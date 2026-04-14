NBA: Zion Williamson promete offseason diferente no Pelicans

Camisa 1 ficou de fora dos playoffs pelo sexto ano seguido

NBA Zion Williamson Pelicans Fonte: Reprodução / X

Zion Williamson teve a segunda temporada com mais jogos pelo New Orleans Pelicans na NBA. Após anos sofrendo com lesões, o ala-pivô conseguiu jogar 62 partidas, sendo que poderia chegar as 65, uma vez que foi poupado das três finais. Porém, mais uma vez, ficou longe dos playoffs.

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Isso porque o Pelicans conseguiu apenas 26 vitórias, ocupando a 11ª posição do Oeste. Zion Williamson, desse modo, chegou ao sexto ano da carreira sem jogar sequer um jogo de playoffs. Para a próxima temporada, no entanto, o camisa 1 quer quebrar essa sequência negativa e promete um trabalho diferente já na offseason.

“Estou procurando adotar uma abordagem diferente nas férias, porque é frustrante estar aqui todo ano fora dos playoffs da NBA. E eu assumo minha culpa nisso. Com certeza, me cobro muito. Então, é hora de fazer diferente e trabalhar em coisas novas. Preciso usar os recursos que tenho para buscar informações”, disse Williamson.

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A reflexão de Williamson considerou seu impacto na campanha do Pelicans em 2025/26. Mesmo disponível em 62 dos 82 jogos, o camisa 1 considerou que não atuou como deveria. Afinal, teve as piores médias da carreira em pontos e rebotes, com 21 e 5.7, respectivamente.

“Meu desempenho em quadra foi ok. Fui eficiente, mas não quero ficar aqui dizendo que foi bom quando nem sequer estamos no play-in do Oeste. Então, eu tenho muito a evoluir no meu jogo. Quero ser capaz de atacar de várias áreas da quadra. Quero ser imprevisível no ataque e não fiz um bom trabalho nisso este ano”, seguiu.

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Zion Williamson, por outro lado, destacou sua disponibilidade pelo Pelicans na NBA. Em seis anos de carreira, o ala-pivô conseguiu mais de 30 jogos em apenas três temporadas. No total, ele perdeu 280 dos 556 duelos da carreira, por conta de lesões no joelho, mão, pé e tendões.

Em 2025/26, Williamson conviveu com lesões. No entanto, ele não perdeu grandes sequências no passado.

“O que mais me orgulha é a rapidez com que consegui me recuperar de qualquer lesão que tive esse ano”, refletiu o astro do Pelicans.

Por fim, Williamson negou qualquer desejo de deixar o Pelicans. Com mais dois anos de contrato com o time, o ala-pivô destacou seu amor pela equipe, que o escolheu como a primeira escolha do Draft de 2019.

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“New Orleans é a minha casa. Não digo isso porque estou na frente dessas câmeras. Quando chega a offseason, muitos jogadores deixam a cidade. Eu moro, porém, moro aqui. Estou aqui desde os 19 anos”, concluiu Williamson.

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Escrito por:

Jornalista graduado pela Unifran. Natural de Franca-SP. Redator do Jumper Brasil desde 2023. Contato: [email protected]

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