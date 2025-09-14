Neemias Queta: “Não tenho garantias de ser titular do Celtics”

Neemias Queta é a aposta geral para ser o novo pivô titular do Boston Celtics. O atleta português, a princípio, seria o favorito para ficar com a posição no elenco renovado da franquia. É verdade que tudo não passa de rumores, pois o técnico Joe Mazzulla ainda não fez nenhuma declaração nesse sentido. Então, o jogador de 26 anos tenta não se empolgar com as especulações em torno do time.

“Nesse momento, eu não tenho garantias de que vou ser titular. Por isso, só penso em estar pronto para competir. Todos os jogadores, afinal, estão trabalhando durante as férias para aproveitar a oportunidade. Encaro a situação, antes de tudo, sem colocar pressão em nada. Assim que começar a pré-temporada, Joe vai tomar as decisões”, contou o astro da seleção de Portugal.

O Celtics vai ter um novo pivô titular depois de uma reformulação total na rotação da posição. Mas, talvez, a melhor forma de chamar a situação seja um “esvaziamento”: Kristaps Porzingis, Al Horford e Luke Kornet foram embora. Queta tem vantagem sobre os novos reforços na disputa porque já está no elenco desde 2023. Mas vê a titularidade mais como um status fluido do que uma obsessão.

“Eu vou estar em Boston, acima de tudo, para ajudar. O nosso elenco tem sido versátil há anos e ainda vai ser assim na próxima temporada. Todos os jogadores podem atuar em mais de uma posição ou defender várias delas. Além disso, uma temporada de 82 jogos é uma maratona. Você precisa ser maleável para manter o seu espaço enquanto se adapta às necessidades do grupo”, explicou o atleta.

Mudança

Se for o escolhido de Mazzulla para ser titular, Neemias Queta vai viver uma mudança radical no Celtics. Até a temporada retrasada, ele nem estava na rotação do time. Não atuou nem 14 minutos por jogo na última campanha. Ou seja, o aumento de cobrança sobre as suas atuações vai aumentar muito. Não é uma situação fácil, mas o pivô sente que fez o seu melhor se preparando para essa chance.

“Eu já venho aprimorando o meu jogo durante as férias há anos. Trabalho nos pequenos detalhes que podem me colocar em uma posição melhor do que na temporada anterior. Afinal, sempre pode ser o meu ano e preciso estar pronto. Agora, sinto que tenho todos os recursos necessários para competir contra os melhores da liga”, cravou o até agora reserva de Boston.

Chris Boucher e Luka Garza devem ser os concorrentes de Queta pelo posto de pivô titular. O português pode até não ficar com a vaga, mas não sabe como poderia sair perdedor dessa situação. “O mais importante para mim é estar pronto para fazer 82 jogos. Não é algo simples. No entanto, eu vou ter tempo de quadra na maioria das noites e isso já será incrível para mim”, concluiu.

Está pronto?

Queta vai se reapresentar ao Celtics, aliás, em ritmo de jogo. Ele defendeu a seleção de Portugal no EuroBasket e liderou o time a sua primeira vitória na história do torneio. Com isso, provavelmente, ganhou mais favoritismo para ser a escolha de Joe Mazzulla como titular. Porzingis, que atua pela seleção da Letônia, ficou impressionado com o ex-colega de time e crê que ele esteja pronto para assumir o seu lugar.

“Eu não sei se Neemias vai ser titular, mas posso dizer que ele melhora a cada ano e Joe o cobra muito. Acho que chegou ao estágio em que merece minutos sólidos na rotação. Deu para ver o resultado do seu trabalho nesse torneio. Eu estou bem feliz por Neemias, pois é uma ótima pessoa e trabalhador. Vê-lo ter mais espaço, certamente, será muito legal”, afirmou o agora atleta do Atlanta Hawks.

