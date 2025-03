NBA: Lakers tem vários desfalques para jogo contra Nets

O Los Angeles Lakers vai enfrentar o Brooklyn Nets na rodada da NBA desta segunda-feira (10), mas terá vários desfalques. Entre eles, o astro LeBron James, que sofreu lesão na virilha durante a derrota para o Boston Celtics no último sábado. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, James deve perder de uma a duas semanas.

No entanto, a lista de desfalques no Lakers aumentou. Além de Rui Hachimura, que não atuou nos últimos cinco jogos, o time não terá Dorian Finney-Smith, por conta de dores no joelho. Enquanto isso, Luka Doncic e Jaxson Hayes estão na lista de lesionados e aparecem como “questionáveis” para o embate.

Vale lembrar que Hayes não jogou diante do Celtics. Como resultado, o técnico JJ Redick teve de utilizar Jarred Vanderbilt na posição de pivô. Aliás, foi a primeira partida do Lakers na atual temporada da NBA que Vanderbilt começou como titular.

Ou seja, sem Hachimura e Finney-Smith, Redick terá de contar com Vanderbilt no quinteto inicial mais uma vez. No entanto, é possível que ele esteja ao lado de Hayes. Apesar de o time de Los Angeles estar cheio de desfalques contra o Nets, é possível que Doncic também esteja disponível.

Durante o jogo contra o Celtics, Doncic aparentou sentir dores nas costas, mas seguiu normalmente. Diante do Nets, o Lakers tenta deixar os desfalques de lado para voltar a vencer na rodada da NBA. Apesar de cair para o terceiro lugar após a derrota em Boston, o time voltou ao segundo com o revés do Denver Nuggets para o Oklahoma City Thunder.

Enquanto aguarda pelos retornos de seus jogadores, o Lakers terá uma sequência difícil nos próximos jogos. Depois do Nets, o time encara o Milwaukee Bucks, Denver Nuggets, Phoenix Suns e San Antonio Spurs. O detalhe é que a equipe vai fazer partidas em dias consecutivos. Nos dias 13 e 14 de março, pega Bucks e Nuggets. Depois, Suns e Spurs (16 e 17). Por fim, volta a enfrentar Denver e Milwaukee (19 e 20).

É provável que durante a sequência, alguns dos desfalques do Lakers estejam disponíveis, como Hachimura e Finney-Smith. Por outro lado, LeBron ainda é dúvida para o período. Vale lembrar que da última vez que James sofreu uma contusão similar (2018/19), ele perdeu 17 jogos em seu primeiro ano pela equipe.

