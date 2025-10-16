NBA: Treinador de Evan Mobley critica Cavaliers

O treinador pessoal de Evan Mobley deu declarações polêmicas a respeito dos playoffs do Cleveland Cavaliers na última temporada da NBA. Em entrevista ao repórter Mark Medina, do site RG.Org, Olin Simplis falou que a equipe deveria ter dado mais espaço para o ala-pivô no ataque. De acordo com ele, Mobley foi esquecido no segundo tempo do jogo 5 da série contra o Indiana Pacers. Afinal, o time dependeu em excesso de Donovan Mitchell. Como resultado, o Cavs caiu na semifinal do Leste.
“Espero não dizer isso da maneira errada, mas acho que houve muitas vezes, no ano passado, em que, se o foco tivesse mudado em certos confrontos, o Cavaliers poderia ter ido mais longe nos playoffs. Porém, eu entendo que Donovan Mitchell é um All-Star. Veja o que ocorreu com Kobe Bryant. Deixou Shaquille O’Neal fazer o que quisesse, e depois foi a vez dele. É sobre encontrar um equilíbrio. Tipo, esse garoto [Mobley] fez 16 pontos no primeiro tempo contra Indiana. Mas não o vimos ser acionado no segundo tempo. Aí o jogo escapou do Cavs”, contou Simplis.
No entanto, Olin disse que o próprio Evan Mobley precisa ser mais vocal em quadra. Além disso, revelou que é amigo da comissão técnica do Cavs. Assim, ele espera que suas declarações sejam “levadas na boa”.
“Muito disso também depende do Evan. Ele precisa se tornar mais visível. Mas, em certos momentos, Evan Mobley pode lembrar o Cavaliers de que o time tem um unicórnio de 2,08m na NBA. Trabalho com três jogadores do time. A comissão técnica é muito amiga minha. Então, não quero parecer que estou os desacreditando de forma alguma”, afirmou o técnico de Mobley.
Leia mais!
- Sem filtro, LeBron James fala sobre jogadores da NBA
- “Evan Mobley pode ser candidato a MVP”, aposta ídolo da NBA
- NBA: Zion Williamson tenta brecar sofrimento do Pelicans
O treinador de Mobley ainda afirmou que sua meta é transformar o ala-pivô de 24 anos em um dos melhores jogadores da NBA. Em 2024/25, o camisa 4 do Cavs foi eleito melhor defensor da liga e se tornou All-Star pela primeira vez na carreira. Mas de acordo com Simplis, o ala-pivô tem talento para ser candidato ao prêmio de MVP nos próximos anos.
“Sinceramente, acho que esse garoto pode ficar entre os cinco melhores enquanto estiver na NBA. Esse é o meu objetivo, extrair isso dele dia após dia. Posso parecer louco, mas tenho argumentos para pensar assim. Meu objetivo para o Evan é que ele esteja na conversa sobre MVP todos os anos. Ele é tão dinâmico e faz tantas coisas diferentes e incríveis. Não há razão para que o nome dele não seja mencionado”.
“Não se trata apenas de quantos pontos ele marca. Trata-se do nível de força com que ele joga e do nível de firmeza com que ele joga no ataque. Já na defensa, quero que ele seja mais vocal com os companheiros. Ele é aquele garoto quieto, e não há problema nisso. Mas ainda há momentos em que ele precisa dizer: ‘ei, estou aqui’. É isso que eu quero vê-lo fazer um pouco mais”, concluiu Simplis.
Por fim, vale lembrar que Evan Mobley tem contrato com o Cavaliers pelas próximas cinco temporadas da NBA. Assim, o jogador vai receber cerca de US$270 milhões em salários até 2030. Portanto, ele é peça central do time para os próximos anos.
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA