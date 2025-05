NBB: Flamengo bate Corinthians e larga na frente nos playoffs

Quem foi ao ginásio Wlamir Marques neste sábado (10), não se arrependeu. Corinthians e Flamengo colocaram tudo em quadra e protagonizaram um grande jogo, daqueles que mostram o significado do clima de playoffs do NBB. Em um duelo com estratégias que foram se moldando ao longo dos 40 minutos, o rubro-negro deu o primeiro passo para avançar à semifinal de 2024/25 ao vencer por 94 a 88 e abrir 1 a 0 na série melhor de cinco. Agora são dois jogos seguidos no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

Alexey Borges foi o principal nome do Flamengo, alcançando um duplo-duplo com 25 pontos e 13 assistências, além de três rebotes para 40 de eficiência.

“Sabíamos que hoje teríamos de nos superar, sem os nossos dois pivôs. Sabíamos que seria uma guerra nos rebotes, sabíamos que eles são uma equipe com potencial de fogo, um potencial ofensivo muito grande. Tínhamos sentido na pele isso na fase de classificação por duas vezes. Tivemos uma estratégia de também ter um volume grande, de correr a quadra, principalmente porque o nosso time era mais leve. Então, quando conseguimos dominar bem os rebotes e acertamos a defesa, foi a hora em que abrimos uma pequena diferença e conseguimos a vitória”, afirmou o armador.

“Em uma série de playoffs, sempre temos de fazer ajustes. Repetir o que fizemos bem feito hoje para conseguir uma vitória. Portanto, vai ser outro jogo duríssimo, por isso é muito importante começar com 1 a 0, principalmente jogando fora de casa”, completou.

Pelo Corinthians, Lucas Cauê se destacou com um duplo-duplo, de 16 pontos e 10 rebotes, apesar da derrota.

“Já tínhamos falado que eles são uma equipe muito forte ofensivamente e o que não pode acontecer é isso, tomamos mais de 20 pontos em três quartos. Temos de diminuir o volume de jogo deles para que possamos sobressair com o nosso ataque. Hoje, ofensivamente também não tivemos um bom aproveitamento, não fomos muito bem nas bolas de três, ao contrário deles, que, no segundo tempo, acertaram muito mais do que nós. Lá no Rio, temos de diminuir o volume ofensivo deles, trabalhando na nossa defesa”, analisou o pivô.

O jogo

Corinthians e Flamengo protagonizaram um primeiro período bastante movimentado, com os ataques prevalecendo diante das defesas. O Alvinegro começou melhor, explorando o garrafão com Munford por causa da ausência de Ruan Miranda, que sentiu um desconforto muscular em um treino e se tornou desfalque ao lado de Gallizzi, o outro pivô do elenco. O Rubro-Negro usou o jogo de transição como estratégia, sob o comando de Alexey, que anotou 11 pontos no quarto, e garantiu uma vantagem de quatro pontos na parcial inicial: 25 a 21.

Jece Leite apostou ainda mais no jogo de garrafão no segundo período. O Corinthians adotou uma formação com os seus dois pivôs juntos: Lucas Cauê (2,06m) e Du Sommer (2,05m). A resposta do Flamengo foi uma marcação por zona, com Jhonatan Luz (1,95m) e Shaq Johnson (1,92m) para cuidar da defesa no poste baixo. Se o Alvinegro pontuou próximo do aro, o Rubro-Negro castigou nas infiltrações, sempre que um jogador mais baixo e rápido era marcado por um dos homens grandes. Neste verdadeiro jogo de xadrez em quadra, o Timão também foi efetivo nos arremessos do perímetro (4/7), fez 29 a 18 na parcial e foi para o intervalo com sete de frente: 50 a 43.

Segundo tempo

O Flamengo voltou com uma defesa mais intensa para o terceiro período. A postura defensiva possibilitou impulsionar o jogo de transição, principal estratégia de Sergio Hernández para evitar o embate direto no garrafão. A equipe rubro-negra encontrou cestas fáceis com bandejas e também foi efetiva do perímetro, quando decidiu finalizar o contra-ataque com o arremesso de fora. O Corinthians teve sua menor produção ofensiva, perdeu por 28 a 17 e foi para os 10 minutos derradeiros com quatro pontos de desvantagem: 71 a 67.

A história dos playoffs é escrita, algumas vezes, por personagens improváveis. Após atuar apenas seis minutos na série de oitavas de final, diante do Ceisc/União Corinthians, Thornton ganhou uma oportunidade na ausência de Melvin Johnson, que sentiu um problema no joelho no último treino, e recolocou o Corinthians no jogo no último período. Mas o banco do Flamengo trouxe uma solução, com Gui Deodato e Balbi, que garantiram o importante triunfo fora de casa.

