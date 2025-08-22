NBA: Raptors deve fazer troca de jogador em breve

O Toronto Raptors deve em breve tentar a troca de um jogador do time na nova campanha da NBA. A ideia é reforçar o elenco com um astro para competir de vez pelos playoffs na temporada 2025/26. De acordo com rumores, desse modo, o nome mais provável de ser usado na franquia como moeda de troca é RJ Barrett.

O ala RJ Barrett chegou ao Raptors em dezembro de 2023 em troca com o New York Knicks. Na última temporada, ele teve médias de 21.1 pontos, 6.3 rebotes e 5.4 assistências. Desta forma, foi um dos destaques do time de Toronto. No entanto, a ascensão de jovens como Gradey Fick e Ja’Kobe ameaçam a presença do canadense no time titular.

Outro nome que pode atrapalhar o futuro de Barrett é Brandon Ingram. O ala chegou ao Toronto Raptors no início deste ano em troca com o New Orleans Pelicans. No entanto, ele não pôde jogar por conta de uma grave lesão. De volta para 2025/26, é provável que o atleta seja utilizado como titular da posição.

Somado a isso, está o salário de Barrett. O jogador do Raptors tem mais dois anos de acordo, com média anual de US$30 milhões. Assim, o valor seria chave para uma negociação de impacto, já que Toronto teria que equilibrar as diferenças salariais caso tente um astro da NBA até a próxima trade deadline.

A troca do jogador no mercado da NBA, assim, parece inevitável para o Raptors. De acordo com Jake Fischer, do The Stein Line, o time quer garantir uma vaga direta nos playoffs do Leste em 2026. Com Brandon Ingram e Scottie Barnes, porém, está claro que ainda é necessário um nome de peso para formar um trio de talento.

“Esse grupo, sob o comando do técnico Darko Rajakovic, espera realmente ser competitivo na conversa pelos playoffs da Conferência Leste”, disse Fischer. “O Raptors não quer apenas disputar o play-in da NBA. Quer ser uma equipe que realmente lute por vaga na pós-temporada pela primeira vez em muito tempo”.

A última vez do Raptors nos playoffs da NBA foi em 2022. Na época, o time ainda contava com Pascal Siakam e Fred VanVleet. No entanto, após a saída de ambos e o início de uma reconstrução, foram três temporadas ruins no Leste. Portanto, com a consolidação dos jovens atletas do elenco, é esperado que a franquia enfim retorne aos candidatos da Conferência.

