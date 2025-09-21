NBA: Pascal Siakam faz preleção para companheiros no Pacers

Um dos líderes do elenco do Indiana Pacers, atual vice-campeão da NBA, Pascal Siakam fez uma preleção para os companheiros. O discurso do veterano ocorreu durante um treino do time nesta offseason. Nele, o ala-pivô de 31 anos fala sobre os desafios da equipe para a próxima temporada.

No início da conversa, Pascal Siakam menciona a ausência de Tyrese Haliburton, principal jogador do Pacers. O armador, aliás, vai desfalcar o time por conta de uma grave lesão no tendão de Aquiles. A tendência é que o astro só volte a jogar em 2026/27. Além disso, o camaronês revelou que está pronto para jogar de pivô, após a saída de Myles Turner.

“O que peço a vocês é que olhem para o time e vejam o que precisamos. O protagonismo está aberto com Tyrese Haliburton fora, mas nem todo mundo vai marcar 20 pontos na NBA. Não é possível. Então, precisamos de caras que pensem no que é melhor para o time. Podemos fazer isso?”

“Myles Turner saiu. Como um pivô, vou fazer minha melhor defesa todos os dias e vou estar no aro e tempo todo. Quero alguém no corner, se movimentando sem a bola, pronto para chutar de três. Façam as pequenas coisas que vocês sabem. O técnico certamente vai gostar disso e te colocar para jogar”, disse Siakam, campeão da NBA em 2019 pelo Toronto Raptors.

Pascal Siakam também ressaltou a importância do jogo coletivo que levou o Pacers às finais da NBA em 2024/25. Sem Haliburton, por exemplo, Andrew Nembhard será o armador principal. Mas quem vai assumir a função defensiva do canadense? Acima de tudo, o camisa 43 quer ver um time competitivo na próxima campanha.

“Nesta temporada, Andrew será o nosso armador. Então, quem vai assumir seu antigo papel e defender o melhor jogador adversário? Esta função está aí para ser conquistada, pessoal. Se você conseguir defender o melhor jogador de perímetro rival todas as noites, o treinador vai te colocar na quadra”.

“Não se trata apenas de quem vai pontuar, de quem vai arremessar. Se trata de jogar da maneira certa para mantermos nosso sucesso e competitividade. Quem vai espaçar a quadra, quem vai correr na transição? Quem vai pegar os rebotes? Sabemos que esse é um problema que temos. Então, se alguém entra na quadra e decide que vai dominar os rebotes, esse alguém certamente terá muito tempo de jogo. Enfim, basta perguntar a si mesmo, o que posso trazer para impactar as vitórias deste time? Nem todos vão pontuar, mas todos podem impactar”.

“Essa é a mentalidade que temos que trazer para os treinos. E outra vez pessoal, obrigado por terem vindo, é sempre muito bom estar aqui. Treinar todos esses dias e a ver a disposição de vocês me deixa muito feliz. Uma última coisa? As pessoas não vão esperar nada de nós nesta temporada. Mas conhecemos o desafio e sabemos que podemos superá-lo. Então, vamos lá”, finalizou Siakam.

Por fim, o vídeo da preleção pode ser visto na íntegra no perfil oficial de Siakam no X.

