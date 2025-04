NBA: Três opções de troca para Zion Williamson

É só isso o que acontece quando perde o controle sobre um jogador. Não tem mais jeito, então é melhor arrumar outro lugar. Acabou. Boa sorte ao New Orleans Pelicans. Após uma campanha de 30 jogos, chegou a hora de recomeçar. Ter cada coisa em seu lugar. Hoje, Zion Williamson precisa de uma troca para seguir sua carreira na NBA. Depois, é tentar viver sem recordar jamais.

Mas em que time da NBA Williamson poderia jogar hoje? Aliás, qual Zion a nova equipe estaria adquirindo? Não é falta de talento. Isso nunca faltou ao ala-pivô. No entanto, não é possível confiar que ele terá uma temporada saudável. Por enquanto, ele tem uma média de 35.5 jogos por campanha desde o seu Draft. Mas não que o jogador tenha ficado um ano fora e perdido 15, 20 partidas. Ele fica fora por longos períodos, atrasando o que o Pelicans tenta fazer.

Então, se você imaginar que o time montou um trio para jogar em 2024/25 e ele jamais esteve junto, é porque algo muito errado acontece ali. O Pelicans iniciou o ano pensando em ter o jogo com base em Dejounte Murray, Brandon Ingram e Zion Williamson. Ingran já saiu em troca, ainda em fevereiro. Ou seja, jamais vai acontecer o que New Orleans imaginou.

Aliás, quem imaginou o trio já saiu, também. Durante a semana, o time mandou David Griffin embora. Parece que o Pelicans está partindo para uma mudança de cenário e, neste caso, Zion Williamson pode sair em troca antes da próxima temporada da NBA.

Pensando assim, procuramos três times que poderiam ter interesse no jogador. De acordo com rumores, aqueles que manifestaram algo para ter Williamson em troca. Shamit Dua, do Substack, diz que o novo GM Joe Dumars deve manter o técnico Willie Green e mandar Zion para outra equipe. Então, vamos tentar pensar o que pode acontecer aqui.

Miami Heat

Claro que a preferência do Heat é uma troca por Kevin Durant, mas se não acontecer, Zion Williamson poderia ser o plano B no mercado da NBA. O ala-pivô “encaixa” no sistema de Miami por alguns motivos, especialmente por não ter a necessidade de ter um armador de ofício no quinteto titular.

Zion Williamson sabe passar a bola melhor do que muito jogador da posição, inclusive. Nos últimos três anos, por exemplo, ele tem média de 5.0 assistências. Um jogador com tais qualidades em Miami, nas mãos de Erik Spoelstra, o quanto renderia? Se Spoelstra fez tantos outros muito piores ganharem grandes contratos, imagine o que seria com o atleta.

E nem precisa de tanto. Basta o Heat enviar o expirante de Terry Rozier, além de Kyle Anderson e uma escolha de Draft que já pagaria por Zion Williamson. Afinal, o jogador está em baixa. Não adianta o Pelicans querer muita coisa, pois não vai conseguir. E nem ao longo da próxima temporada, porque ninguém mais confia na durabilidade dele.

“Ah, mas Zion vale mais do que Rozier e Anderson em uma troca”, vai dizer alguém nos comentários. Tecnicamente, eu concordaria 24 horas por dia. Mas a pergunta é: sério mesmo? Acabamos de mostrar que ele dura 35 jogos por temporada no Pelicans, como alguém vai dar um astro por ele? Para New Orleans, abrir espaço em sua folha salarial para 2026 já é uma vitória.

Portland Trail Blazers

Zion Williamson treinou, em particular, no Oregon. Foi uma das exigências de Griffin para que ele pudesse voltar a ter um bom condicionamento físico. Mas o que estão dizendo nos rumores é que o jogador poderia ser alvo do Blazers. De acordo com Eric Pincus, do Bleacher Report, o time de Portland teria o jogador como um de seus principais alvos.

E, agora, que o Blazers renovou com o técnico Chauncey Billups, poderia realmente acontecer. Billups gosta de Williamson há muitos anos, desde os tempos em que era analista da ESPN, cobrindo basquete universitário e NBA. Então, tem algum sentido aqui, já que o treinador o defendeu algumas vezes de críticas.

Para o Blazers levar Zion em uma troca, poderia ter o pivô Deandre Ayton indo para New Orleans. Você negocia um problema pelo outro, pois Ayton fez apenas 95 jogos nos últimos dois anos em Portland. O único entrave aqui seria a presença de Yves Missi, que provou ser um bom jogador de garrafão em seu primeiro ano.

Mas ainda tem outra ideia, mandando Robert Williams, Matisse Thybulle e Shaedon Sharpe ao Pelicans por Zion Williamson. Como todos os três de Portland vão para o último ano de seus contratos, até não seria um negócio ruim.

Charlotte Hornets

Por fim, a última opção de troca para Zion Williamson na NBA seria o Hornets. Algo como Miles Bridges, Mark Williams e DaQuan Jeffries já daria financeiramente. Mas Charlotte estaria pronto para abrir mão de Bridges? Porque de Williams, já ficou claro que não se importa em mandar o pivô para outro time.

Vamos lembrar que Williamson é de North Carolina e poderia formar uma das duplas mais dinâmicas da NBA com LaMelo Ball. Para o melhor ou para o pior, pois Ball também costuma perder muitos jogos por lesões. Mas e se os dois estiverem saudáveis?

Pode funcionar para Charlotte, tentando evoluir como time, enquanto New Orleans teria um talentoso (e estranho) Bridges para jogar ao lado de Trey Murphy e Mark Williams (Missi).

Futuro

Parece cada vez mais longe o futuro dele com o Pelicans. Um misto de decepção (por parte do time) com esperança (do jogador e de seus fãs). Para um cara que chegou à NBA como um futuro rosto da liga, Zion Williamson virou um grande e enorme problema, que só pode se resolver com uma troca. E para isso acontecer, New Orleans toparia, basicamente, qualquer coisa.

O Pelicans sabe que seu valor não é mais o mesmo e terá de contar com a sorte para ter uma troca um pouco melhor do que mostramos aqui. Não tem como o time receber muito mais que isso. E é uma pena, pois ele não se ajudou com a falta de cuidado com o corpo.

Zion Williamson mostrou, em 2024/25, que é possível jogar bem e estar em um peso mais adequado. Basta ficar em quadra e trabalhar muito todos os dias. Esquecer que está de férias e voltar ainda melhor.

Do contrário, já sabe, né?

