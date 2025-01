NBB: Franca bate São Paulo e encerra jejum de vitórias

O embate entre Sesi Franca e São Paulo pelo NBB, nesta terça-feira (21), no Pedrocão, representava uma redenção para a equipe vencedora. O incômodo jejum de triunfos das duas partes terminou melhor para o time da casa que venceu por 75 a 65. Então, foi o 12º resultado positivo do atual tricampeão, que ganha moral para começar a Copa Super 8 contra o Pinheiros, no domingo (26).

O Tricolor, por sua vez, retorna para a capital paulista com 11º revés na bagagem e ainda com mais um jogo por fazer antes de estrear na competição mata-mata contra o Minas.

No duelo que envolveu dois capitães do Jogo das Estrelas, Georginho de um dos times NBB Brasil, pelo Sesi Franca, e Corderro Bennett do time NBB Mundo, pelo São Paulo, o time que comemorou foi o Rolo Compressor. Primeiro, com dois bons quartos de Didi Louzada, depois com o próprio Georginho em uma crescente no terceiro quarto.

A partida também trouxe uma marca relevante na carreira de uma lenda do NBB, com David Jackson passando Jefferson (6144 pontos) como o sétimo maior pontuador da história da competição. DJ fez quatro pontos e agora soma 6147 na sua 12ª temporada.

O Sesi Franca conquista a primeira vitória em 2025 e quebra com a sequência de três resultados negativos que vinha desde o início do returno do NBB 2024/25. Agora terá alguns dias para recuperar o físico e receber o Pinheiros pela Super 8. O São Paulo soma sua quinta derrota seguida na competição e tem sua pior colocação desde o início da temporada, com o 12º posto. Tem o jogo contra o Farma Conde/São José Basketball na quinta-feira antes de pensar em Super 8.

O jogo

O capitão do NBB Mundo, Corderro Bennett anotou os dois primeiros pontos da partida para o único momento de liderança do São Paulo. Didi Louzada, alguns lances depois, desempatou com a única bola de três convertida por qualquer equipe no primeiro período.

Com um ritmo cadenciado e marcado pela forte defesa dos dois lados, o Tricolor empatou novamente no 13 a 13, antes que o Sesi Franca encerrasse com a conversão de um dos lances livre que Facundo Corvalán arremessou e determinou o placar em 16 a 13.

Esse foi o momento que iniciou uma corrida do Sesi Franca e teve continuidade com mais sete pontos no começo do segundo quarto, muito promovido por Didi Louzada, que foi para o intervalo como cestinha com 12 pontos, e o pivô Wesley. Isso implicou em dez pontos de vantagem, a maior distância em 12 minutos de disputa.

O São Paulo entrou para o período e amenizou o prejuízo com o ala/pivô Paulo Lourenço liderando o time visitante na pontuação do quarto. Mesmo assim, o time mandante fez 20 a 15 e foi para o vestiário com 36 a 28.

Segundo tempo

Georginho cresceu no terceiro período, anotando 11/16 pontos no quarto para o Sesi Franca, que só pontuou com o armador e com mais dois jogadores, o ala/pivô Lucas Dias e o pivô Wesley.

Por outro lado, houve uma distribuição mais homogênea do São Paulo, com Tyrone, Bennett, Coelho, Faverani, Ansaloni e André Góes pontuando. Isso fez que o Tricolor vencesse o quarto por 20 a 19 e descontasse um ponto na distância total, que oscilou entre sete e 13 pontos, mas nunca abaixo de três posses.

Com uma paciência e sabedoria para escolher os ataques, o Sesi Franca construiu o restante da vantagem final com lances que limaram as forças adversárias, sendo capitaneados por Georginho e Corvalán. Para justificar a escolha dos capitães do Jogo das Estrelas, os dois terminaram como cestinhas do duelo.

Por fim, com a bola de três que fechou o placar, Bennett fechou com 15 pontos para o São Paulo, três rebotes e quatro assistências. Já Georginho terminou com 18 pontos (cestinha da partida), seis rebotes e duas assistências para a maior eficiência em quadra, 21.

(12-9) Sesi Franca 75 x 65 São Paulo (10-11)

Destaques

Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Georginho 18 6 2 1 0 Wesley 15 5 3 1 0 Didi Louzada 14 7 1 2 0 Corvalán 8 2 2 0 0

Três pontos: 10-35 (29%); Georginho: 4-8

São Paulo

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennett 15 3 4 1 0 Ansaloni 11 4 2 0 0 André Góes 9 5 3 0 0

Três pontos: 6-23 (26%); Tyrone: 2-6

