NBA: Michael Porter leva dura do Nets antes de estrear

Michael Porter Jr é o grande reforço do Brooklyn Nets para a próxima temporada da NBA. O ala chegou à franquia após troca com o Denver Nuggets. Desse modo, ele terá a chance de sair das sombras de Nikola Jokic e Jamal Murray com a oportunidade de assumir a função de rosto do seu novo time.
Antes do início de 2025/26, porém, Michael Porter Jr já está com a moral baixa no Nets. Isso porque ele deu declarações polêmicas durante a offseason, seja sobre seu nível, apostas e até a chance em Brooklyn. Desse modo, o GM Sean Marks revelou que deu uma dura no astro, antes mesmo dele estrear.
“Porter Jr sabe qual é a posição da nossa franquia em certos assuntos e temas. Então, você sabe, este mercado é um pouco diferente de onde ele estava”, disse o GM do Brooklyn Nets na NBA.
Porter foi polêmico de diversas formas na offseason da NBA. No início do mês, por exemplo, viralizou uma fala dele onde ele se comparou a Stephen Curry. De acordo com o reforço do Brooklyn Nets, ele está atrás apenas do ídolo do Golden State Warriors quando assunto é arremesso de três pontos. Desse modo, à frente de nomes como Klay Thompson, Buddy Hield, Damian Lillard e James Harden.
“Stephen Curry é o único que digo que é elite e arremessa melhor do que eu”, disse Michael Porter, em live. “Tem caras que estão no mesmo nível. Acho que Thompson, Kevin Durant… Se eu entrar na academia, Duncan Robinson também consegue arremessar comigo. No entanto, acho que Curry é o único que é claramente melhor arremessador”.
No mês passado, poucas semanas após a troca para o Nets na NBA, Michael Porter Jr resolveu falar sobre apostas. O tema surgiu quando ele foi falar sobre a suspensão do seu irmão, Jontay Porter.
“Todo mundo tem alguma dificuldade. Para alguns, é o álcool. Para outros, são as drogas. Meu irmão, por exemplo, tinha dificuldades com jogos de azar. Por outro lado, meu vício sempre foram as mulheres. Meu irmão nunca teve problemas com mulheres, mas teve com jogos de azar. Então, talvez seja por isso que Deus me abençoou com dinheiro, porque Ele sabia que eu conseguiria lidar com isso. Jonte, por outro lado, não foi abençoado com muito dinheiro porque talvez Deus soubesse que ele não conseguiria lidar”, disse Michael Porter.
Após sete anos no Nuggets, Michael Porter vai jogar pelo Brooklyn Nets em 2025/26.
