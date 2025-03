NBA: LeBron James deixa jogo mais cedo e preocupa Lakers

No jogo entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics, o atual campeão da NBA, o astro LeBron James saiu mais cedo e preocupa o time californiano. De acordo com a equipe de Los Angeles, o ala teve uma lesão na virilha e deve perder algumas partidas.

“Eu já tive essa lesão, então sei bem como é”, disse LeBron James, autor de 22 pontos na derrota por 111 a 101 na noite de sábado (8). “Talvez, tenha estendido um pouco mais do que deveria”.

E a contusão aconteceu justamente no momento em que o time de Los Angeles reagia. Isso porque o Celtics chegou a abrir 22 pontos no terceiro quarto. Mas quando James sentiu dores no local, o Lakers cortou para nove. Pouco depois, a diferença caiu ainda mais, para quatro.

Só que, na sequência, o jornalista Dave McMenamin, da ESPN, anunciou que LeBron James não poderia mais voltar ao jogo. Sem ele, a reação parou por ali.

“Eu olhei para o placar e fiquei irritado, pois são momentos que a gente trabalha muito para estar lá na quadra. Especialmente em um jogo como esse, não poder estar lá. Então, eu fiquei torcendo pelos caras lá dos vestiários”, afirmou.

Foi a primeira derrota do Lakers nos últimos nove jogos da NBA. Como resultado, o time caiu para o terceiro lugar no Oeste, com 40 vitórias em 62 partidas.

Apesar de sofrer a lesão, LeBron James deve seguir viajando com seus colegas de Lakers para os próximos jogos na NBA. Ele deve passar por exames mais detalhados neste domingo para ter uma ideia do prazo que deve desfalcar seu time.

No entanto, LeBron vê uma grande evolução do Lakers na temporada. Embora o time esteja sem Rui Hachimura e Jaxson Hayes, James acha que a equipe tem condição de vencer jogos sem ele.

“Nós podemos competir contra qualquer outro time na NBA”, disse James. “Então, nós vamos ficar bem. Nós precisamos seguir trabalhando. Não estamos no mesmo estágio do Celtics, que é o atual campeão”.

O time de Los Angeles chegou a liderar por oito pontos e foi ao intervalo perdendo por quatro. Mas na volta dos vestiários, o Lakers não conseguiu pontuar, mesmo com LeBron James em quadra. Para ele, o Celtics tem mais “química” e consegue lidar melhor com problemas dentro do mesmo jogo e se recuperar.

“Eles jogam juntos há muito tempo. Então, eles possuem muita química e sabem o que querem fazer. Por outro lado, nós fizemos uma adição (troca por Luka Doncic) bem tarde na temporada, e ainda estamos tentando construir tudo isso. Mas nós queremos estar completos, com todo mundo de volta”, concluiu LeBron James.

Sem LeBron, o Lakers volta à quadra na segunda-feira, diante do Brooklyn Nets.

