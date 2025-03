NBA: Mavs perde outro jogador e fim de temporada vira desafio

O Dallas Mavericks tem um enorme problema para os próximos jogos. Isso porque o time perdeu Dante Exum por tempo indeterminado. Mas a questão vai além disso. O Mavs quase não tem jogador para o resto da temporada da NBA, enquanto restam 14 partidas.

Basicamente, o Mavs precisa concluir a fase regular da NBA com o que tem. Mas como vários jogadores estão fora por lesão, o time precisou ir atrás de contratos de dez dias ou similares. O problema é que existe um limite de jogos para atletas sob acordo two-way.

Hoje, sem Exum, Dallas teria um caso muito peculiar para o resto da temporada da NBA. Isso porque não pode assinar com mais ninguém até o dia 10 de abril. Não tem espaço em sua folha salarial sem ultrapassar os limites salariais. Ou seja, se o fizer terá de pagar multas. E, definitivamente, não é o que a diretoria quer no momento.

Publicidade

Para o jogo contra o Philadelphia 76ers, no domingo, apenas oito jogadores estão disponíveis. Mas isso vai piorar. Enquanto Kessler Edwards só pode atuar em mais três jogos, os outros atletas two-way Brandon Williams e Kai Jones possuem limites de seis e 11 respecitvamente. O Mavs pode não ter jogador para os últimos embates da NBA.

Leia mais

De acordo com as regras da liga, o time precisa ter oito atletas para cada partida. No mínimo. Em décimo no Oeste, o Mavs pode terminar a temporada da NBA com algum jogador sem condições de jogo em uniformes, mesmo que não atue.

Publicidade

Exum, que vinha com problemas no tendão da perna, quebrou a mão na derrota para o Houston Rockets. Enquanto isso, Kyrie Irving e Olivier-Maxence Prosper já estão fora da temporada 2024/25 da NBA. Além deles, Anthony Davis, Dereck Lively, Jaden Hardy, Daniel Gafford e PJ Washington estão se recuperando de lesões.

Para o técnico Jason Kidd, Dallas não tem muito a fazer, a não ser torcer para que nenhum outro jogador se machuque até o fim da temporada. No momento, o time iria ao play-in, o que deixa tudo ainda mais difícil para a equipe. Afinal, ter de jogar mais uma partida além do que tem na programação, pelo menos, pode ser outro problema.

Publicidade

“Não temos muito tempo ou jogadores para fazer um treino, então a gente trabalha com um grupo bem pequeno. Mas, no momento, a gente não está treinando porque não temos jogadores disponíveis”, disse Kidd.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA