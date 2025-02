NBA: Mavericks mantém mistério sobre retorno de Anthony Davis

Anthony Davis chegou ao Dallas Mavericks como esperança para a temporada da NBA. No entanto, em seu jogo de estreia, o reforço sofreu uma distensão no adutor esquerdo e virou preocupação da equipe. Logo depois, a equipe médica confirmou que ele seria desfalque do time por “tempo indeterminado”.

Desde a lesão de Anthony Davis pelo Mavericks na NBA, não houve nenhuma outra informação. A equipe, aliás, tem feito mistério sobre o retorno do ex-Los Angeles Lakers. De acordo com Marc Stein, da plataforma Subsctack, a única informação é de que haverá cautela na volta do jogador às quadras.

“Uma fonte próxima disse que não há nenhum cronograma para o retorno de Davis. Além disso, há a decisão mútua entre o Mavs e o estafe de Davis de que eles serão cautelosos com seu retorno”, informou o jornalista.

Publicidade

A lesão de Davis foi um balde de água fria no Mavericks. Isso porque, dias antes, a diretoria trocou Luka Doncic para o Lakers pelo pivô. De acordo com Nico Harrison, GM da franquia, sua chegada seria a peça restante para o time competir pelo título da NBA.

Apesar de chegar em um movimento criticado, Davis vinha dando uma resposta à altura em sua estreia. Contra o Houston Rockets, ele marcou 26 pontos, sete assistências, além de três tocos em 31 minutos. No entanto, no final do terceiro quarto, ele deixou a quadra sentindo dores.

Publicidade

Vale lembrar que Davis havia se machucado em 28 de janeiro. Na época, o astro ainda estava no Los Angeles Lakers. A contusão, aliás, foi no mesmo lugar da atual. De acordo com especialistas, portanto, ele só poderia retornar cerca de 15 dias depois.

Leia mais

Portanto, a volta do pivô no Lakers estava programa para a após o All-Star Game. Ou seja, mais de uma semana depois da sua estreia pelo Mavericks. No entanto, o volume de críticas recebido pelo negócio que trocou Doncic por Davis teria feito a diretoria da franquia antecipar a volta do astro como “uma resposta”.

Publicidade

A decisão, entretanto, pode deixar Davis fora por pelo menos um mês. De acordo com Shams Charania, da ESPN, ele pode ainda passar por cirurgia. Assim, pode ficar fora pelo restante da temporada.

Sem previsão de volta às quadras pelo Mavs, Davis deve decidir nas próximas semanas o que deve fazer. Por enquanto, ele espera não passar por cirurgia. O astro prefere fazer sua recuperação sem todo o processo cirúrgico, mas isso pode mudar.

Publicidade

Na atual temporada, Davis disputou 43 jogos. Ou seja, ficou apenas oito jogos sem atuar. Como resultado, soma médias de 25.7 pontos, 12 rebotes, 3.4 assistências e 2.3 tocos por partida.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA