NBA: Knicks se aproxima de novo técnico para 2025/26

O New York Knicks está próximo de um novo técnico para a temporada 2025/26 da NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a franquia recebeu a permissão para entrevistar James Borrego, assistente do New Orleans Pelicans desde 2023. O profissional comandou o Charlotte Hornets durante quatro temporadas.

“O Knicks planeja entrevistar James Borrego, assistente do Pelicans para o cargo de treinador principal. Além dele, o Knicks já entrevistou Mike Brown, Taylor Jenkins e Micah Nori nos últimos dias”, informou Charania.

Borrego conta com uma curta experiência como técnico da NBA. Entre 2018 e 2022, ele comandou o Charlotte Hornets. No entanto, o retrospecto não foi positivo, com 138 vitórias e 163 derrotas, além de duas participações no play-in. Assim, com o fim do projeto, assumiu o cargo de assistente no New Orleans Pelicans.

O Knicks busca um novo técnico após a demissão de Tom Thibodeau. O experiente treinador deixou o time de New York após a queda nas semifinais dos playoffs no Leste. Desde então, a equipe tem entrevistado opções para tentar definir um substituto até o fim de junho, uma vez que a agência livre começa na próxima semana.

Além de Borrego, o Knicks já entrevistou três nomes na NBA. Os mais conhecidos são Mike Brown e Taylor Jenkins. O primeiro comandou o Sacramento Kings e tem um currículo vitorioso como ex-assistente do Golden State Warriors. O segundo, por sua vez, foi demitido do Memphis Grizzlies dias antes do fim de 2024/25. Nori, por fim, é auxiliar de Chris Finch no Minnesota Timberwolves.

A busca do Knicks por um novo técnico para a temporada 2025/26 da NBA tem motivadoo críticas. Isso porque, desde a demissão de Thibodeau, a equipe tentou contratar Jason Kidd, Chris Finch, Ime Udoka, Billy Donovan e Quin Snyder. Os cinco, porém, estão empregados. Desse modo, os times não permitiram que New York os entrevistasse para a função.

O processo do Knicks na NBA motivou críticas de Stephen A. Smith. De acordo com o analista da ESPN, a busca por um novo técnico virou uma espécie de circo sem noção.

“Essa franquia está desesperada. E, por isso, esse processo virou um negócio patético. E sabe como sei que isso é ridículo? Se querem ser campeões, mas por que entrar em contato com o Atlanta Hawks para conversar com Quin Snyder? Não quero ser desrespeitoso com Quin, mas o que esse time conquistou para justificar o interesse? Sério mesmo?”, ironizou Smith.

