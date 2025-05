Analista da ESPN, antigo técnico do Nuggets revela voto em MVP

Antes do primeiro jogo da série final do Oeste entre Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves, Michael Malone, novo analista da ESPN, causou polêmica. Isso porque o antigo técnico do Denver Nuggets falou sobre o MVP de Shai Gilgeous-Alexander, o que causou confusão sobre quem seria seu voto. No entanto, Malone esclareceu tudo nessa quinta-feira (22).

“Meu voto foi para Nikola Jokic, se eu tivesse um voto”, disse Malone. “Nikola venceu três vezes e eu votaria nele todas as vezes. Mas eu quero deixar isso claro para o pessoal de Denver. Isso porque eu ando recebendo muita reclamação de lá”.

De fato, o antigo técnico do time de Denver não tem direito a voto. Afinal, apenas jornalistas participam de votações. Assim, na última quarta-feira, Gilgeous-Alexander recebeu o prêmio de MVP. Enquanto isso, Nikola Jokic, ficou em segundo. Vale lembrar que Jokic venceu três vezes, sempre sob o comando de Malone no time.

O antigo técnico recebeu muitas críticas dos torcedores do Nuggets, pois elogiou o astro do Thunder e falou que Gilgeous-Alexander merecia vencer o MVP.

Malone foi demitido do cargo de técnico do Nuggets na última semana da temporada regular, quando Jokic e Gilgeous-Alexander ainda disputavam o voto dos jornalistas para o MVP. Em seu lugar, o time do Colorado promoveu David Adelman, que recebeu o contrato regular como treinador nessa quarta-feira (22).

“Shai Gilgeous-Alexander mostrou de verdade porque é o MVP. Ele dominou no segundo tempo. Então, fez isso de forma muito eficiente e colocou o time nas costas quando eles mais precisavam. Isso é um MVP”, disse o técnico, após o primeiro jogo da série. “Mas eu tenho um ponto aqui sobre isso: se você não soubesse que Jokic ganhou três prêmios de MVP e eu colocasse Jogador A e B no papel… o cara está com média de triplo-duplo, entre os três melhores em cada estatística. Então, ele venceria dez a cada dez votações”.

Jokic não venceu o MVP da NBA, mas ficou ao menos em segundo em cada um dos últimos cinco anos. Aliás, é uma marca que não acontecia desde Larry Bird.

O Thunder bateu o Nuggets nas semifinais do Oeste e seguiu nos playoffs da NBA. Agora, o time lidera a série final contra o Minnesota Timberwolves por 2 a 0.

