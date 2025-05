NBB: Flamengo larga na frente na semifinal contra Franca

No desenho japonês do Dragon Ball, quando o herói Goku invocava o poder “Kaioken”, aumentava seus poderes e derrotava os inimigos. O Flamengo fez o mesmo nesse sábado (24) no Ginásio Pedrocão, chamando o ala-pivô Kayo e deixando ele quente no último período para barrar a reação do Sesi Franca, no primeiro jogo da semifinal do NBB.

Assim, o rubro-negro carioca fez 107 a 93 na casa do time francano, vencendo pela terceira vez em quatro encontros na temporada. Com isso, o Flamengo abre 1 a 0 na série e terá dois jogos na sequência diante de seu torcedor. Já a equipe do interior paulista, que também apresentou muita qualidade em quadra, vai precisar que Lucas Dias ou Didi vire um “Super Sayajin” para se tornar herói e empatar a série.

Para entender melhor o Kaioken, neste link há um vídeo com a explicação do herói.

13 com dígito duplo em pontuação

Um jogo é bom quando muitos atletas conseguem mostrar sua qualidade ofensiva. Na primeira partida da semifinal do NBB, com a preocupação maior em atacar bem, 13 jogadores (seis do lado do Flamengo e sete do lado do Sesi Franca) tiveram dois dígitos na pontuação. Do rubro-negro, Shaq Johnson foi o cestinha com 21, mas tiveram Franco Balbi e Jordan Williams com 13 cada. Além disso, duplo-duplo de Alexey (17 pontos e dez assistências), duplo-duplo de Ruan (19 pontos e dez rebotes) e 12 dos 17 pontos de Kayo, que teve sua melhor pontuação em uma partida no NBB, no último quarto.

“Foi um jogo muito importante, fico feliz com as oportunidades que tive dentro de quadra. Trabalho muito para estar preparado, bem para o arremesso. Tem jogo que não recebo, mas tem outros que recebo. Hoje, o time me achou muito bem, com umas bolas livres, só posso agradecer a eles. É uma vitória muito importante, mas temos que saber que é jogo a jogo. Lá no Rio de Janeiro serão jogos muito difíceis. Temos que trabalhar mais ainda, consertar nossos erros, fazer uma defesa melhor ainda e continuarmos atacando bem”, comemorou Kayo.

Do lado francano, Didi foi o cestinha, com 18 pontos, que ainda teve 16 de Facundo Corvalán, 13 de David Jackson, 11 de Georginho e de Lucas Dias, além dos 12 de Charles Hinkle e de Wesley, que lamentou a derrota, mas já tenta virar a chave.

“Não apontamos aspectos individuais, o time entra para vencer, não importa quem seja o cestinha da noite. Foi um jogo com placar alto, tomamos muitos pontos. Isso é bem mais alto do que a média no NBB. Temos que focar em uma defesa coletivamente melhor para revertemos essa série”.

Um quarto de almanaque

Se é para mostrar um quarto do basquete brasileiro com todos os bons atributos que ocorre no NBB, podemos usar o primeiro do jogo semifinal entre Sesi Franca e Flamengo. Como começar quente e preciso nos arremessos? Teve. Como traçar estratégias com peças que não seriam titulares, mas que mudam a dinâmica inicial? Teve. Candidatos a MVP se destacando com assistências e pontos? Sim. Jogadores vindos do banco para mostrar uma reação ou manter o ritmo? Teve também. O rubro-negro obrigou a parada técnica vencendo por 20 a 12, mas o jogo ofensivo dos dois times foi tão consistente, que não deu nem para perceber o tempo passar com a vitória da equipe visitante por 26 a 25.

Muita qualidade e arrancada

O nível apresentado em quadra foi extremamente alto por mais um período. Didi, Corvalán e David Jackson mantiveram o nível de acerto do Sesi Franca. Mas ter um Shaq Johnson fazendo 12 em 12 tentados e Balbi, vindo do banco e anotando dez foi o diferencial para o Flamengo. Sobretudo para sair do 42 a 41 contra para fechar a parcial em 59 a 48 a favor. O rubro-negro, mostrando todo o seu arsenal nas bolas de três, e de dentro do garrafão, conseguiu 33 pontos no quarto, apostando muito no jogo do um contra um. Shaq Johnson foi para o intervalo como cestinha da equipe visitante, com 16 pontos, enquanto Corvalán tinha 13 em 13 para o time mandante.

Duas seguidas para balançar o controle

Com uma margem de 11 pontos de frente, o Flamengo mostrava-se empenhado em manter o controle e a distância vinda do intervalo. Por outro lado, o Sesi Franca tentou impor um jogo mais físico e de maior intensidade defensiva para encontrar alguma brecha nos momentos em que o adversário não convertesse seus arremessos. No entanto, essa distância se mantinha estável até faltar dois minutos para o fim do período, com o tempo técnico pedido por Helinho Garcia. Sentindo que atmosfera tinha baixado o ânimo, pediu duas bolas seguidas com a defesa. Veio a bola de três de Charles Hinkle, uma tentativa frustrada de Gui Deodato e dois pontos na bandeja de Didi. A crescente psicológica encurtou para 80 a 75 ao final do período.

Kayo Quente

O Sesi Franca chegou a estar em três pontos atrás, no 82 a 79. Mas Kayo acertou quatro bolas de três em quatro tentadas. Na segunda seguida, Helinho alertou que não poderia deixar o arremessador quente ficar livre de marcação. O ala-pivô do Flamengo estava fervendo, mas jogou um balde de água gelada na reação que se ensaiava. Daí por diante, o rubro-negro cresceu de produção novamente com a regência de Alexey e foi dominante no jogo de assistências (7 a 0 no quarto).

Desse modo, o Flamengo venceu fez 27 a 18 e venceu o Sesi Franca com 14 de margem na contagem centenária, no jogo de abertura da semifinal do NBB. Os times voltarão a se enfrentar nesta terça-feira (27), no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, a partir das 20h.

