NBA: Pacers contrata Mac McClung

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Indiana Pacers fechou contrato com armador da NBA, Mac McClung, nesta segunda-feira (27). Ainda segundo o jornalista, o vínculo será por “vários anos”. No entanto, não foi revelado o tempo e nem valor. Assim, será o primeiro acordo padrão do jogador na liga.

Para criar espaço para Mac McClung, o Indiana Pacers planeja abrir mão de James Wiseman que teve pouco espaço no Pacers e também não se firmou na NBA. O atleta de 24 anos havia acabado de voltar às quadras depois de sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles na temporada passada. O pivô foi titular na derrota para o Memphis Grizzlies por 128 a 103. Ele atuou por 20 minutos.

Vale lembrar que Mac McClung chega ao Pacers para suprir uma posição cheia de desfalques. Afinal, Tyrese Haliburton sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e esta fora da temporada da NBA. Também armador, TJ McConnell se recupera de lesão. Enquanto isso, Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin e Taelon Peter estão fora.

McClung começou a sua carreira jogando no Georgetown Hoyas por duas temporadas. Depois, teve um ano no Texas Tech Red Raiders, entre 2018 e 2020. O destaque do armador no basquete universitário o levou a ser selecionado pelo Draft da NBA de 2021, pelos Los Angeles Lakers.

No Lakers, jogou apenas uma partida e foi dispensado, assinando um contrato com o South Bay Lakers. Na equipe afiliada da G League, passou a ter maior tempo de quadra e chamou a atenção do Chicago Bulls. Então, fechou contrato com a franquia em 2021. Depois disso, McClung voltou ao Lakers e ainda passou por Philadelphia 76ers e Orlando Magic e seus respectivos times da liga de desenvolvimento.

Ele teve destaque recente na G League. Como resultado, teve médias de 25,7 pontos e 5,7 assistências por jogo pelo afiliado do Magic. Também vale ressaltar o prêmio de MVP conquistado na competição, atingindo as médias de 25,7 pontos e 6,6 assistências por partida. Enquanto isso, na NBA, McClung tem 5.5 pontos e 2.2 assistências por jogo, mas com apenas seis partidas disputadas em três anos.

Apesar de não ter se consolidado na NBA, Mac McClung se tornou um nome importante no Concurso de Enterradas. Isso porque ele é tricampeão consecutivo do torneio, vencendo as últimas edições. Aliás, é o primeiro jogador na história da NBA a ter este feito.

