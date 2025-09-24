NBA: Precious Achiuwa acerta retorno ao Heat

De acordo com Shams Charania, insider de NBA na ESPN, o ala-pivô Precious Achiuwa está de volta ao Miami Heat. O acordo entre as partes foi fechado nesta quarta-feira (24). Segundo o jornalista, o vínculo do atleta será válido por uma temporada. Além disso, o jogador de 25 anos vai receber o valor mínimo para veteranos (US$2,6 milhões). O nigeriano chega para preencher a última vaga no elenco do time de Miami.

Após defender o New York Knicks nas últimas duas temporadas, Achiuwa se tornou agente livre irrestrito. Ou seja, poderia assinar com qualquer time. O ala-pivô era um dos alvos do Heat para fechar a rotação de garrafão. O interesse era mútuo, mas o acordo só foi fechado às vésperas da reapresentação da equipe.

Precious Achiuwa foi a vigésima escolha do Heat no Draft de 2020 da NBA. No entanto, o nigeriano fez apenas uma campanha em Miami. Em sua estreia na NBA, o ala-pivô teve médias de cinco pontos e 3,4 rebotes, em 61 jogos.

Mas na offseason de 2021, Achiuwa foi trocado para o Toronto Raptors. Na negociação, o time da Flórida adquiriu o armador Kyle Lowry. No Canadá, Achiuwa disputou 153 partidas, 40 delas como titular. Assim, alcançou médias de 8,9 pontos e 6,1 rebotes.

Já em dezembro de 2023, Achiuwa foi para o Knicks junto com OG Anunoby e Malachi Flynn. Em contrapartida, o Raptors recebeu RJ Barrett, Immanuel Quickley e uma pick de segunda rodada.

Pelo Knicks, o jogador nigeriano disputou 106 jogos. Suas médias, no período, foram de 7,1 pontos e 6,3 rebotes. No entanto, a equipe novaiorquina não teve interesse em renovar o contrato com Achiuwa. Para o lugar dele, o Knicks trouxe o francês Guerschon Yabusele.

De volta ao Heat, Achiuwa deverá ter espaço com o técnico Erik Spoelstra, que o conhece bem. Para o garrafão, a equipe conta com os intocáveis Bam Adebayo e Kel’el Ware, além do jovem Keshad Johnson. Como pode atuar nas posições 4 e 5, Achiuwa deverá ser o big com mais minutos na segunda unidade.

Com a chegada de Precious Achiuwa, o Heat entrou na zona na luxury tax (multa que a NBA aplica às equipes que gastam mais do que um determinado limite – US$187,9 milhões em 2025/26 – no teto salarial). No mês passado, Miami trocou Haywood Highsmith com o Brooklyn Nets para aliviar a folha salarial.

Mas para ficar abaixo da luxury tax, a franquia deverá fazer pelo menos uma movimentação. Assim, Terry Rozier aparece como o mais cotado para deixar o Heat. Afinal, o jogador de 31 anos está fora dos planos e tem um contrato expirante de US$26,6 milhões. No entanto, US$24,9 milhões são garantidos. Segundo Ethan J. Skolnick, do Five Reasons Sports, a franquia está desesperada para negociar o armador.

“O Heat tem buscado de forma ativa negociar o último ano de contrato de . O acordo expira este ano e vale entre US$24 e 26 milhões, a depender dos bônus. Para fazer a troca, Miami aceita qualquer coisa”, disse Skolnick.

