NBA: Técnico do Nuggets quer time com melhor preparo físico

O novo técnico do Denver Nuggets na NBA, David Adelman, foi apresentado oficialmente pelo time na última quarta-feira (28). Após dirigir a franquia como treinador interino nas últimas semanas, ele foi efetivado e estará no cargo ao longo de 2025/26. Em sua primeira coletiva, ressaltou alguns pontos, como por exemplo, a forma física que quer ver da equipe do Colorado.

De acordo com Adelman, o físico dos jogadores é importante para começar bem o ano e também para chegar forte na pós-temporada.

“Começar bem a temporada é importante, talvez o mais importante. Se você estivem bem, consegue ter uma gordura ao longo do ano e manter o ritmo porque já começa confiante. Por fim, não passa sufoco para garantir uma vaga no mando de quadra, consegue manejar melhor os minutos. Então, provavelmente está mais saudável para os grandes jogos. Espero que consigamos evoluir nessa parte física”, afirmou o técnico.

De fato, Denver contou com muitos problemas de contusões ao longo dos playoffs. Michael Porter Jr tinha uma grave lesão no ombro desde o meio da série contra o Los Angeles Clippers. Russell Westbrook jogou com fraturas na mão e vai passar por cirurgia agora. Por fim, ainda teve Aaron Gordon e sua lesão muscular que o fez jogar longe dos 100% no jogo 7 contra o Oklahoma City Thunder.

Tudo isso também casa com a questão do número de opções no elenco. Denver não tem um dos elencos mais vastos da NBA há anos. Isso foi ressaltado por Nikola Jokic na coletiva após a eliminação nos playoffs.

Na coletiva de quarta, isso também foi dito por Josh Kroenke, proprietário da franquia. Para ele, assim como disse o sérvio, Denver ainda não está em condições de vencer outro título se não resolver suas questões de profundidade.

“Acho que a resposta para se eles podem conseguir um título na forma atual é a que Jokic disse há alguns dias. Eu acho que não. Portanto, precisamos olhar em como vamos fechar nosso elenco a partir de 2025/26, aumentar as opções. Tudo isso também vai ajudar David a manter o elenco em boa forma física e saudável. Precisamos aumentar o teto do nosso time, para ajudar nosso novo técnico e o Denver Nuggets a disputar o título da NBA”, garantiu Kroenke.

Outro foco de David Adelman será a defesa. Para ele, o foco da equipe precisa voltar a ser elite nesse outro lado da quadra.

“Temos que ser uma equipe que volta a se basear na execução, foi assim que fomos campeões. E isso também é sobre o lado defensivo da bola. Isso pode tirar um pouco do nosso ritmo de jogo. Mas o que quer que as análises digam, precisamos nos concentrar em vencer jogos em Maio e não em Dezembro. Na maior parte das vezes, vencer é sobre ter uma boa defesa e jogar devagar. Você tem que ter eficiência nos dois lados. Essa é a chave”, explicou Adelman.

Então, com seu novo treinador, Denver tentará recuperar o sucesso da campanha de 2022/23, quando conquistou o título. Afinal, depois disso, não avançou além da segunda rodada dos playoffs.

