2
Xavier Smith Rams 2 57 0
Jaxon Smith-Njigba Seahawks 8 96 1
Kenneth Walker Seahawks 3 64 0

T: tentativas
C: completas
%: porcentagem de passes certos
TD: touchdowns
INT: interceptações
Sacks: número de sacks que o QB recebe
R: rating

