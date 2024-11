NBB: assista Vasco x Caxias com transmissão do Jumper Brasil

O Jumper Brasil, em parceria com a Sportsbet.io, fará mais transmissão ao vivo da temporada 2024/25 do NBB, nesta quinta-feira (7), com o duelo entre R10 Score Vasco da Gama x Caxias do Sul Basquete, às 20h (horário de Brasília). O confronto será no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, e poderá ser visto ao vivo e com imagens no nosso canal do YouTube. O link está logo abaixo.

Portanto, é a segunda temporada que o Jumper Brasil exibirá partidas da elite do basquete brasileiro. Agora, faremos nossa quarta transmissão e muitas outras já estão garantidas para o primeiro turno.

Nesta edição do NBB, o formato segue o mesmo. No entanto, ao contrário da última temporada, agora serão 18 times brigando pelo título. O atual campeão é o Sesi Franca, que faturou o tricampeonato em 2023/24.

Publicidade

Por fim, além do duelo desta quinta-feira, você poderá acompanhar diversos jogos do NBB no nosso canal do YouTube e nas principais redes sociais. Aliás, só neste mês teremos mais sete confrontos. Então, fiquem ligados!

Assista à transmissão de Vasco x Caxias pelo NBB

Publicidade

R10 Score Vasco da Gama (3-3)

Número Jogador Posição Altura Idade 6 Eugeniusz Armador 1,93 24 5 Jamaal Smith (EUA) Armador 1,81 39 4 Alê Armador 1,84 24 10 Gustavo Basílio Ala 1,92 32 19 Humberto Ala 1,96 29 33 Eddy Ala 1,95 37 7 Juan Nascimento Ala 1,88 20 11 Marquinhos Ala 2,07 40 14 Paulo Scheuer Pivô 1,98 25 13 Rafa Paulichi Pivô 2,02 26 15 Diego Conceição Pivô 2,01 37

Técnico: Léo Figueiró

Quinteto titular: Jamaal, Eugeniusz, Marquinhos, Humberto e Paulichi

Leia mais sobre o NBB!

Caxias do Sul Basquete (2-3)

Número Jogador Posição Altura Idade 44 Fabrizzio Rojas (PAR) Armador 1,88 22 4 Larry Taylor (EUA) Armador 1,83 44 11 Gabriel Armador 1,87 23 72 Raul Caldas Armador 1,84 19 26 Betinho Ala 1,95 36 7 Isaac Ala 1,95 34 24 Shamell (EUA) Ala 1,95 44 13 Arthur Ala 1,92 22 8 Léo Cravero Ala 2,01 22 6 Vini Chagas Pivô 2,04 23 22 Tom Pivô 2,01 31 34 Luan Pivô 2,06 21 12 Vitor Borges Pivô 2,04 21

Técnico: Rodrigo Barbosa

Publicidade

Quinteto titular: Larry Taylor, Betinho, Léo Cravero, Isaac e Tom

Informações da partida

Onde assistir: YouTube do Jumper Brasil

Data: 07/11/2024

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Ginásio de São Januário, Rio de Janeiro

Mandante: Vasco

Fase: temporada regular

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA