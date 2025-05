NBA: Pascal Siakam perde a paciência com jornalista nos playoffs

Pascal Siakam perdeu a paciência após a última derrota do Indiana Pacers nos playoffs da NBA. A franquia perdeu o Jogo 5 das finais do Leste para o New York Knicks na quinta-feira (29) por 111 a 94. Assim, o ala-pivô de 31 anos disparou contra um jornalista durante coletiva de imprensa.

O momento entre Siakam e o jornalista da NBA aconteceu após o jogo. Ao comentar o duelo, o astro reconheceu que o Knicks jogou com mais vontade. Então, mereceu a vitória no Madison Square Garden. No entanto, o repórter Gregg Doyel, do Indy Star, insistiu em uma resposta mais polêmica do ala-pivô, que perdeu a paciência ao responder.

“Tudo bem. A gente jogou com vontade, mas o Knicks jogou com mais. Então, qual seu ponto? Eu não entendi. Está tudo bem irmão? Sei que você está procurando alguma coisa, mas caramba”, respondeu Pascal Siakam.

"You good bro?… Who is this guy?" 😳👀 Awkward exchange between Pascal Siakam and this reporter after Pacers Game 5 loss 😬 pic.twitter.com/t3Y5bEeGhu — Bleacher Report (@BleacherReport) May 30, 2025



A irritação de Siakam nos playoffs é compreensível. Após abrir 3 a 1 na série, afinal, o Pacers tinha a chance de vencer e chegar às finais da NBA pela primeira vez em 25 anos. Porém, o time de New York reagiu e dominou Indiana do início ao fim, com 32 pontos do Jalen Brunson. Assim, a partida pode motivar os novaiorquinos para buscar uma virada.

O astro Tyrese Haliburton, no entanto, prega que é o momento do Pacers se manter calma. Ao lado Pascal Siakam na coletiva de imprensa, o armador pregou que o time é capaz de avançar mais uma fase nos playoffs da NBA.

“Nós temos um grupo resiliente”, disse Haliburton após o jogo nos playoffs da NBA. “Sempre queremos dar uma resposta quando as coisas não saem bem em uma partida como essa. Sabemos o que está em jogo. Estamos bem. Então, não há motivo para pânico nem nada disso”.

Por fim, Pacers e Knicks voltam a se enfrentar pelos playoffs da NBA neste sábado (31). O Jogo 6, assim, acontece a partir das 21h (horário de Brasília), em Indiana. Portanto, é chance de Siakam e companhia vencerem em casa em busca da sonhada vaga nas finais.

